Bóng đá Ấn Độ dính vào nợ nần, 'ôm hận' sau quyết định bỏ FIFA ASEAN Cup 2026

TPO - Tháng 10 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) đã rút lui khỏi giải đấu do FIFA khai sinh là FIFA ASEAN Cup 2026. Bây giờ, có lẽ họ cảm thấy quyết định này là sai lầm.

Thay vì tiếp tục tranh tài ở một sân chơi mang tính cọ xát với các đối thủ vừa tầm, khi ấy những nhà làm bóng đá đất nước tỷ dân nuôi một tham vọng lớn lao và hào nhoáng hơn rất nhiều. Họ hủy tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 để tổ chức các trận giao hữu quốc tế với hai thế lực Nam Mỹ là Brazil và Uruguay.

Đây là quyết định bị chính huyền thoại Sunil Chhetri chỉ trích là thiếu thực tế nhưng AIFF vẫn thực hiện. Đứng ở góc độ chuyên môn, việc được đối đầu với những ngôi sao hàng đầu thế giới là một trải nghiệm vô giá với bất kỳ nền bóng đá đang phát triển nào.

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang sân cỏ ấy, quyết định mạo hiểm này lại đang đẩy AIFF vào một cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng. Theo truyền thông Ấn Độ, việc mời gọi Brazil và Uruguay đến Nam Á thi đấu hoàn toàn không rẻ, và mức giá phải trả thực sự đang trở thành một gánh nặng quá sức chịu đựng với AIFF.

Để có được cái gật đầu từ hai ông lớn Nam Mỹ, cơ quan điều hành bóng đá Ấn Độ đã phải cam kết mức phí ra sân khổng lồ lên tới 2,35 triệu USD. Cụ thể, số tiền để đưa đội tuyển Brazil sang thi đấu giao hữu chạm mốc 1,9 triệu USD, trong khi con số dành cho Uruguay là 450.000 USD.

Tính đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ bị cáo buộc mới chỉ thanh toán được khoảng một nửa trong tổng số các khoản cam kết tài chính kể trên, và phần nợ đọng đang trở thành một bài toán hóc búa không có lời giải.

Kế hoạch kinh tế mà AIFF vẽ ra ban đầu đã hoàn toàn đổ vỡ. Nhà tổ chức từng tự tin rằng mức doanh thu bán vé sẽ đạt ngưỡng 400 triệu pupee (hơn 4 triệu USD) nhờ vào sức hút của các siêu sao thế giới, tạo ra một cơn sốt trên các khán đài.

Thế nhưng, thực tế lại dội một gáo nước lạnh. Chính sách định giá vé quá cao so với mặt bằng thu nhập chung đã khiến nhu cầu của người hâm mộ sụt giảm. Đỉnh điểm của sự bế tắc là việc ban tổ chức buộc phải tung ra chương trình khuyến mãi "mua một vé, tặng một vé miễn phí" ngay trong trận cầu đinh gặp đội tuyển Brazil, cốt chỉ để vớt vát lại doanh số.

Song cách này không đạt hiệu quả. Trận gặp Brazil, sân Salt Lake còn trống tới hơn 3 vạn chỗ. Trận gặp Uruguay, các khán đài tiếp tục chứng kiến nhiều khoảng trống mênh mông khi có hơn 4 vạn ghế không chủ khiến doanh thu bán vé thực tế thu về kém xa mức kỳ vọng.

Việc quay lưng với một giải đấu thiết thực như FIFA ASEAN Cup để chạy theo những trận giao hữu đã để lại hệ lụy khôn lường cho bóng đá Ấn Độ, thậm chí nó có thể khiến các quan chức mất ghế. Vì hiện tại, ban lãnh đạo AIFF đang đề xuất lấy tiền ngân sách để trả nợ nhưng các thành viên Liên đoàn đang phản đối kịch liệt.