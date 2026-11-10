U23 Việt Nam ra quân hoàn hảo, đè bẹp Thái Lan 3–0

TPO - Được HLV Đinh Hồng Vinh tung vào sân thay Williams Minh Hoàng, Nguyễn Minh Tâm ghi hai bàn bằng đầu ở hiệp 1 giúp U23 Việt Nam áp đảo U23 Thái Lan tối 10/11 trên sân Pleiku. Phút 85, Williams Minh Hoàng thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3–0. U23 Việt Nam giành 3 điểm đầu tiên tại Gia Lai VTV Cup 2026 trước khi gặp U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11.
TPO - U23 Thái Lan không có nổi một cơ hội nguy hiểm để trực tiếp thử thách thủ môn Cao Văn Bình. Đó là chi tiết thể hiện cho sự chênh lệch giữa 2 đội ở trận đối đầu trên sân Pleiku Arena vào tối 10/11.
TPO - Ép sân gần như cả trận nhưng U23 Qatar vẫn không thể chọc thủng lưới U23 Singapore trong trận mở màn Gia Lai VTV Cup 2026 trên sân Pleiku chiều 10/11. Thủ môn Yazid và hàng thủ phòng ngự kỷ luật giúp Singapore giành 1 điểm. Kết quả hòa 0–0 mở ra cơ hội lớn cho U23 Việt Nam trên hành trình giành chức vô địch.
TPO - Trận hòa 0-0 của U23 Singapore trước U23 Qatar là rất đáng khen ngợi, nhưng có lẽ họ sẽ phải trả giá đắt với chấn thương nặng của Sahoo Garv. Cầu thủ này bị gập cổ chân và rời sân trong những giọt nước mắt.
TPO - Xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành HCB nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ tại Giải vô địch bắn súng thế giới 2026 ở Doha (Qatar), qua đó trở thành vận động viên đầu tiên của Việt Nam giành suất dự Olympic Los Angeles 2028.
TPO - Tài năng trẻ HAGL Minh Tâm ghi 2 bàn khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 3-0 ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai-VTV Cup 2026 diễn ra tối 10/11.
TPO - Kiểm soát bóng tới 63% và tung ra 13 cú dứt điểm nhưng U23 Qatar không thể xuyên thủng hàng phòng ngự U23 Singapore và buộc phải chấp nhận kết quả hòa 0-0 trong trận mở màn giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026.
TPO - Ở mỗi bảng thi đấu, Ban tổ chức sẽ trao giải Nhất gồm cúp, huy chương, 10 triệu đồng; giải Nhì 5 triệu đồng, cúp, huy chương; đồng giải Ba 3 triệu đồng/giải, cúp, huy chương và kèm theo các phần quà của nhà tài trợ như vợt pickleball, túi thể thao, túi đựng giày, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng…
TPO - Từ nhà vô địch trẻ tại Tiền Phong Golf Championship 2019 đến chàng trai hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Anh, Nguyễn Vũ Quốc Anh đã đi qua nhiều chặng đường đáng nhớ. Năm nay, hai em trai hai em trai Nguyễn Vũ Phúc Anh và Nguyễn Vũ Phú Anh sẽ cùng tranh tài tại giải đấu từng ghi dấu chiến thắng của anh.
TPO - Ngày 10/11, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chương trình tập huấn chuyên đề “Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá” đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức giữa VFF và Herbalife. Sự kiện quy tụ khoảng 100 học viên là các huấn luyện viên, trợ lý, cán bộ từ các CLB trên cả nước.
TPO - Trận đấu tâm điểm ở giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 được trực tiếp trên kênh VTV6. Bên cạnh đó, khán giả có thể theo dõi qua các nền tảng FPT Play và ứng dụng VTVgo.
TPO - Ban lãnh đạo MU đang tiếp cận Mauricio Pochettino để đưa ông về thay Michael Carrick. Nhưng xem ra, phương án này cũng chỉ mang tính thời vụ...
TPO - Dù dùng danh nghĩa là đội U23 nhưng cả Việt Nam và Thái Lan đều sử dụng hầu hết nhân sự ở lứa U21 tại Gia Lai VTV Cup 2026. Đây được coi là nước đi chính xác cho kế hoạch tầm xa của 2 nền bóng đá.
TPO - Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, Gia Lai VTV Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chảo lửa Pleiku chuẩn bị hâm nóng bằng màn thư hùng nảy lửa giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, nơi cả hai đội bóng trẻ hàng đầu khu vực cùng hướng đến mục tiêu thử nghiệm nhân sự và đòi lại món nợ cũ.
TPO - Á hậu Châu Anh, Vân Nhi, Miss Golf Lê Thanh Tú chia sẻ sự háo hức mong chờ Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp Vinfast. Giải đấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong chương trình của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
TPO - Ngày 10/11, thông tin của Tiền Phong cho biết Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã có văn bản báo cáo Bộ VHTTDL, kiến nghị xem xét giới thiệu ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ra tranh cử tại đại hội nhiệm kỳ 10.
Thương hiệu thể thao Việt Nam Zocker đồng hành cùng Giải Pickleball tranh Cúp Báo Tiền Phong lần thứ I với vai trò nhà tài trợ, đồng thời cung cấp bóng thi đấu Zocker ZB0248. Hoạt động này tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư vào chất lượng sản phẩm và sự gắn bó của Zocker với cộng đồng Pickleball Việt Nam.