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Thể thao

YIC Phủ Lý Green Race 2026 thu hút hơn 5.000 người tham dự

P.V

Diễn ra trong tháng 11 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch được tổ chức trên địa bàn tỉnh, YIC Phủ Lý Green Race 2026 không chỉ là dịp để cộng đồng cùng rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực về tinh thần đoàn kết, lối sống xanh và trách nhiệm với môi trường

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Giải lan toả giá trị tích cực trong cộng đồng về tinh thần đoàn kết và lối sống xanh

Ngày 14 và 15/11/2026, YIC Phủ Lý Green Race 2026 sẽ diễn ra tại SVĐ Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Bước sang mùa giải thứ 4 sau 3 năm tổ chức thành công, giải chạy tiếp tục hành trình kết nối thể thao, cộng đồng và tinh thần sống xanh với thông điệp "Raise Green Up". Sự kiện diễn ra trong tháng 11, thời điểm Ninh Bình tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần tạo nên không khí sôi động tại địa phương.

YIC Phủ Lý Green Race là giải chạy thường niên do Công ty TNHH YIC Hà Nam tổ chức, miễn phí dành cho người tham gia. Qua 3 mùa giải, sự kiện từng bước trở thành hoạt động cộng đồng được đông đảo người yêu chạy bộ mong chờ, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao và xây dựng lối sống năng động tại địa phương.

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Năm 2026, giải chạy tiếp tục mở rộng với 3 nội dung gồm 5km, 10km và Family Run, đường chạy dành riêng cho các gia đình. Các cự ly được thiết kế nhằm khuyến khích mọi lứa tuổi cùng tham gia vận động, từ những người yêu thích chạy bộ đến các em nhỏ và phụ huynh. Qua đó, giải không chỉ tạo cơ hội rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, vun đắp tình yêu thể thao cho thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, các cung đường chạy đều được đo đạc và cập nhật theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, góp phần bảo đảm tính chính xác về cự ly. BTC cũng bố trí các trạm tiếp sức và y tế hợp lý trên đường chạy, cung cấp nước, điện giải và hỗ trợ y tế khi cần thiết. Khu vực gửi đồ và gửi xe được phục vụ miễn phí; đội ngũ hậu cần, an ninh và tình nguyện viên sẽ đồng hành xuyên suốt sự kiện. Toàn bộ VĐV tham gia được mua bảo hiểm, góp phần tăng cường các điều kiện an toàn.

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#Ninh Bình #YIC Phủ Lý Green Race 2026 #liên đoàn điền kinh Việt Nam #chạy bộ

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