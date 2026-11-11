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Chính phủ trình Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - Chiều 11/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình Quốc hội Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng nêu rõ, phương án điều chỉnh địa giới đã được Bộ Chính trị thống nhất về chủ trương, đồng thời nhận được sự đồng thuận, thống nhất rất cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.

“Việc điều chỉnh địa giới không chỉ nhằm bảo đảm thực hiện quản lý đồng bộ, xuyên suốt đối với Vườn quốc gia Ba Vì mà còn mang lại lợi ích phát triển lâu dài cho Vùng Thủ đô và cả nước”, ông Hải cho hay.

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Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: Như Ý

Theo đó sẽ điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên (gồm 25,29 km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77 km² vùng đệm), quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý.

Kết quả sau khi điều chỉnh, thành phố Hà Nội có 3.399,90 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.808.582 người; tỉnh Phú Thọ có 9.306,64 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.021.581 người; cả 2 tỉnh, thành phố không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.

Đồng thời giữ nguyên trụ sở, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản giữ ổn định.

Chính phủ khẳng định, hồ sơ đề án và trình tự, thủ tục được thực hiện theo đúng quy định. Trong đó, UBND hai địa phương đã xây dựng đề án và lấy ý kiến nhân dân đạt tỷ lệ đồng thuận cao (thành phố Hà Nội đạt tỷ lệ 94,97% và tỉnh Phú Thọ đạt tỷ lệ 97,10%).

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại Kỳ họp thứ 2, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

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Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: Như Ý

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, cơ quan thẩm tra tán thành với sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ với các lý do như đã nêu.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ đã bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Riêng đối với điều kiện về bảo đảm phù hợp với các quy hoạch có liên quan, Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã đề nghị “rà soát điều chỉnh quy hoạch có liên quan của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết”.

Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị chính quyền thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực để thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

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#điều chỉnh địa giới #Vườn quốc gia Ba Vì #Nguyễn Tiến Hải #Phan Chí Hiếu #Quốc hội #đơn vị hành chính #Hà Nội #Phú Thọ #Bộ Chính trị

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