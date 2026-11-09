Yamal chấn thương, bỏ ngỏ trận đại chiến với đội tuyển Anh

TPO - Lamine Yamal không thể cùng đội tuyển Tây Ban Nha tham dự trận gặp CH Séc tại Nations League 2026/27 do gặp vấn đề ở đầu gối. Khả năng ra sân của tiền đạo này trước đội tuyển Anh sau đó cũng chưa được đảm bảo.

Lamine Yamal sẽ không góp mặt trong chuyến làm khách của Tây Ban Nha trước CH Séc vào ngày 12/11, sau khi gặp vấn đề ở đầu gối phải trong trận Barcelona thắng Atletico Madrid 2-1. Theo truyền thông Tây Ban Nha, ngôi sao 19 tuổi này sẽ ở lại Barcelona để tiếp tục quá trình hồi phục, thay vì lập tức hội quân cùng đội tuyển quốc gia.

Theo Mundo Deportivo, Yamal cảm thấy khó chịu ở đầu gối phải sau trận đấu với Atletico Madrid hôm 8/11. Tiền đạo của Barcelona đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong cuộc đối đầu này, trước khi được kiểm tra y tế vào sáng hôm sau. Sau khi có kết quả kiểm tra, các bên thống nhất để anh ở lại Barcelona theo dõi và điều trị.

Yamal gặp vấn đề với đầu gối phải trong trận Barcelona thắng Atletico Madrid cuối tuần qua.

Quyết định trên được đưa ra với sự đồng thuận giữa Barcelona và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF). Đội bóng xứ Catalonia phát đi tín hiệu trấn an về tình trạng của cầu thủ trẻ, đồng thời cho biết đội ngũ bác sĩ hai bên vẫn duy trì liên lạc thường xuyên để cập nhật diễn biến hồi phục.

Việc Yamal không thể góp mặt trước CH Séc là tổn thất đáng kể với Tây Ban Nha, đặc biệt khi đội tuyển đang bước vào giai đoạn quyết định của vòng bảng Nations League 2026/27. Thầy trò HLV Luis de la Fuente hiện dẫn đầu bảng 3 với 12 điểm, trước khi lần lượt chạm trán CH Séc tại Prague ngày 12/11 và Anh trên sân Metropolitano ngày 15/11.

Lịch sử cho thấy, Tây Ban Nha chưa từng thua CH Séc, họ thắng 6 và hòa 2 trong 8 lần đụng độ giữa đôi bên. Nhưng Anh lại là một thách thức khác, khó khăn hơn rất nhiều. Vì thế, người hâm mộ Tây Ban Nha đang rất quan tâm đến khả năng Yamal kịp bình phục để góp mặt trong cuộc đối đầu với Tam sư.

Theo kế hoạch ban đầu, tiền đạo Barcelona sẽ hội quân trở lại trong những ngày tới, với thời điểm dự kiến là thứ Sáu (13/11). Tuy nhiên, việc anh có thể thi đấu hay không vẫn phụ thuộc vào tiến triển hồi phục của vết đau nơi đầu gối.

Mikel Oyarzabal nhiều khả năng cũng vắng mặt trận gặp Anh.

Ngoài Yamal, đội tuyển Tây Ban Nha cũng không có Mikel Oyarzabal ở trận gặp CH Séc. Tiền đạo của Real Sociedad đang trong giai đoạn cuối của quá trình hồi phục sau cúm và sẽ tiếp tục điều trị tại San Sebastian. Khả năng Oyarzabal góp mặt ở trận gặp Anh cũng chưa chắc chắn, nhất là khi chân sút 29 tuổi cũng đang chờ đón đứa con sắp chào đời.

Bên cạnh đó, RFEF đã triệu tập Jorge de Frutos để thay thế tiền đạo cánh Ander Barrenetxea, cầu thủ cũng không thể tham dự đợt tập trung lần này vì chấn thương. Như vậy, HLV De la Fuente có thể phải điều chỉnh đáng kể các phương án nhân sự trên hàng công trong bối cảnh Tây Ban Nha hướng tới việc duy trì vị trí dẫn đầu bảng đấu.