MU sở hữu thông số kém nhất châu Âu sau trận đấu điên rồ với Aston Villa

TPO - Old Trafford đã trải qua rất nhiều giai đoạn trầm lắng kể từ sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, nhưng có thể nói sân bóng này chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế khi chứng kiến đội nhà cầm chân Aston Villa 4-4 vào đêm 8/11. Sự tuyệt vọng ấy đến ở khâu phòng ngự của họ.

Diogo Dalot là một trong những cầu thủ bị đánh giá thấp nhất ở trận hòa Aston Villa

Khi bảng đồng hồ điện tử mới chỉ điểm sang phút thứ 3 và 40 giây, lưới của Man United đã rung lên tới 2 lần - cột mốc đánh dấu khoảng thời gian bị dẫn trước 2 bàn nhanh nhất trong suốt hơn 3 thập kỷ CLB này góp mặt ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Chưa dừng lại ở đó, khoảnh khắc Aston Villa nâng tỷ số lên thành 4-2 ngay đầu hiệp hai đã chính thức biến Quỷ đỏ thành đội bóng sở hữu hàng thủ tệ hại nhất trong số 96 CLB thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này - 30 bàn thua (tính trên các đấu trường MU tham dự). Trung bình họ nhận hơn 2 lần thủng lưới/trận.

Từ vị thế của kẻ thống trị, đội bóng giàu truyền thống nhất xứ sương mù giờ đây đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng phòng ngự toàn châu Âu. Chi tiết này phơi bày thực tại là sự xuống cấp toàn diện từ cấu trúc phòng ngự cho đến tinh thần chiến đấu.

Bức tranh của Man United lúc này không còn là vấn đề phong độ nhất thời của một vài cá nhân, mà là sự sụp đổ mang tính hệ thống. Việc để thủng lưới liền 2 bàn chỉ sau 220 giây thi đấu bộc lộ một thói quen chết người: nhập cuộc với trạng thái mơ ngủ và sự chuẩn bị tâm lý hời hợt.

Đối thủ không cần những bài phối hợp quá phức tạp hay những khoảnh khắc xuất thần cá nhân để xé toang bức tường phòng ngự áo đỏ; họ chỉ cần khoét thẳng vào những khoảng trống mênh mông bị bỏ quên giữa các trung vệ và hậu vệ biên. Cự ly đội hình MU gãy vụn ngay từ những pha áp sát đầu tiên, biến khu vực 16m50 thành bãi đất trống cho tiền đạo đối phương mặc sức bắn phá.

Con số 30 bàn thua tính đến thời điểm hiện tại là lời cáo buộc đanh thép nhất cho chất lượng phòng thủ dưới thời Michael Carrick. Để thấy rõ mức độ thảm họa, hãy nhìn sang những đội bóng đang ngụp lặn ở khu vực cầm đèn đỏ tại Ligue 1, Bundesliga hay La Liga - nơi tiềm lực tài chính chỉ bằng một phần nhỏ của nửa đỏ thành Manchester, nhưng không một ai để thủng lưới nhiều đến thế. Một đội bóng tiêu tốn hàng trăm triệu bảng cho các bản hợp đồng phòng ngự qua từng mùa chuyển nhượng rốt cuộc lại dễ bị tổn thương hơn cả những tân binh chật vật chạy trốn suất xuống hạng.

Đáng trách hơn cả là sự thiếu trách nhiệm của hàng thủ đối với nỗ lực nơi tuyến trên. Khi bị Aston Villa dồn vào chân tường với 2 bàn thua chóng vánh, hàng công của Quỷ đỏ đã chơi một hiệp một đầy quả cảm, bung hết năng lượng và sự sắc bén để đưa trận đấu về vạch xuất phát 2-2. Đó là khoảnh khắc người hâm mộ tin vào một cuộc lội ngược dòng mang bản sắc Old Trafford.

Thế nhưng, hy vọng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt không thương tiếc ngay đầu hiệp hai. Một loạt sai lầm sơ đẳng, từ phạm lỗi trong vòng cấm cho tới mất tập trung trong khâu kèm người, đã dâng tặng cho đối thủ thêm 2 bàn thắng chớp nhoáng. Mọi mồ hôi và nỗ lực của các cầu thủ tấn công bị "phản bội" chỉ sau vài khoảnh khắc ngớ ngẩn của tuyến dưới.

Sự tồi tệ của hàng phòng ngự là tác nhân kích nổ một căn bệnh còn nguy hiểm hơn: sự rệu rã về mặt tâm lý và ý chí thi đấu. Nhìn vào ánh mắt thẫn thờ của các cầu thủ tuyến trên sau bàn thua thứ 4, người ta thấy rõ sự nản lòng. Thật khó để duy trì ngọn lửa nhiệt huyết khi các chân sút hiểu rằng mỗi nỗ lực ghi bàn của họ sẽ sớm bị phá hỏng bởi một sai sót nghiệp dư nào đó ở sân nhà.

Bruno chỉ biết trách các hậu vệ đã phí hoài công sức của anh

Bàn thua thứ 3 rồi thứ 4 xuất hiện như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ý chí lật ngược thế cờ, đổ mọi nỗ lực trong hiệp một xuống sông xuống biển. Trong bức tranh u ám ấy, hình ảnh những thủ lĩnh càng trở nên cô độc và xót xa. Bruno Fernandes vẫn chạy, vẫn pressing và liên tục hò hét điều chỉnh các đồng đội, nhưng cử chỉ vung tay lên trời đầy bất lực của tiền vệ người Bồ Đào Nha đã nói thay tất cả.

Matheus Cunha vẫn miệt mài săn bóng, nỗ lực cứu vãn tình thế nhưng vô vọng. Ở khu vực huấn luyện, Michael Carrick đứng chết lặng, như nhìn hư vô vào trong sân. Mọi toan tính chiến thuật, những lời động viên trong giờ nghỉ dường như tan biến sau những sai số khó tin của các học trò.

Carrick có thể truyền đạt triết lý, có thể vạch ra lộ trình, nhưng ông không thể vào sân để tranh chấp hay ngăn chặn những khoảnh khắc mất tập trung mang tính cá nhân. Sự bế tắc trong ánh mắt của cựu tiền vệ này phản ánh thực tế là căn bệnh của Man United đã ăn sâu vào căn cốt, vượt ngoài khả năng hàn gắn của một vài sự thay đổi chiến thuật đơn thuần.

Rất may là cái duyên của Patrick Dorgu đã cứu cho MU khỏi một đêm thảm họa. Anh người đã kiến tạo 1 bàn và trực tiếp ghi 1 bàn trong thời gian bù giờ để đưa trận đấu về kết quả không tưởng: 4-4. Dù vậy, trận hòa ấy vẫn chỉ giúp MU nhích 1 bậc từ vị trí áp chót lên 18, nghĩa là thứ 3 từ dưới lên và vẫn trong nhóm xuống hạng.

Nó vẫn không thể phủ nhận một thực tế là MU vẫn đang nguy kịch với hàng hàng thủ tệ hại nhất lục địa già. Đó là một thảm họa hiện hữu. Không biết Quỷ đỏ sẽ phải làm gì trong giai đoạn nghỉ FIFA Days sắp tới để tìm thấy lối ra, dù chỉ là tạm thời?