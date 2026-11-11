Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái bị đề nghị truy tố trong vụ gây thiệt hại 117 tỷ đồng

Thanh Hà

TPO - Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái cùng cấp dưới bị đề nghị truy tố trong vụ án xảy ra tại tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai), Công ty Free Land và các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận và đề nghị truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai), Công ty Free Land và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án trên, bị can Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Ông Thái đã bị phạt 9 năm tù trong vụ án Công ty AIC liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

8 bị can khác cùng bị truy tố về tội danh trên gồm: Trần Văn Vĩnh, Võ Văn Chánh và Nguyễn Quốc Hùng cùng là cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Cao Tiến Dũng, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ); Đặng Minh Đức, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ); Lê Văn Thư, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Thị Giang Hương, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (cũ).

dinh-quoc-thai.jpg
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái.

Các bị can Vũ Minh Lý (Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty Free Land) bị xác định phạm các tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Trốn thuế”. Cấp dưới của Lý là Nguyễn Thị Hương Duyên (Trưởng phòng tài chính Công ty Free Land) bị đề nghị truy tố tội “Trốn thuế”.

Bị can Võ Thanh Nhuận, cựu Trưởng phòng Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”; Bị can Phan Thị Mỹ Thanh (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Theo kết luận điều tra, năm 2011, UBND tỉnh Đồng Nai có chủ trương cho phép đơn vị đầu tư dự án đường Vành đai 3 khai thác quỹ đất khoảng 125ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch để có nguồn tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Khi biết chủ trương này, năm 2012, bị can Vũ Minh Lý cùng một số cá nhân thành lập Liên danh Cửu Long – Hamico thực hiện Dự án khu dân cư 125ha tại xã Long Tân.

Tiếp đó, bị can Lý đến gặp ông Đinh Quốc Thái, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, xin cho liên danh của mình được thực hiện dự án Vành đai 3. Ông Thái đồng ý, chỉ đạo Phan Thị Mỹ Thanh và Võ Thanh Nhuận tạo điều kiện giúp đỡ Liên danh Cửu Long – Hacinco thực hiện dự án.

Tháng 5/2014, ông Thái ký văn bản xin ý kiến Thủ tướng về việc chuyển 66,5ha đất trồng lúa trong phạm vi 125ha nói trên để thực hiện thủ tục đầu tư dự án. Trong khi chưa được Thủ tướng chấp thuận, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp liên quan Vũ Minh Lý được thực hiện dự án. Cơ quan điều tra xác định, đây là văn bản chỉ định chủ đầu tư.

"Chú ký đi, tôi chịu trách nhiệm"

Một năm sau, Tổng Công ty Cửu Long có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai xin rút khỏi liên danh và giới thiệu Công ty CP Ngũ Long Tân làm chủ đầu tư dự án.

Năm 2016, Vũ Minh Lý đổi chủ đầu tư dự án từ Công ty CP Ngũ Long Tân sang Công ty Free Land và đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận. Năm 2017, Phó chủ tịch tỉnh là bị can Trần Văn Vĩnh gửi văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc này.

Đến năm 2017, Thủ tướng có văn bản chấp thuận đầu tư nhưng không xác định chủ đầu tư là công ty nào.

Tuy nhiên, ông Đinh Quốc Thái nói với Phó Chủ tịch Trần Văn Vĩnh là “Thủ tướng đã đồng ý”, khẩn trương triển khai các bước tiếp theo.

Sau này, khi cơ quan tham mưu trình ông Vĩnh ký quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500 và điều chỉnh quy hoạch 1/500, ông Thái khi đó đã nói với ông Vĩnh: “Chú ký đi, quy hoạch 1/500 chỉ để người ta làm thủ tục. Chú ký đi, tôi chịu trách nhiệm”.

Do vậy, Công ty Free Land được làm chủ đầu tư dự án dù không qua đấu thầu, sai quy định của pháp luật. Theo giám định, việc này gây thiệt hại cho ngân sách hơn 117 tỉ đồng.

