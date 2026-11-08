Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển du lịch golf

TPO - Từ những sân golf đẳng cấp đến ẩm thực, văn hóa và sự thân thiện của con người, Việt Nam để lại nhiều ấn tượng với du khách quốc tế. Mr Mark Reeves - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG tin rằng những lợi thế ấy sẽ tiếp tục thúc đẩy sức hấp dẫn của du lịch golf trong nhiều năm tới.

Mr Mark Reeves - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG

Ông đánh giá như thế nào về thực trạng phát triển của du lịch golf tại Việt Nam hiện nay?

Có thể nói, du lịch golf Việt Nam đang trên đà phát triển vượt bậc. Việt Nam vừa được vinh danh là Điểm đến golf tốt nhất châu Á. Chúng ta có thời tiết tuyệt vời, những sân golf đẳng cấp, nền ẩm thực đặc sắc và con người hiếu khách.

Thị trường golf và các sân golf ở Việt Nam cũng rất khác so với Scotland, quê hương tôi. Trước đây, nếu mọi người muốn chơi golf ở Scotland, họ thường nghĩ đến sân St Andrews. Nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi nghĩ rất nhiều golfer muốn đến Việt Nam để trải nghiệm những sân golf tốt nhất. Có thể kể đến sân Legend Valley, sân Hoiana ở Đà Nẵng..., Việt Nam có rất nhiều điểm đến golf đáng mong chờ.

Tôi yêu Việt Nam. Tôi luôn yêu đất nước này. Tôi rất thích đồ ăn Việt Nam, con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Đây thực sự là một đất nước tuyệt vời để sinh sống, trải nghiệm và khám phá.

Trong bối cảnh du lịch golf tiếp tục tăng trưởng, các sân golf tại Việt Nam, trong đó có hệ thống sân golf do BRG Group vận hành, đã đón đầu xu hướng này như thế nào để thu hút cả golfer trong nước và quốc tế?

Tôi cho rằng Việt Nam có sức hấp dẫn rất lớn đối với du khách chơi golf, và xu hướng này sẽ tiếp tục phát triển trong nhiều năm tới.

Như tôi đã chia sẻ, Việt Nam có ẩm thực tuyệt vời, thời tiết thuận lợi, các sân golf chất lượng cao và con người thân thiện. Khi đến đây, du khách có rất nhiều điều để khám phá và trải nghiệm. Đặc biệt, Việt Nam gần đây đã được vinh danh là Điểm đến Golf tốt nhất châu Á. Tôi tin rằng ngành du lịch golf Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 80 sân golf và dự kiến con số này sẽ tăng lên khoảng 100 - 120 sân vào năm 2030. Riêng BRG cũng có kế hoạch phát triển thêm 10 sân golf, qua đó tiếp tục mở rộng danh mục sân golf của Tập đoàn.

Canyon Course, sân golf 18 hố thứ 10 của Tập đoàn BRG, mới khai trương ngày 10/10/2026.

Năm 2026, golf được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam xác định là một trong bốn sản phẩm du lịch “đinh” bên cạnh du lịch biển đảo, MICE và ẩm thực. Theo ông, điều gì có thể khiến du lịch golf tại Việt Nam thu hút nhóm khách quốc tế chi tiêu cao và lưu trú dài ngày?

Trước hết, Việt Nam sở hữu những sân golf đẳng cấp quốc tế được thiết kế bởi các kiến trúc sư sân golf hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết cho phép chơi golf quanh năm.

Việt Nam còn có đường bờ biển dài khoảng 2.300 km, với nhiều sân golf nằm gần các khu vực ven biển, trong khi những sân khác tọa lạc giữa các vùng núi và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Sự đa dạng về địa hình và cảnh quan mang đến cho golfer nhiều lựa chọn trải nghiệm khác nhau.

Một yếu tố quan trọng không kém là chất lượng dịch vụ. Chúng tôi chú trọng đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân sự nhằm bảo đảm du khách chơi golf quốc tế luôn nhận được dịch vụ ở tiêu chuẩn cao, đáp ứng kỳ vọng của phân khúc khách hàng có yêu cầu khắt khe.

