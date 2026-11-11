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Xã hội

Kỷ luật cảnh cáo hai Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ

Nhật Huy

TPO - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với hai Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, do liên quan đến Dự án đường Vành đai phía Tây Cần Thơ.

Ngày 11/11, nguồn tin của phóng viên Báo Tiền Phong cho biết, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ vừa có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hoàng Tùng và ông Lê Tiến Dũng, cùng là Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Cần Thơ.

Trong thời điểm tổ chức lại bộ máy hành chính, ông Lê Tiến Dũng là Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP. Cần Thơ, còn ông Nguyễn Hoàng Tùng là Phó Giám đốc Sở này.

Theo các quyết định, hai cán bộ trên có hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 2, Điều 9, Nghị định 172/2025/NĐ-CP. Việc xem xét kỷ luật căn cứ Kết luận kiểm tra 191/KL-TTr ngày 7/5/2026 của Thanh tra TP. Cần Thơ về việc triển khai Dự án đường Vành đai phía Tây TP. Cần Thơ (đoạn nối Quốc lộ 91 và Quốc lộ 61C); và theo đề nghị của Hội đồng kỷ luật công chức.

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Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với hai Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố.

Dự án đường Vành đai phía Tây TP. Cần Thơ (đoạn nối QL91 – QL61C) được phê duyệt năm 2021, tổng chiều dài hơn 19km, tổng mức đầu tư hơn 3.837 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 11/2022, mục tiêu hoàn thành năm 2026.

Trong quá trình triển khai, dự án phát sinh nhiều vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư, đội vốn gấp đôi và chậm tiến độ kéo dài.

Đáng chú ý, chi phí giải phóng mặt bằng vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt, trong khi giá vật liệu xây dựng biến động, trượt giá mạnh, thêm hạng mục, dẫn tới phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư lên gấp đôi.

Mới đây, ngày 22/10, HĐND TP. Cần Thơ đã thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đường Vành đai phía Tây kể trên. Theo đó, tổng mức đầu tư dự án tăng từ 3.837 tỷ đồng lên hơn 6.408 tỷ đồng (tăng thêm hơn 2.570 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương). Tiến độ hoàn thành dự án cũng được kéo dài tới năm 2028.

Lý giải việc tăng vốn của dự án này, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ cho biết, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng từ 985 tỷ đồng ban đầu lên hơn 2.262 tỷ đồng; chi phí xây dựng tăng từ 2.309 tỷ đồng lên hơn 3.544 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng Cần Thơ, dự án đã giải ngân hết 100% số vốn được duyệt cho giải phóng mặt bằng, nhưng chỉ đủ chi trả cho 51% số trường hợp bị ảnh hưởng. Do vượt tổng mức, từ đầu năm 2024 đến nay, phần giải phóng mặt bằng phải tạm dừng. Không có mặt bằng, tiến độ thi công bị ảnh hưởng, nhà thầu chỉ thi công “cầm chừng” trên phần mặt bằng đã có.

Cũng vì thiếu mặt bằng, tới nay mới có 4/7 gói thầu đưa ra đấu thầu thi công. Tính tới cuối tháng 9/2026 khối lượng thi công 4 gói này đạt gần 45% giá trị, giải ngân vốn đạt gần 43%.

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Công trường Dự án đường Vành đai phía Tây TP. Cần Thơ vẫn ngổn ngang sau 4 năm thi công.

Ngoài kết luận của Thanh tra TP. Cần Thơ, Dự án đường Vành đai phía Tây TP. Cần Thơ cũng từng được Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ thực hiện kiểm toán, thanh tra.

Theo đó, tại Kết luận kiểm toán dự án ban hành tháng 9/2023, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra không ít tồn tại, hạn chế tại dự án, như việc lập, thẩm định trình phê duyệt tổng mức đầu tư; khảo sát địa chất tại một số vị trí; quản lý tiến độ còn chậm, chưa xác định được thời gian hoàn thành dự án; khởi công khi chưa được bàn giao mặt bằng; công tác lập kế hoạch vốn của dự án...

Kiểm toán kiến nghị các bên liên quan xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai sót về khối lượng và đơn giá dự toán một số gói thầu theo kết quả kiểm toán đã nêu.

Thực hiện kết luận của Kiểm toán, Sở Xây dựng Cần Thơ cho biết, thời điểm chưa sáp nhập, Sở Giao thông Vận tải TP. Cần Thơ đã tổ chức kiểm điểm Ban Giám đốc Sở, tập thể và cá nhân liên quan.

Tiếp đó, tháng 4/2025, Thanh tra Chính phủ có kết luận thanh tra về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại Cần Thơ, trong đó có Dự án đường tránh phía Tây. Thanh tra chỉ ra, dự án này thuộc nhóm 16 công trình vi phạm trong việc phân bổ vốn không đúng quy định. Thanh tra kiến nghị Cần Thơ chấm dứt việc giao cho các sở ngành, cơ quan, tổ chức làm chủ đầu tư dự án khi không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

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#Từ khóa: Cần Thơ #kỷ luật cảnh cáo #Sở Xây dựng #Lê Tiến Dũng #Nguyễn Hoàng Tùng #đường Vành đai phía Tây

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