Trong vụ án, Vũ Minh Lý chi hàng chục tỉ đồng “cảm ơn” các lãnh đạo, quan chức tại tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, bà Thanh nhận 30 tỷ đồng của Vũ Minh Lý thông qua Võ Thanh Nhuận. Số tiền này Nhuận được chia 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vũ Minh Lý còn chi cho ông Trần Văn Vĩnh 800 triệu đồng của Lý vào các dịp lễ, tết; Võ Văn Chánh 400 triệu đồng sau 3 lần ký quyết định giao đất và các dịp lễ; Cao Tiến Dũng 400 triệu đồng dịp lễ, tết...

Vẫn theo điều tra, giai đoạn 2020 – 2025, ông Lý còn chỉ đạo nhân viên là Nguyễn Thị Hương Duyên mua 80 hóa đơn khống của 13 công ty để kê khai rồi trốn đóng hơn 14,2 tỉ đồng tiền thuế.

Đến nay, bị can Vũ Minh Lý đã khắc phục tổng cộng hơn 317 tỉ đồng. Ngoài ra, các quan chức tỉnh Đồng Nai cũng tự nguyện nộp lại hàng chục tỷ đồng tiền nhận hối lộ, hưởng lợi bất chính.

Xem thêm

#Đinh Quốc Thái #Công ty Free Land #Tham nhũng #Vi phạm quản lý tài sản Nhà nước #Dự án đường Vành đai 3

Cùng chuyên mục

Khởi tố giang hồ mạng Bình trọc

Khởi tố giang hồ mạng Bình trọc

TPO - Công an Hà Nội đã khởi tố "Bình Trọc" - một giang hồ mạng thường xuyên đăng tải các clip xoay quanh chủ đề đạo lý, đi thu nợ và những quan điểm lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

Nữ sinh túm áo, hô hoán giữ người đàn ông dâm ô

Nữ sinh túm áo, hô hoán giữ người đàn ông dâm ô

TPO - Bị người đàn ông giả vờ hỏi thăm nhà người quen rồi có hành vi dâm ô, một nữ sinh ở phường Yên Tử, TP Quảng Ninh đã túm áo, hô hoán để người dân hỗ trợ khống chế. Mở rộng điều tra, công an làm rõ người này còn thực hiện hai vụ dâm ô tương tự.

Con rể sát hại mẹ vợ để chiếm đoạt tài sản

Con rể sát hại mẹ vợ để chiếm đoạt tài sản

TPO - Do thất nghiệp, không có tiền tiêu xài, Lê Duy Mạnh ở TP. Cần Thơ nảy sinh ý định sát hại mẹ vợ để chiếm đoạt tài sản. Sau khi siết cổ mẹ vợ tử vong, người con rể lấy dây chuyền, bông tai và nhẫn vàng rồi tìm cách che giấu hành vi phạm tội.

Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây cá độ, dàn xếp tỷ số giải bóng đá Cúp Quốc gia

Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây cá độ, dàn xếp tỷ số giải bóng đá Cúp Quốc gia

TPO - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã khởi tố 21 bị can trong đường dây đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số các trận đấu thể thao tại nhiều tỉnh, thành phố. Các đối tượng không chỉ dàn xếp tỷ số các trận bóng đá mà còn móc nối với cầu thủ bóng rổ để tổ chức cá độ.

Ảnh minh họa.

Mua bán xăng dầu lòng vòng làm tăng chi phí chiết khấu gần 47.000 tỷ đồng

TPO - Theo Thanh tra Chính phủ, các doanh nghiệp mua bán lòng vòng xăng dầu với nhau làm tăng chi phí chiết khấu ở khâu trung gian khoảng 46.779 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã lợi dụng việc này để mua bán hóa đơn, trốn thuế, mua bán xăng dầu lậu, xăng dầu không rõ nguồn gốc…

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe