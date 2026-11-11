Cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái bị đề nghị truy tố trong vụ gây thiệt hại 117 tỷ đồng

TPO - Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái cùng cấp dưới bị đề nghị truy tố trong vụ án xảy ra tại tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai), Công ty Free Land và các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận và đề nghị truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai), Công ty Free Land và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án trên, bị can Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Ông Thái đã bị phạt 9 năm tù trong vụ án Công ty AIC liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

8 bị can khác cùng bị truy tố về tội danh trên gồm: Trần Văn Vĩnh, Võ Văn Chánh và Nguyễn Quốc Hùng cùng là cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Cao Tiến Dũng, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ); Đặng Minh Đức, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ); Lê Văn Thư, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Thị Giang Hương, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (cũ).

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái.

Các bị can Vũ Minh Lý (Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty Free Land) bị xác định phạm các tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Trốn thuế”. Cấp dưới của Lý là Nguyễn Thị Hương Duyên (Trưởng phòng tài chính Công ty Free Land) bị đề nghị truy tố tội “Trốn thuế”.

Bị can Võ Thanh Nhuận, cựu Trưởng phòng Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”; Bị can Phan Thị Mỹ Thanh (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Theo kết luận điều tra, năm 2011, UBND tỉnh Đồng Nai có chủ trương cho phép đơn vị đầu tư dự án đường Vành đai 3 khai thác quỹ đất khoảng 125ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch để có nguồn tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Khi biết chủ trương này, năm 2012, bị can Vũ Minh Lý cùng một số cá nhân thành lập Liên danh Cửu Long – Hamico thực hiện Dự án khu dân cư 125ha tại xã Long Tân.

Tiếp đó, bị can Lý đến gặp ông Đinh Quốc Thái, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, xin cho liên danh của mình được thực hiện dự án Vành đai 3. Ông Thái đồng ý, chỉ đạo Phan Thị Mỹ Thanh và Võ Thanh Nhuận tạo điều kiện giúp đỡ Liên danh Cửu Long – Hacinco thực hiện dự án.

Tháng 5/2014, ông Thái ký văn bản xin ý kiến Thủ tướng về việc chuyển 66,5ha đất trồng lúa trong phạm vi 125ha nói trên để thực hiện thủ tục đầu tư dự án. Trong khi chưa được Thủ tướng chấp thuận, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp liên quan Vũ Minh Lý được thực hiện dự án. Cơ quan điều tra xác định, đây là văn bản chỉ định chủ đầu tư.

"Chú ký đi, tôi chịu trách nhiệm"

Một năm sau, Tổng Công ty Cửu Long có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai xin rút khỏi liên danh và giới thiệu Công ty CP Ngũ Long Tân làm chủ đầu tư dự án.

Năm 2016, Vũ Minh Lý đổi chủ đầu tư dự án từ Công ty CP Ngũ Long Tân sang Công ty Free Land và đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận. Năm 2017, Phó chủ tịch tỉnh là bị can Trần Văn Vĩnh gửi văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc này.

Đến năm 2017, Thủ tướng có văn bản chấp thuận đầu tư nhưng không xác định chủ đầu tư là công ty nào.

Tuy nhiên, ông Đinh Quốc Thái nói với Phó Chủ tịch Trần Văn Vĩnh là “Thủ tướng đã đồng ý”, khẩn trương triển khai các bước tiếp theo.

Sau này, khi cơ quan tham mưu trình ông Vĩnh ký quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500 và điều chỉnh quy hoạch 1/500, ông Thái khi đó đã nói với ông Vĩnh: “Chú ký đi, quy hoạch 1/500 chỉ để người ta làm thủ tục. Chú ký đi, tôi chịu trách nhiệm”.

Do vậy, Công ty Free Land được làm chủ đầu tư dự án dù không qua đấu thầu, sai quy định của pháp luật. Theo giám định, việc này gây thiệt hại cho ngân sách hơn 117 tỉ đồng.

Trong vụ án, Vũ Minh Lý chi hàng chục tỉ đồng “cảm ơn” các lãnh đạo, quan chức tại tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, bà Thanh nhận 30 tỷ đồng của Vũ Minh Lý thông qua Võ Thanh Nhuận. Số tiền này Nhuận được chia 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vũ Minh Lý còn chi cho ông Trần Văn Vĩnh 800 triệu đồng của Lý vào các dịp lễ, tết; Võ Văn Chánh 400 triệu đồng sau 3 lần ký quyết định giao đất và các dịp lễ; Cao Tiến Dũng 400 triệu đồng dịp lễ, tết...

Vẫn theo điều tra, giai đoạn 2020 – 2025, ông Lý còn chỉ đạo nhân viên là Nguyễn Thị Hương Duyên mua 80 hóa đơn khống của 13 công ty để kê khai rồi trốn đóng hơn 14,2 tỉ đồng tiền thuế.

Đến nay, bị can Vũ Minh Lý đã khắc phục tổng cộng hơn 317 tỉ đồng. Ngoài ra, các quan chức tỉnh Đồng Nai cũng tự nguyện nộp lại hàng chục tỷ đồng tiền nhận hối lộ, hưởng lợi bất chính.