Sửa chữa hàng loạt hạng mục tại cầu vượt Phú Đô sau 14 năm khai thác

TPO - Đơn vị thi công khắc phục các vết nứt dầm, khe co giãn và mặt cầu vượt Phú Đô bắc qua Đại lộ Thăng Long, theo từng nhịp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông.
TPO - Madison Huang, con gái cả của CEO Nvidia Jensen Huang, gây chú ý khi hủy chuyến công tác Hàn Quốc giữa lúc cha vướng bê bối đời tư. Từng theo học ẩm thực, làm việc trong ngành hàng xa xỉ, cô hiện giữ vị trí giám đốc cấp cao tại Nvidia, phụ trách các nền tảng trí tuệ nhân tạo vật lý.
TPO - Sáng 11/11, hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công tham gia thao luyện, chuẩn bị cho các màn đồng diễn võ thuật, trống trận, cờ trận và võ chiến đấu tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026.
TPO - Đường Hồ Chí Minh hiện có hai làn xe nhỏ hẹp, điểm đầu từ khu di tích Pác Bó, qua trung tâm tỉnh Cao Bằng, dự kiến mở rộng lên 4 làn xe, rộng gấp đôi. Tổng mức đầu tư được Bộ Xây dựng dự tính khoảng 3.250 tỷ đồng, hoàn thành năm 2029.
TPO - Nhằm nâng cao trải nghiệm hành khách và hiện đại hóa dịch vụ, Ngành Đường sắt chính thức tích hợp tính năng mua vé tàu trên VNeID từ 9/11. Bằng một số thao tác đơn giản, hành khách sở hữu vé điện tử an toàn để xuất trình khi lên tàu.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới khu vực Bắc Bộ có hình thái trời rét chủ đạo, mưa rải rác ở một số nơi. Khu vực Hà Nội tạnh ráo, trời rét khô duy trì trong ngày.
TPO - Ngày 10/11, Iran lần đầu công bố hình ảnh về một cơ sở tên lửa ngầm mới, trong đó các chỉ huy quân sự cấp cao thị sát hệ thống phóng tên lửa. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Israel gia tăng, sau khi Tehran cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi trả đũa nếu tiếp tục bị tấn công.
TPO - Được HLV Đinh Hồng Vinh tung vào sân thay Williams Minh Hoàng, Nguyễn Minh Tâm ghi hai bàn bằng đầu ở hiệp 1 giúp U23 Việt Nam áp đảo U23 Thái Lan tối 10/11 trên sân Pleiku. Phút 85, Williams Minh Hoàng thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3–0. U23 Việt Nam giành 3 điểm đầu tiên tại Gia Lai VTV Cup 2026 trước khi gặp U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11.
TPO - Ép sân gần như cả trận nhưng U23 Qatar vẫn không thể chọc thủng lưới U23 Singapore trong trận mở màn Gia Lai VTV Cup 2026 trên sân Pleiku chiều 10/11. Thủ môn Yazid và hàng thủ phòng ngự kỷ luật giúp Singapore giành 1 điểm. Kết quả hòa 0–0 mở ra cơ hội lớn cho U23 Việt Nam trên hành trình giành chức vô địch.
TPO - Không rượu bia, vóc dáng thon gọn hay thậm chí gầy gò... không đồng nghĩa với việc gan của bạn đang an toàn. Thói quen ăn khuya, uống trà sữa hay ngồi lì một chỗ có thể đang âm thầm biến lá gan khỏe mạnh thành "kho chứa mỡ".
TPO - Ông Donald Trump tiết lộ với báo chí là đã trực tiếp hỏi CEO Nvidia Jensen Huang về Alice Huang, nữ doanh nhân Trung Quốc đang bị nghi có liên hệ với hoạt động tình báo và có mối quan hệ tình cảm với CEO Nvidia.
TPO - Trận hòa 0-0 của U23 Singapore trước U23 Qatar là rất đáng khen ngợi, nhưng có lẽ họ sẽ phải trả giá đắt với chấn thương nặng của Sahoo Garv. Cầu thủ này bị gập cổ chân và rời sân trong những giọt nước mắt.
TPO - Hơn 50 vụ đánh bom tự chế và ít nhất 8 vụ đốt xe buýt đã được ghi nhận tại thủ đô Dhaka của Bangladesh (Ấn Độ) và các khu vực lân cận trong những ngày qua, làm gia tăng lo ngại về an ninh công cộng.
TPO - Hai vòi rồng nước bất ngờ hình thành ngoài khơi đảo du lịch Capri, miền nam Italy, hôm 7/11, tạo nên cảnh tượng hiếm gặp ngay gần những khối đá Faraglioni nổi tiếng. Hiện tượng chỉ kéo dài vài phút và không gây thiệt hại.
TPO - Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại với nhiều hoạt động nổi bật, từ thảm đỏ, các tiết mục nghệ thuật đến phần trình diễn của thí sinh. Sân khấu được dàn dựng công phu cùng những khoảnh khắc công bố kết quả, trao vương miện đăng quang tạo nên dấu ấn đáng chú ý của đêm thi.
TPO - Lori Huang trở thành tâm điểm chú ý sau khi Jensen Huang công khai xin lỗi vợ và hai con vì không chung thủy. Bà ít xuất hiện trước truyền thông, gắn bó với CEO Nvidia từ thời sinh viên.
TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông rượt đuổi, tấn công tài xế xe công nghệ tại đường Ký Con (phường Bến Thành, TPHCM) gây bức xúc trong dư luận. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bến Thành đang xác minh, tìm hai người liên quan đến làm việc.