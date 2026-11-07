Lấy 1 điểm ở Lạch Tray, SLNA bảo toàn mạch bất bại

TPO - Với cú đúp của Luiz Guilherme, trong đó có một pha lập công đẹp mắt, SLNA đã buộc Hải Phòng phải cưa điểm với tỷ số 2-2 ngay tại Lạch Tray. Trận hòa này giúp đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn bảo toàn mạch bất bại, trở thành đội duy nhất chưa thua tại LPBank V.League mùa này.

Được chơi trên sân nhà, Hải Phòng chủ động đẩy cao đội hình và sớm tạo sức ép về phía khung thành SLNA. Đội bóng đất Cảng sở hữu hàng công đáng gờm với bộ đôi ngoại binh Makaric và Tagueu, những chân sút đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua Vua phá lưới.

Phút 13, ưu thế của đội chủ nhà được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số. Makaric bật cao đánh đầu chuẩn xác, đưa Hải Phòng vượt lên dẫn trước 1-0. Đây là pha lập công thứ 7 của tiền đạo người Serbia tại LPBank V.League mùa này.

Hải Phòng (áo đỏ) đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để 2 lần chọc thủng lưới SLNA.

Bị dẫn bàn, SLNA không tỏ ra nao núng. Đội bóng xứ Nghệ tiếp tục duy trì lối chơi giàu năng lượng, tranh chấp quyết liệt và không ngại va chạm với đối thủ. HLV Văn Sỹ Sơn tiếp tục đặt niềm tin vào nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo CLB như Lê Đình Long Vũ, Bùi Thanh Đức, Lê Nguyên Hoàng và Cao Văn Bình. Dù phải làm khách tại Lạch Tray, các cầu thủ SLNA vẫn cho thấy sự tự tin trong cách triển khai bóng và tổ chức tấn công.

Nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 43. Sau cú dứt điểm của một cầu thủ SLNA, thủ môn Nguyễn Văn Toản không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện để Luiz Guilherme nhanh chân băng vào đá bồi, đưa bóng vào lưới trống. Bàn gỡ hòa 1-1 giúp SLNA lấy lại thế cân bằng trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Đầu hiệp 2, Hải Phòng có sự điều chỉnh ở vị trí thủ môn khi Trần Đình Minh Hoàng được tung vào sân thay Nguyễn Văn Toản. Bên kia chiến tuyến, SLNA cũng đưa Abdel-Amine Trần Đức Vinh vào sân nhằm tăng cường sức sáng tạo cho tuyến trên. Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút 57, Abdel-Amine Trần Đức Vinh có pha xâm nhập vòng cấm dũng mãnh rồi vẩy bóng rất nhanh sang cho Luiz Guilherme. Tiền đạo người Brazil khống chế một nhịp trước khi tung cú vô-lê cực nhanh, đưa bóng găm vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Minh Hoàng. Một pha phối hợp và dứt điểm đẹp mắt giúp SLNA vượt lên dẫn 2-1, đồng thời đưa Luiz Guilherme hoàn tất cú đúp.

Luiz Guilherme tung cú vô-lê sấm sét trong vòng cấm Hải Phòng, đưa SLNA dẫn trước 2-1.

Tuy nhiên, Hải Phòng không mất nhiều thời gian để đáp trả. Phút 67, Nguyễn Hữu Sơn có pha dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái, đánh bại thủ môn SLNA để san bằng tỷ số 2-2. Bàn thắng giúp đội chủ nhà tiếp tục nuôi hy vọng giành trọn 3 điểm trước sự cổ vũ của khán giả Lạch Tray.

Thế trận trở nên khó khăn hơn với Hải Phòng từ phút 73, khi Lê Mạnh Dũng nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Chơi thiếu người trong khoảng thời gian còn lại, đội chủ nhà buộc phải thận trọng hơn trong cách tổ chức phòng ngự. SLNA nỗ lực tận dụng lợi thế quân số để tìm kiếm bàn thắng quyết định, nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương thêm lần nào.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2. SLNA có thêm 1 điểm, nâng tổng số điểm lên 13 sau 7 vòng đấu, tiếp tục đứng thứ hai trên bảng xếp hạng và bảo toàn thành tích bất bại với 4 chiến thắng, 3 trận hòa. Họ cũng là đội duy nhất chưa nếm mùi thua trận tại LPBank V.League 2026/27. Trong khi đó, Hải Phòng có 10 điểm, tạm xếp thứ 7 và chỉ kém nhóm 3 đội dẫn đầu 3 điểm.