Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lấy 1 điểm ở Lạch Tray, SLNA bảo toàn mạch bất bại

Nguyễn Khánh

TPO - Với cú đúp của Luiz Guilherme, trong đó có một pha lập công đẹp mắt, SLNA đã buộc Hải Phòng phải cưa điểm với tỷ số 2-2 ngay tại Lạch Tray. Trận hòa này giúp đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn bảo toàn mạch bất bại, trở thành đội duy nhất chưa thua tại LPBank V.League mùa này.

Được chơi trên sân nhà, Hải Phòng chủ động đẩy cao đội hình và sớm tạo sức ép về phía khung thành SLNA. Đội bóng đất Cảng sở hữu hàng công đáng gờm với bộ đôi ngoại binh Makaric và Tagueu, những chân sút đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua Vua phá lưới.

Phút 13, ưu thế của đội chủ nhà được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số. Makaric bật cao đánh đầu chuẩn xác, đưa Hải Phòng vượt lên dẫn trước 1-0. Đây là pha lập công thứ 7 của tiền đạo người Serbia tại LPBank V.League mùa này.

858464140-1409023901277914-4414810458242307026-n.jpg
Hải Phòng (áo đỏ) đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để 2 lần chọc thủng lưới SLNA.

Bị dẫn bàn, SLNA không tỏ ra nao núng. Đội bóng xứ Nghệ tiếp tục duy trì lối chơi giàu năng lượng, tranh chấp quyết liệt và không ngại va chạm với đối thủ. HLV Văn Sỹ Sơn tiếp tục đặt niềm tin vào nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo CLB như Lê Đình Long Vũ, Bùi Thanh Đức, Lê Nguyên Hoàng và Cao Văn Bình. Dù phải làm khách tại Lạch Tray, các cầu thủ SLNA vẫn cho thấy sự tự tin trong cách triển khai bóng và tổ chức tấn công.

Nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 43. Sau cú dứt điểm của một cầu thủ SLNA, thủ môn Nguyễn Văn Toản không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện để Luiz Guilherme nhanh chân băng vào đá bồi, đưa bóng vào lưới trống. Bàn gỡ hòa 1-1 giúp SLNA lấy lại thế cân bằng trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Đầu hiệp 2, Hải Phòng có sự điều chỉnh ở vị trí thủ môn khi Trần Đình Minh Hoàng được tung vào sân thay Nguyễn Văn Toản. Bên kia chiến tuyến, SLNA cũng đưa Abdel-Amine Trần Đức Vinh vào sân nhằm tăng cường sức sáng tạo cho tuyến trên. Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút 57, Abdel-Amine Trần Đức Vinh có pha xâm nhập vòng cấm dũng mãnh rồi vẩy bóng rất nhanh sang cho Luiz Guilherme. Tiền đạo người Brazil khống chế một nhịp trước khi tung cú vô-lê cực nhanh, đưa bóng găm vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Minh Hoàng. Một pha phối hợp và dứt điểm đẹp mắt giúp SLNA vượt lên dẫn 2-1, đồng thời đưa Luiz Guilherme hoàn tất cú đúp.

890585206-1174997941530889-226896624147427281-n.jpg
Luiz Guilherme tung cú vô-lê sấm sét trong vòng cấm Hải Phòng, đưa SLNA dẫn trước 2-1.

Tuy nhiên, Hải Phòng không mất nhiều thời gian để đáp trả. Phút 67, Nguyễn Hữu Sơn có pha dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái, đánh bại thủ môn SLNA để san bằng tỷ số 2-2. Bàn thắng giúp đội chủ nhà tiếp tục nuôi hy vọng giành trọn 3 điểm trước sự cổ vũ của khán giả Lạch Tray.

Thế trận trở nên khó khăn hơn với Hải Phòng từ phút 73, khi Lê Mạnh Dũng nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Chơi thiếu người trong khoảng thời gian còn lại, đội chủ nhà buộc phải thận trọng hơn trong cách tổ chức phòng ngự. SLNA nỗ lực tận dụng lợi thế quân số để tìm kiếm bàn thắng quyết định, nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương thêm lần nào.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2. SLNA có thêm 1 điểm, nâng tổng số điểm lên 13 sau 7 vòng đấu, tiếp tục đứng thứ hai trên bảng xếp hạng và bảo toàn thành tích bất bại với 4 chiến thắng, 3 trận hòa. Họ cũng là đội duy nhất chưa nếm mùi thua trận tại LPBank V.League 2026/27. Trong khi đó, Hải Phòng có 10 điểm, tạm xếp thứ 7 và chỉ kém nhóm 3 đội dẫn đầu 3 điểm.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Xem thêm

#SLNA #Hải Phòng #Luiz Guilherme #LPBank V.League #V.League 2026/27 #Lạch Tray #Văn Sỹ Sơn

Cùng chuyên mục

Trực tiếp Arsenal 0-0 Hull City (H1): Trận đấu bắt đầu

Trực tiếp Arsenal 0-0 Hull City (H1): Trận đấu bắt đầu

TPO - Sau chiến thắng quan trọng trước Liverpool, Arsenal trở lại sân nhà với mục tiêu giành trọn ba điểm trước Hull City ở vòng 10 Premier League 2026/27. Đội bóng của HLV Arteta đang có cơ hội nới rộng khoảng cách lên 6 điểm với Manchester City ở ngôi đầu.

Alan lập cú đúp, Công an Hà Nội giành chiến thắng nhọc nhằn

TPO - Đội khách đã tạo ra rất nhiều tình huống ghi bàn mười mươi. Nhưng họ không đủ tỉnh táo để kết thúc trận đấu. Trong khi đó CAHN bản lĩnh hơn. Cú đúp của Alan giúp Công an Hà Nội chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng và trở lại mạnh mẽ ở cuộc đua vô địch.

LIV Golf sụp đổ: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

LIV Golf sụp đổ: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

TPO - LIV Golf đã từ bỏ kế hoạch tái khởi động mùa 2027 và chuyển sang lộ trình thu hẹp, thanh lý tài sản. Nhưng việc giải đấu khép lại không đồng nghĩa các golfer lập tức trở lại PGA Tour, còn những khoản nợ và quyền lợi hợp đồng cũng chưa thể giải quyết chỉ sau một phiên điều trần.

Chiêm ngưỡng những 'chiến binh váy xòe' đội mưa, lội bùn tranh cúp vô địch

Chiêm ngưỡng những 'chiến binh váy xòe' đội mưa, lội bùn tranh cúp vô địch

TPO - Dù trời mưa và mặt sình lầy lội, 168 nữ cầu thủ đến từ 13 đội bóng của Lào Cai và Tuyên Quang đã cống hiến cho khán giả những pha bóng lăn xả, kịch tính tại Giải Bóng đá Nữ xã Mường Lai mở rộng lần thứ Nhất năm 2026. Vượt lên trên một giải đấu thể thao, đây thực sự là ngày hội tôn vinh nét đẹp văn hóa và tinh thần kiên cường của phụ nữ vùng cao.

Nhận định Valencia vs Real Madrid, 03h00 ngày 8/11: Kéo sập ‘hang dơi’

Nhận định Valencia vs Real Madrid, 03h00 ngày 8/11: Kéo sập ‘hang dơi’

TPO - Nhận định bóng đá Valencia vs Real Madrid, La Liga - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sân vận động Mestalla từ lâu đã được xem là một trong những hiểm địa rực lửa và khắc nghiệt bậc nhất đối với bất kỳ đội bóng nào tại La Liga. Thế nhưng, đêm nay, nó rất dễ bị Real Madrid ‘kéo sập’.

