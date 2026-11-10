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Thể thao

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Ông Trần Quốc Tuấn được Cục TDTT Việt Nam kiến nghị tranh cử đại hội nhiệm kỳ 10 VFF

Nguyên Phong

TPO - Ngày 10/11, thông tin của Tiền Phong cho biết Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã có văn bản báo cáo Bộ VHTTDL, kiến nghị xem xét giới thiệu ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ra tranh cử tại đại hội nhiệm kỳ 10.

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Ông Trần Quốc Tuấn nhận được sự tín nhiệm cao từ giới chuyên môn trên vai trò Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết trước đó Cục đã nhận được báo cáo từ VFF đề nghị xem xét cho ý kiến để ông Trần Quốc Tuấn, công chức thuộc Cục Thể dục Thể thao Việt Nam tiếp tục được mời tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn nhiệm kỳ 10. Một trường hợp khác là bà Bùi Thị Hiền Lương, công chức phụ trách môn Bóng đá, Phòng thể thao thành tích cao (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam) tham gia ứng cử chức danh Uỷ viên BCH VFF nhiệm kỳ 10.

Ông Trần Quốc Tuấn đã có nhiều đóng góp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và phát triển bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026. Việc tiếp tục tham gia ứng cử nhằm kế thừa kinh nghiệm, bảo đảm tính liên tục trong công tác lãnh đạo, điều hành và triển khai các định hướng phát triển bóng đá Việt Nam.

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Nhiệm kỳ 9 VFF, bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành tích lịch sử (ảnh M.D)

Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết việc xem xét cử, giới thiệu ông Trần Quốc Tuấn, bà Bùi Thị Hiền Lương và cần thiết nhằm cụ thể hoá chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hoá thể dục, thể thao, phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm chuyên môn và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc định hướng, quản lý và điều hành các tổ chức xã hội-nghề nghiệp hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.

Nhiệm kỳ 9 VFF được đánh giá là nhiệm kỳ thành công rực rỡ nhất của bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ trải qua nhiều thời điểm thăng hoa, các giá trị tích cực của bóng đá được lan toả đến cộng đồng qua hàng loạt kỳ tích lịch sử: đội tuyển Việt Nam 2 lần liên tiếp giành chức vô địch Đông Nam Á; tuyển nữ vô địch Đông Nam Á, lần đầu giành vé tham dự FIFA World Cup nữ 2023; tuyển futsal nam, U17 giành vé dự World Cup; đội tuyển U23 Việt Nam 3 lần vô địch Đông Nam Á.

Vị thế và ảnh hưởng của bóng đá Việt Nam cũng được nâng tầm, thể hiện qua số người đảm nhiệm các vị trí và nhiệm vụ ở FIFA, AFC cũng như AFF. Chuyến thăm và trao giải của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ở trận chung kết ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại kình địch Thái Lan để vô địch trở thành hình ảnh ấn tượng của bóng đá Việt Nam năm vừa qua, làm nức lòng người hâm mộ.

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#Đại hội 10 VFF #Trần Quốc Tuấn #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Gianni Infantino #FIFA

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