Bà Hà Thị Yến Oanh làm Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM

Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, bầu bà Hà Thị Yến Oanh giữ chức Chủ tịch. Liên đoàn đặt mục tiêu mở rộng phong trào, nâng cao chất lượng hoạt động và bảo tồn giá trị võ học truyền thống.

Ngày 7/11, tại Trung tâm Dịch vụ Thể dục Thể thao TP.HCM, Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra với sự tham dự của 174/243 đại biểu được triệu tập, đạt tỷ lệ 71,6%.

Với chủ đề “Đoàn kết - Kế thừa - Tự hào - Đổi mới và Phát triển”, Đại hội đánh dấu bước kiện toàn tổ chức Liên đoàn sau hợp nhất, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.

Đại hội bầu 30 thành viên vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký. Bà Hà Thị Yến Oanh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn. Ban Kiểm tra cũng bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, ghi nhận đóng góp của các thế hệ võ sư, tổ chức và cá nhân đối với phong trào võ cổ truyền. Ông bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết để xây dựng Liên đoàn vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của võ cổ truyền Việt Nam.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan, hỗ trợ Liên đoàn hoạt động đúng mục đích, điều lệ và quy định.

Trong nhiệm kỳ mới, Liên đoàn tập trung kiện toàn bộ máy, hoàn thiện các ban chuyên môn, xây dựng quy chế hoạt động và tăng cường phối hợp giữa các đơn vị. Một trong những mục tiêu được Đại hội thông qua là phát triển thêm 30% tổ chức hội viên chính thức, gồm các câu lạc bộ võ cổ truyền tại phường, xã; đồng thời hướng đến xây dựng câu lạc bộ trong trường học.

Liên đoàn cũng đặt mục tiêu hằng năm tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 5 giải đấu, hội diễn, liên hoan hoặc hoạt động giao lưu; mở ít nhất 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Tỷ lệ võ sư, huấn luyện viên và trọng tài thuộc diện quản lý được cập nhật, bồi dưỡng kiến thức theo kế hoạch phấn đấu đạt trên 85%.

Công tác phát hiện, tuyển chọn và đào tạo vận động viên năng khiếu tiếp tục được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng thi đấu, khả năng cạnh tranh của lực lượng võ cổ truyền thành phố. Song song với đó, Liên đoàn xác định việc bảo tồn các bài quyền, binh khí, kỹ thuật đặc sắc và giá trị lịch sử của từng môn phái là nhiệm vụ xuyên suốt.

Đại hội cũng đề ra các giải pháp về chuyển đổi số, xã hội hóa và truyền thông. Liên đoàn hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về hội viên, võ đường, câu lạc bộ và lực lượng chuyên môn; đồng thời huy động nguồn lực xã hội để duy trì, mở rộng hoạt động.

Trên cương vị Chủ tịch, bà Hà Thị Yến Oanh cùng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ đảm nhận nhiệm vụ kết nối cộng đồng võ cổ truyền, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước và triển khai những định hướng phát triển đã được Đại hội thông qua.

Một số hình ảnh tại Đại hội: