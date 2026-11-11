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Xã hội

Mưa lũ bủa vây nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi, hàng trăm hộ bị ngập

Nguyễn Ngọc

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Chính quyền huy động lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán, bảo vệ tài sản.

Ngày 11/11, tại xã Bình Chương tỉnh Quảng Ngãi mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều khu vực trên địa bàn, ảnh hưởng khoảng 170 hộ với hơn 600 nhân khẩu.

Ông Võ Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Bình Chương cho biết, chính quyền đã tổ chức sơ tán xen ghép, huy động lực lượng giúp người dân di chuyển đồ đạc, tài sản và gia súc đến nơi cao ráo nhằm hạn chế thiệt hại.

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Nhiều khu vực trên địa bàn xã Bình Chương bị ngập.

Theo lời kể của ông Nguyễn Mại (trú thôn Ngọc Kì, xã Bình Chương), chiều 10/11, nước lũ tràn vào nhà, ngập đến đầu gối. May mắn, trước đó bộ đội đã hỗ trợ di dời tài sản nên gia đình không bị thiệt hại về đồ đạc. Gia đình cũng chuẩn bị sẵn thức ăn, nước uống để ứng phó với mưa lũ.

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Mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều khu vực trên địa bàn xã Bình Chương, ảnh hưởng khoảng 170 hộ với hơn 600 nhân khẩu.
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Nhiều tuyến đường ở thôn Ngọc Kì (xã Bình Chương) bị ngập sâu.

Cùng ngày, tại xã Phước Giang, nước sông dâng nhanh, gây chia cắt khu vực trung tâm hành chính xã và nhiều thôn.

Theo đó, toàn xã có 460 hộ bị ngập tại 5 thôn. Trong đó, thôn Kim Thành có 100 hộ ngập từ 0,5 - 1,5 m; Long Bàng 90 hộ ngập 0,7 - 1,2 m; Đông Trúc Lâm 100 hộ ngập 1 - 1,3 m; Bình Lâm 130 hộ ngập 0,5 - 1 m và Sơn Hòa 40 hộ ngập 1 - 1,4 m.

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Một số nhà dân bị ngập trong nước.
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Chính quyền xã Bình Chương hỗ trợ người dân thu dọn tài sản lên cao.

“Chính quyền địa phương tập trung theo dõi sát diễn biến mưa lũ, duy trì lực lượng ứng trực và chủ động triển khai các phương án ứng phó. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời hỗ trợ người dân khi có tình huống khẩn cấp”, ông Nguyễn Văn Lễ - Chủ tịch UBND xã Phước Giang cho hay

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Trung tâm hành chính xã Phước Giang bị ngập sâu.
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Một số nơi ở xã Phước Giang ngập sâu.

Trong khi đó, sáng 11/11, nước sông Trà Bồng dâng nhanh, gây ngập các khu dân cư ở thôn Đông Yên, Mỹ Huệ (xã Bình Sơn). Tuyến đường từ chợ Hom đến cầu Bà Dầu và đường chính thôn Đông Yên bị ngập, không thể lưu thông. Một số đoạn đường tại thôn Long Vĩnh cũng bị nước tràn qua.

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Nước sông Trà Bồng dâng nhanh, gây ngập các khu dân cư ở thôn Đông Yên, Mỹ Huệ (xã Bình Sơn).

Chính quyền đã cho học sinh tại các trường thuộc địa bàn thôn Bình Dương cũ nghỉ học, đồng thời bố trí lực lượng cảnh báo tại các vị trí ngập nguy hiểm.

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#Quảng Ngãi #Mưa lũ #Ngập lụt #Sơ tán dân #An toàn hồ đập

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