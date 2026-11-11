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Multimedia

Sửa chữa hàng loạt hạng mục tại cầu vượt Phú Đô sau 14 năm khai thác

Dương Triều

TPO - Đơn vị thi công khắc phục các vết nứt dầm, khe co giãn và mặt cầu vượt Phú Đô bắc qua Đại lộ Thăng Long, theo từng nhịp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông.

VIDEO: Cận cảnh sửa chữa cầu vượt Phú Đô xuống cấp.
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Cầu vượt Phú Đô bắc qua Đại lộ Thăng Long đang được sửa chữa sau 14 năm đưa vào vận hành khai thác. Công trình có kết cấu gồm 8 nhịp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực.
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Hệ thống giàn giáo được lắp đặt phía dưới dầm cầu, phục vụ công tác kiểm tra và sửa chữa các hạng mục kết cấu.
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Một số vị trí dưới dầm cầu xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, được đưa vào xử lý trong đợt duy tu lần này.
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Công nhân thi công phía dưới cầu, trong khi các phương tiện vẫn lưu thông trên đường gom Đại lộ Thăng Long.
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Hạng mục khoan mở rộng thân trụ cầu được triển khai theo phương án kỹ thuật nhằm khắc phục những vấn đề liên quan đến kết cấu công trình.
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Trên mặt cầu, công nhân tiến hành thảm lại bê tông nhựa, cải thiện bề mặt dành cho phương tiện lưu thông.
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Các khe co giãn được sửa chữa nhằm hạn chế tình trạng xóc, rung khi phương tiện đi qua và bảo đảm khả năng chịu lực của kết cấu cầu.
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Việc sửa chữa được chia thành từng khu vực, lần lượt theo các nhịp cầu, theo hướng từ phía Phú Đô sang Mỹ Đình.
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Rào chắn được dựng tại khu vực thi công, phân tách mặt bằng làm việc với phần đường dành cho phương tiện.
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Xe vẫn được di chuyển qua khu vực cầu vượt Phú Đô trong thời gian công trình được sửa chữa.
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Sau khi hoàn thành, các hạng mục sửa chữa được kỳ vọng cải thiện chất lượng khai thác và bảo đảm an toàn cho công trình trên trục giao thông phía Tây Hà Nội.

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#cầu vượt Phú Đô #Đại lộ Thăng Long #giao thông Hà Nội

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