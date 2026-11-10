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Thể thao

U23 Việt Nam ra quân hoàn hảo, đè bẹp Thái Lan 3–0

Doãn Cường

TPO - Được HLV Đinh Hồng Vinh tung vào sân thay Williams Minh Hoàng, Nguyễn Minh Tâm ghi hai bàn bằng đầu ở hiệp 1 giúp U23 Việt Nam áp đảo U23 Thái Lan tối 10/11 trên sân Pleiku. Phút 85, Williams Minh Hoàng thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3–0. U23 Việt Nam giành 3 điểm đầu tiên tại Gia Lai VTV Cup 2026 trước khi gặp U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11.

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