Việt Nam sở hữu nhiều sân golf đã đạt được các giải thưởng và danh hiệu quốc tế uy tín. Theo ông, cần làm gì để chuyển hóa những thành tựu này thành lượng khách thực tế, đồng thời duy trì sức hấp dẫn lâu dài của các điểm đến golf?

Tại BRG, hiện chúng tôi phục vụ khoảng 500.000 vòng golf mỗi năm và đặt mục tiêu nâng con số này lên 1 triệu vòng vào năm 2030.

Golf đang là một xu hướng phát triển mạnh mẽ. Theo tôi, điều quan trọng là tiếp tục kiên định với những gì chúng ta đang làm: duy trì chất lượng ổn định, giữ tinh thần cầu thị và không ngừng phát triển các dịch vụ có khả năng đáp ứng nhu cầu, tạo thiện cảm và mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách quốc tế.

Chính sự nhất quán trong chất lượng sân golf và dịch vụ sẽ góp phần chuyển hóa danh tiếng thành lượng khách thực tế, đồng thời xây dựng sức hút bền vững cho các điểm đến golf của Việt Nam.

Mr Mark Reeves - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG phát biểu tại Họp báo Tiền Phong Golf Championship.

Trong 3 - 5 năm tới, Việt Nam nên ưu tiên những thị trường khách quốc tế nào và tận dụng những kênh quảng bá nào để thúc đẩy du lịch golf? BRG đang phối hợp với chính quyền địa phương, các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành ra sao để biến tiềm năng này thành nguồn khách golf ổn định?

Theo tôi, các quốc gia trong khu vực châu Á có mùa đông lạnh là những thị trường mục tiêu rất tiềm năng đối với du lịch golf Việt Nam. Có thể kể đến như Nhật Bản và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, các thị trường châu Âu cũng rất hấp dẫn, bởi du khách tại đây quan tâm đến việc khám phá châu Á và trải nghiệm những điểm đến mới.

Bắc Mỹ cũng là một thị trường đáng chú trọng. Người dân tại đây rất yêu thích golf, nhưng điều kiện thời tiết ở nhiều khu vực có thể không thuận lợi để chơi golf quanh năm. Đồng thời, họ cũng mong muốn khám phá cuộc sống và văn hóa ở những nơi khác trên thế giới.

Tất nhiên, chúng ta cũng không nên bỏ qua Australia, một thị trường nằm gần Việt Nam và có nhiều tiềm năng để thu hút khách chơi golf. Nhìn chung, đây là những thị trường trọng điểm mà Việt Nam nên tập trung khai thác để phát triển du lịch golf trong thời gian tới.

Ngày 14/11 tới, Tiền Phong Golf Championship 2026 sẽ diễn ra tại Legend Valley Country Club (Ninh Bình), một sân mới của Tập đoàn BRG. Theo ông, có thể góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến này và thúc đẩy sự phát triển của du lịch golf trong khu vực như thế nào?

Giải Tiền Phong Golf Championship hiện đã trở thành một sự kiện có sức lan tỏa lớn, đồng thời mang ý nghĩa xã hội tích cực thông qua việc hỗ trợ và phát triển các tài năng trẻ.

Giải đấu thu hút sự quan tâm rộng rãi trên cả nước, đặc biệt thông qua hoạt động đưa tin của báo Tiền Phong - một cơ quan báo chí có uy tín và bề dày hoạt động lâu năm. Đây là năm thứ 10 giải đấu được tổ chức, vì vậy, sự kiện đã tạo dựng được vị thế và mức độ nhận diện trong cộng đồng golf cũng như giới truyền thông nói chung, đồng thời được biết đến rộng rãi trên cả nước.

Sự hiện diện của giải đấu mang lại cơ hội quảng bá vô cùng lớn, giúp giới thiệu hình ảnh Ninh Bình đến đông đảo công chúng thông qua việc giải Tiền Phong lựa chọn Legend Valley làm địa điểm tổ chức mùa giải kỷ niệm 10 năm.

Qua đó, giải đấu không chỉ tiếp tục khẳng định giá trị trong việc phát triển tài năng golf trẻ mà còn góp phần nâng cao hình ảnh Legend Valley và quảng bá tiềm năng du lịch golf của Ninh Bình đến du khách trong nước và quốc tế.

Trân trọng cảm ơn ông!