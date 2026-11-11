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Xã hội

Dự án mở rộng đường Tam Trinh tăng vốn hơn 300 tỷ đồng

Phùng Linh

TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án mở rộng đường Tam Trinh thêm hơn 300 tỷ đồng, gia hạn thời gian hoàn thành công trình đến hết quý II/2027 do những vướng mắc kéo dài về mặt bằng.

Theo quyết định điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án đường Tam Trinh được nâng từ 4.312,8 tỷ đồng lên mức 4.627,1 tỷ đồng.

Toàn bộ phần vốn dội lên nằm ở chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (tăng từ 3.883,9 tỷ đồng lên 4.169,5 tỷ đồng) cùng chi phí dự phòng phát sinh. Các khoản mục về xây lắp, quản lý dự án và tư vấn đầu tư được giữ nguyên. Nguồn vốn thực hiện được trích 100% từ ngân sách thành phố.

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Sau nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng, dự án mở rộng đường Tam Trinh được tăng vốn lên hơn 4.600 tỷ đồng và lùi tiến độ hoàn thành đến quý II/2027.

Dự án mở rộng trục Tam Trinh có chiều dài hơn 3,5 km, mặt cắt ngang 40 m, chạy qua địa bàn ba phường gồm Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy. Dù được thành phố phê duyệt chủ trương từ năm 2012, dự án đã phải trải qua nhiều lần điều chỉnh (vào các năm 2016, 2023 và 2026) và mãi đến năm 2024 mới khởi công.

Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá việc dự án kéo dài hơn một thập kỷ đã làm giảm hiệu quả đầu tư. Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng đội vốn và trễ hẹn nằm ở khâu giải phóng mặt bằng. Dự án có tổng diện tích thu hồi đất gần 61.000 m2, ảnh hưởng trực tiếp đến 1.604 hộ dân và 18 tổ chức. Đến giữa năm 2026, công tác bàn giao mặt bằng mới cơ bản hoàn tất nhưng thực tế vẫn tồn đọng nhiều vướng mắc.

Cụ thể, chính quyền địa phương vẫn chưa giải quyết dứt điểm việc xác định nguồn gốc đất và chính sách bồi thường đối với 55 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất do Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Mai giao tại phường Tương Mai, cùng một số thửa đất chưa rõ hồ sơ tại phường Vĩnh Tuy. Sự chậm trễ này khiến chi phí đền bù về đất, tài sản, cây cối tăng thêm hơn 280 tỷ đồng, buộc dự án phải lùi tiến độ sang quý II/2027 thay vì mốc năm 2026 như kế hoạch cũ.

Về hiện trạng trên công trường, dù đã nhận bàn giao phần lớn mặt bằng từ tháng 6/2026, khối lượng thi công thực tế hiện mới đạt khoảng 30% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đang tổ chức thi công cuốn chiếu 6 đoạn tuyến với tổng chiều dài 875 m phía trái tuyến, hoàn thiện hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, lát vỉa hè và đang đúc tường chắn bê tông dọc bờ sông Kim Ngưu.

Trước thực trạng dự án thi công kéo dài, cơ quan quản lý yêu cầu chủ đầu tư phải làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, khẩn trương lập biểu đồ tiến độ chi tiết và tập trung nguồn lực đẩy nhanh xây lắp. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các phường tháo gỡ dứt điểm rào cản mặt bằng, chốt phương án đền bù đồng thuận để tránh phát sinh khiếu kiện.

Bên cạnh đó, do đường Tam Trinh là trục giao thông huyết mạch có mật độ phương tiện dày đặc, chủ đầu tư và nhà thầu phải phối hợp chặt chẽ với cảnh sát giao thông để phân luồng linh hoạt, rút ngắn tối đa thời gian chiếm dụng mặt đường, bảo đảm an toàn cho người dân khu vực.

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#đường Tam Trinh #mở rộng đường #Hà Nội #tăng vốn dự án #giải phóng mặt bằng #quý II/2027 #bồi thường tái định cư

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