Công Phượng ghi dấu ấn, Đồng Nai giải cơn khát thắng

TPO - Nhờ Công Phượng mang về quả phạt đền quyết định trước Đà Nẵng, Đồng Nai đã có được bàn thắng đầu tiên ở LPBank V.League 2026/27, qua đó cũng giành được chiến thắng đầu tiên sau 6 vòng đấu trắng tay.

Sau 6 vòng đấu chỉ có 1 điểm, chưa ghi bàn và để thủng lưới 11 lần, Đồng Nai bước vào cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng với sức ép lớn. Đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng đứng cuối bảng, trong khi đối thủ có 9 điểm và vừa thắng Công an TP.HCM ở vòng trước.

Đồng Nai nhập cuộc chủ động, cố gắng đẩy đội hình lên và tìm cơ hội từ hai biên. Đội chủ sân Bình Phước cũng bố trí Công Phượng đá chính nhằm tối đa hóa hỏa lực dù trước đó có những lo ngại về thể trạng của tiền đạo này.

Đồng Nai (áo xanh) đã có bàn thắng đầu tiên ở LPBank V.League 2026/27.

Sự hiện diện của Công Phượng nhanh chóng phát huy tác dụng. Ngay phút thứ 6, tiền đạo này đi bóng vượt qua hàng thủ đội khách rồi dứt điểm từ khoảng cách 20 m, nhưng cú sút chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn Đỗ Sỹ Huy.

Ở phần sân đối diện, SHB Đà Nẵng lựa chọn cách chơi phòng ngự, chờ cơ hội phản công. Đội khách tổ chức đội hình nhiều lớp, khiến những pha tạt bóng của Đồng Nai không tạo ra nhiều sóng gió.

Bước ngoặt đến ở phút 39. Công Phượng bị hậu vệ SHB Đà Nẵng phạm lỗi trong vòng cấm sau một pha đột phá thẳng vào trung lộ đội khách và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Các cầu thủ Đà Nẵng phản ứng quyết liệt. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài giữ nguyên quyết định và rút thẻ vàng với Quế Ngọc Hải vì lỗi phản ứng.

Trên chấm 11 m, Milos Vulic thực hiện thành công, đưa Đồng Nai vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 44. Đây là bàn thắng đầu tiên của đội bóng này tại LPBank V.League 2026/27, chấm dứt chuỗi 6 trận liên tiếp không thể xuyên thủng mành lưới đối phương.

Sau những vòng đấu liên tiếp bế tắc và chịu vô vàn áp lực, đội chủ nhà cuối cùng cũng tìm được niềm vui, với dấu ấn quan trọng từ Công Phượng. Dù không trực tiếp ghi bàn, tình huống kiếm phạt đền của tiền đạo người xứ Nghệ đã tạo ra khác biệt.

SHB Đà Nẵng nỗ lực tìm bàn gỡ sau giờ nghỉ và đẩy cao đội hình ngay từ đầu hiệp hai. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn gặp khó trong việc tổ chức tấn công trước hàng phòng ngự được Đồng Nai siết chặt. Nhịp độ trận đấu giảm xuống trong khoảng giữa hiệp, còn sức ép của đội khách chưa đủ để chuyển hóa thành bàn thắng.

Niềm vui vỡ òa với Đồng Nai sau khi đội bóng này thắng trận đầu tiên ở LPBank V.League 2026/27.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Đồng Nai chủ động lùi sâu, tranh chấp quyết liệt và bảo vệ lợi thế mong manh. SHB Đà Nẵng không thể tìm được bàn gỡ trong 5 phút bù giờ. Tiếng còi mãn cuộc khép lại chiến thắng 1-0 cho Đồng Nai, khiến đội chủ nhà vỡ òa hạnh phúc vì đã giải tỏa được núi sức ép từ màn khởi đầu tệ hại.

Với SHB Đà Nẵng, thất bại trên sân Bình Phước khiến họ bị ngắt mất đà hưng phấn sau hai chiến thắng liên tiếp trước Hà Nội và Công an TP.HCM. Vòng sau, đội bóng sông Hàn được trở về sân nhà nhưng lại phải đón tiếp đối thủ rất mạnh là Ninh Bình. Liệu họ có nối lại được mạch thắng?