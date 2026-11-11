Sửa chữa hàng loạt hạng mục tại cầu vượt Phú Đô sau 14 năm khai thác

TPO - Ngày 10/11, Iran lần đầu công bố hình ảnh về một cơ sở tên lửa ngầm mới, trong đó các chỉ huy quân sự cấp cao thị sát hệ thống phóng tên lửa. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Israel gia tăng, sau khi Tehran cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi trả đũa nếu tiếp tục bị tấn công.