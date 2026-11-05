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Đội tuyển Việt Nam: Thời của Nguyễn Đình Bắc?

Vĩnh Xuân

TPO - Việc HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho hàng loạt gương mặt mới trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11/2026 mở ra nhiều kỳ vọng về một diện mạo mới cho đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh ấy, Nguyễn Đình Bắc có cơ hội lớn để khẳng định vai trò và trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công.

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Nguyễn Đình Bắc dần khẳng định vị trí ở đội tuyển Việt Nam

Casper Cup 2026 là giải đấu giao hữu, nhưng ý nghĩa chuyên môn không hề nhỏ. Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 11/11 và Kyrgyzstan ngày 17/11 trên sân Thiên Trường. Đây là dịp để HLV Kim Sang-sik kiểm tra những phương án nhân sự, đánh giá khả năng hòa nhập của các cầu thủ mới và xây dựng chiều sâu đội hình.

Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Casper Cup 2026 được HLV Kim Sang-sik công bố ngày 3/11 mang đến nhiều điểm đáng chú ý. Nhà cầm quân người Hàn Quốc mạnh dạn trao cơ hội cho những gương mặt mới, đồng thời tạo điều kiện để một số cầu thủ trẻ tiếp tục khẳng định năng lực ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, Nguyễn Đình Bắc vẫn có tên trong danh sách triệu tập. Trong bối cảnh CLB Công an Hà Nội có nhiều cầu thủ chất lượng, tiền đạo sinh năm 2004 là cái tên duy nhất của đội bóng này được lựa chọn ở đợt hội quân tháng 11. Đây có thể xem là sự ghi nhận đáng kể dành cho những nỗ lực của anh trong thời gian qua.

Cơ hội đến từ sự thay đổi của đội tuyển

So với những đợt tập trung trước, đội tuyển Việt Nam lần này có nhiều sự xáo trộn về nhân sự. HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho các gương mặt mới như Lương Chí Khải, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Quang Vinh, Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Lê Phát… Bên cạnh đó, một số cầu thủ từng có thời gian vắng mặt cũng được gọi trở lại.

Ở chiều ngược lại, nhiều cái tên quen thuộc như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu hay Phạm Xuân Mạnh không góp mặt. Sự thay đổi này cho thấy HLV Kim Sang-sik đang muốn mở rộng phạm vi lựa chọn, tạo thêm tính cạnh tranh và tìm kiếm những phương án mới cho đội tuyển trong bối cảnh VCK Asian Cup 2027 bị hoãn lại.

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Đình Bắc đang có phong độ ổn định ở đội tuyển Việt Nam

Với Đình Bắc, đây là điều kiện thuận lợi để cạnh tranh một vị trí quan trọng trên hàng công. Khi bộ khung đội tuyển có những điều chỉnh, cơ hội không còn chỉ tập trung vào các cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi. Những người thể hiện tốt trong quá trình tập luyện và thi đấu hoàn toàn có thể giành được niềm tin từ ban huấn luyện.

Đặc biệt, sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son vì chấn thương khiến hàng công đội tuyển cần thêm những phương án tấn công chất lượng. Sự xuất hiện của Olaha Mạnh Đức cũng đem đến một lựa chọn mới, nhưng đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh tích cực cho các tiền đạo hiện tại.

Thời của Đình Bắc?

Điểm mạnh của Đình Bắc nằm ở tốc độ, khả năng đi bóng và sự táo bạo trong những tình huống đối đầu trực tiếp. Cầu thủ trưởng thành từ bóng đá trẻ Nghệ An có thể thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công, đặc biệt là hai hành lang cánh. Anh có khả năng tạo đột biến bằng những pha tăng tốc, xử lý kỹ thuật và xâm nhập vòng cấm.

Ở tuổi 22, Đình Bắc vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Tuy nhiên, điều khiến tiền đạo này được kỳ vọng không chỉ nằm ở tiềm năng mà còn ở sự tự tin khi đối đầu với những đối thủ có trình độ cao.

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Đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội rèn quân ở Cúp giao hữu quốc tế Casper Cup 2026

Trong hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang-sik, một cầu thủ có khả năng tạo đột biến từ biên như Đình Bắc có thể mang đến nhiều phương án tiếp cận khung thành. Anh không nhất thiết phải đóng vai trò trung phong mà có thể hoạt động rộng, kéo giãn hàng phòng ngự đối phương và tạo khoảng trống cho các đồng đội.

Bên cạnh đó, sự cạnh tranh với những gương mặt mới như Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Văn Tùng hay Nguyễn Lê Phát sẽ khiến cuộc đua trên hàng công trở nên đáng chú ý hơn. Mỗi cầu thủ có một thế mạnh riêng, buộc Đình Bắc phải chứng minh giá trị thay vì chỉ dựa vào danh tiếng hay những màn trình diễn trước đây.

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#Nguyễn Đình Bắc #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Nguyễn Xuân Son #FIFA Days #Asian Cup 2027 #Đoàn Văn Hậu

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