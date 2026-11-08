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HLV Maresca chưa 'hoảng loạn' sau cú ngã thứ ba liên tiếp của Man City

Trọng Đạt

TPO - Sau thất bại 1-3 trước Nottingham Forest, HLV Enzo Maresca cho rằng các cầu thủ cần thêm thời gian để hiểu triết lý của ông. Man City đã thua ba trận liên tiếp ở Premier League và kém Arsenal sáu điểm.

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Trước giờ bóng lăn, Nottingham Forest vẫn nằm trong nhóm xuống hạng và chưa thắng trận nào ở giải vô địch quốc gia kể từ tháng 4. Tuy nhiên, đội chủ nhà khởi đầu đầy hứng khởi, trong khi hàng thủ Man City tiếp tục bộc lộ những vấn đề.

Phút thứ 6, Jair Cunha bắt bài pha xử lý của Josko Gvardiol, bứt tốc vào khoảng trống rồi dứt điểm chìm vào góc thấp bên trái, mở tỷ số cho Forest. Đến phút 18, từ tình huống Man City để mất bóng, Liam Delap vượt qua hai hậu vệ trước khi sút tung lưới đội bóng cũ, nhân đôi cách biệt.

Man City bị dẫn 0-2 chưa đầy 20 phút sau tiếng còi khai cuộc. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp họ bước vào giờ nghỉ trong thế bị dẫn bàn tại Premier League, điều chưa xảy ra kể từ năm 2007 trước khi CLB được Abu Dhabi United Group tiếp quản.

Đầu hiệp hai, đội khách thắp lại hy vọng. Jeremy Doku đón đường chuyền dài bên cánh trái rồi căng ngang. Bóng đổi hướng, tìm đến Rayan Cherki. Tiền vệ này dứt điểm vào góc cao, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Man City dồn lên tìm bàn gỡ nhưng Forest mới là đội ghi bàn tiếp theo. Phút 74, Delap kết thúc pha phản công nhanh bằng cú sút đưa bóng dội mặt trong cột xa rồi đi vào lưới, ấn định chiến thắng 3-1.

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Sự thất vọng của Erling Haaland.

Cú đúp có ý nghĩa đặc biệt với Delap. Tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Man City chỉ ra sân hai trận Premier League cho đội bóng cũ. Sau khi gia nhập Forest từ Chelsea với mức phí kỷ lục của CLB, anh mới ghi một bàn trong tám trận đầu tiên. Màn trình diễn tại City Ground có thể là cú hích quan trọng cho Delap và Forest, đội đang tìm cách thích nghi với HLV mới Oliver Glasner.

Đây là lần đầu tiên sau hai năm Man City thua ba trận liên tiếp ở Premier League. Họ cũng lần đầu để một đội bóng bắt đầu ngày thi đấu trong nhóm ba đội cuối bảng ghi ba bàn vào lưới mình kể từ tháng 9/2019.

Man City vẫn đứng thứ hai nhưng hiện kém đội đầu bảng Arsenal sáu điểm. Đội bóng của HLV Maresca từng thắng cả bảy trận mở màn mùa giải, trước khi trải qua giai đoạn sa sút.

“Chúng tôi thắng cả bảy trận đầu mùa, điều chưa từng xảy ra, rồi giờ lại thua ba trận liên tiếp. Đó là bóng đá. Chúng tôi phải cố gắng chơi tốt hơn qua từng trận”, HLV Maresca chia sẻ sau trận.

Nhà cầm quân này cho rằng chưa đến lúc hoảng loạn, bởi ông mới làm việc với các cầu thủ được vài tháng.

“Trước đây, tôi chưa hiểu rõ họ. Chúng tôi mới làm việc cùng nhau được ba, bốn tháng. Họ cần hiểu tôi và tôi cũng cần hiểu họ. Đây là một hành trình học hỏi”, HLV Maresca nói. “Chúng tôi biết mình làm tốt điều gì, nhưng cần nhận ra những gì chưa tốt để tìm cách cải thiện”.

Chiến thắng giúp Forest thoát khỏi nhóm xuống hạng và đẩy MU xuống ba vị trí cuối bảng. Trong khi đó, Man City tiếp tục chịu sức ép khi mùa giải có dấu hiệu chệch hướng.

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#Man City #Enzo Maresca #Nottingham Forest #Premier League #thua ba trận #Arsenal #Liam Delap

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