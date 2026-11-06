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Hoàng Nguyên Thanh, Đặng Anh Quyết tranh tài tại Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026

Trọng Đạt

TPO - Hoàng Nguyên Thanh, Doãn Oanh, Đặng Anh Quyết cùng các vận động viên trong nước và quốc tế sẽ góp mặt tại Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026, diễn ra ngày 8/11.

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Giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 chính thức khai mạc ngày 6/11, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài ba ngày.

Race Expo mở cửa từ 10h ngày 6/11 tại Công viên Thống Nhất, quy tụ các thương hiệu trong lĩnh vực thể thao và sức khỏe. Ngày 7/11, giải chạy trẻ em Kid Dash sẽ diễn ra lúc 15h. Ngày đua chính thức 8/11 gồm các cự ly marathon 42,195 km, bán marathon 21,0975 km, 10 km và 5 km.

Ban tổ chức DHA Việt Nam cho biết tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, vận hành theo yêu cầu của cơ quan chức năng, lấy an toàn và trải nghiệm của vận động viên làm trọng tâm.

“Chúng tôi không ngừng hoàn thiện công tác tổ chức theo các chuẩn mực quốc tế. Sự an toàn, an tâm và niềm vui trọn vẹn của VĐV chính là thước đo thành công lớn nhất của Ban tổ chức”, PGS.TS Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc DHA Việt Nam, chia sẻ.

Năm 2026 là năm thứ ba Standard Chartered đồng hành cùng giải với vai trò nhà tài trợ chính. Bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại, Marketing và Thương hiệu Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, cho biết giải chạy là dịp lan tỏa tinh thần thể thao, khuyến khích lối sống năng động và kết nối cộng đồng. Người tham gia có thể góp mặt trên đường chạy, cổ vũ, làm tình nguyện viên hoặc tham gia các hoạt động bên lề.

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Là giải chạy thứ 10 trong hệ thống Standard Chartered Marathon toàn cầu, giải đồng thời là thành viên của Age Group Ranking System thuộc Abbott World Marathon Majors. Thành tích tại giải được ghi nhận trong hệ thống xếp hạng nhóm tuổi và có thể giúp các VĐV hướng tới những giải marathon lớn như Boston, Tokyo, London, Berlin, Chicago, New York City và Sydney.

Cung đường đưa VĐV qua nhiều địa danh, không gian di sản của Hà Nội như Hồ Gươm, Hồ Tây, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu phố cổ.

Một điểm mới của mùa giải năm nay là Cúp Doanh nghiệp (Enterprise Cup), sân chơi khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng văn hóa rèn luyện sức khỏe và tăng cường kết nối nội bộ. Đội vô địch có cơ hội tham dự Standard Chartered Shanghai 10KM Run tại Thượng Hải.

Giải tiếp tục triển khai các hoạt động cộng đồng và môi trường như sử dụng trang phục làm từ polyester tái chế, lan tỏa thông điệp “Giải chạy không thuốc lá” cùng Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), và chương trình “Trao giày cũ - Nhận niềm vui”, dành tặng giày phù hợp cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn. Hạng mục The Leaders Run dành cho lãnh đạo doanh nghiệp cũng góp phần gây quỹ từ thiện; toàn bộ số tiền bán BIB được dành cho các hoạt động này.

Giải năm nay quy tụ các VĐV chuyên nghiệp trong nước như Hoàng Nguyên Thanh, Doãn Oanh, Đặng Anh Quyết cùng các VĐV quốc tế đến từ Anta Việt Nam, hứa hẹn tăng tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn trên đường chạy.

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#Marathon Hà Nội 2026 #Hoàng Nguyên Thanh #Đặng Anh Quyết #Doãn Oanh #Standard Chartered #DHA Việt Nam #giải chạy di sản

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