Nhận định Arsenal vs Hull, 22h00 ngày 7/11: Giữ vững ngôi đầu

Nhận định Arsenal vs Hull, 22h00 ngày 7/11: Giữ vững ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Hull City, vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27, lúc 22h00 ngày 7/11. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thầy trò HLV Mikel Arteta có cơ hội nới rộng cách biệt ở ngôi đầu lên 6 điểm khi tiếp đón đã trải qua 8 trận liên tiếp không thắng.

Thêm đồng minh thân cận của Chủ tịch Infantino rời FIFA

Thêm đồng minh thân cận của Chủ tịch Infantino rời FIFA

TPO - Trưởng bộ phận pháp lý và tuân thủ Emilio Garcia Silvero rời FIFA sau hơn 8 năm, trở thành quan chức cấp cao thứ hai chia tay tổ chức này trong vài tháng, giữa lúc Chủ tịch Gianni Infantino đối mặt nhiều sức ép trước cuộc bầu cử năm 2027.

Phó TTK VGA Nguyễn Thái Dương: 'Đại hội Thể thao toàn quốc nâng tầm Giải Vô địch Golf Quốc gia'

Phó TTK VGA Nguyễn Thái Dương: 'Đại hội Thể thao toàn quốc nâng tầm Giải Vô địch Golf Quốc gia'

TPO - Lần đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia nằm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, đồng thời có thêm nội dung đồng đội. Ông Nguyễn Thái Dương - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) cho biết, những thay đổi này giúp tăng sức cạnh tranh và ý nghĩa của giải, đồng thời tạo thêm điều kiện phát triển cho vận động viên.

Nhận định Hải Phòng vs SLNA, 18h00 ngày 7/11: Chủ ‘cứng cựa’ gặp khách ‘rắn mặt’

Nhận định Hải Phòng vs SLNA, 18h00 ngày 7/11: Chủ ‘cứng cựa’ gặp khách ‘rắn mặt’

TPO - Nhận định bóng đá Hải Phòng vs SLNA, 18h00 ngày 7/11, vòng 7 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hải Phòng có lợi thế sân nhà sau chiến thắng trước Đồng Nai, nhưng SLNA đang duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa. Cuộc đối đầu tại Lạch Tray vì thế hứa hẹn nhiều thử thách cho đội chủ nhà.

Nottingham Forest vs Man City

Nhận định Nottingham Forest vs Man City, 00h30 ngày 8/11: Vượt qua giông bão

TPO - Nhận định bóng đá Nottingham Forest vs Man City, vòng 10 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Haaland cùng các đồng đội sẽ vượt qua sức ép tại City Ground, giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch?

Nhận định Công an Hà Nội vs Công an TPHCM, 19h15 ngày 7/11: Hai thế lực đối lập

Nhận định Công an Hà Nội vs Công an TPHCM, 19h15 ngày 7/11: Hai thế lực đối lập

TPO - Nhận định bóng đá Công an Hà Nội vs Công an TPHCM, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây đang là những thế lực thu hút được sự quan tâm khổng lồ từ truyền thông cũng như người hâm mộ. Do vậy mà trận đấu này chắc chắn là tâm điểm của vòng 7.

HAGL vs Hà Nội

Nhận định HAGL vs Hà Nội, 17h00 ngày 7/11: Coi chừng cạm bẫy phố Núi

TPO - Nhận định bóng đá HAGL vs Hà Nội, vòng 7 LPBank V. League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu bản lĩnh của đội bóng Thủ đô có đủ giúp họ vượt qua sức ép tại Pleiku, hay đội chủ nhà sẽ một lần nữa khiến đối thủ phải ra về trong thất vọng?

U17 Việt Nam ổn định nơi lưu trú, tập buổi đầu tại UAE

U17 Việt Nam ổn định nơi lưu trú, tập buổi đầu tại UAE

TPO - Có mặt tại Dubai sáng 6/11, U17 Việt Nam nhanh chóng ổn định nơi lưu trú và bắt đầu buổi tập đầu tiên vào chiều cùng ngày. Chặng tập huấn tại UAE sẽ giúp thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi di chuyển tới Qatar, dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe