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Pháp luật

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Dụ dỗ bé gái 7 tuổi đi bắt ốc để giở trò đồi bại, lĩnh 16 năm tù

Tân Châu

TPO - Lợi dụng lúc người thân không để ý, Đào Phát Danh dụ bé gái 7 tuổi đi bắt ốc rồi đưa đến bụi chuối cách nhà khoảng 100m để thực hiện hành vi xâm hại. Sự việc bị mẹ cháu bé phát hiện, truy hô.

Ngày 11/11, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Phát Danh (SN 1982, ngụ phường Bà Rịa, TPHCM) 16 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

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Bị cáo Đào Phát Danh tại phiên tòa (Ảnh chụp qua màn hình).

Theo cáo trạng, khoảng 7h ngày 8/5, Danh đến chơi tại khu vực gần nhà anh Ph. ở phường Bà Rịa. Trong lúc mọi người tổ chức ăn nhậu, cháu Th. (SN 2019) cùng anh ruột là cháu M. (SN 2017) đến chơi.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Danh nảy sinh ý định giao cấu với cháu Th. nên lấy cớ rủ cháu đi bắt ốc.

Sau đó, Danh dẫn cháu Th. đến bụi chuối tại lối lên trạm đăng kiểm, cách nhà cháu bé khoảng 100m và thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé. Đúng lúc này, mẹ ruột cháu Th. phát hiện sự việc và truy hô nên Danh chưa kịp thực hiện ý đồ xấu.

Tối cùng ngày, mẹ cháu bé đến Công an phường Bà Rịa trình báo. Tại cơ quan điều tra, Danh đã khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Danh đã đủ yếu tố cấu thành tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt, theo khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

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#Đào Danh Phát #Hiếp dâm #Xâm hại trẻ em #Dụ bé gái bắt ốc #TAND TPHCM #16 năm tù

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