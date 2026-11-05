Liverpool thua ngược, nối dài cái dớp trên đất Thổ Nhĩ Kỳ

TPO - Dưới cơn mưa như trút nước vào rạng sáng nay, Fenerbahce đã tạo nên một màn ngược dòng phi thường khi quật ngã Liverpool với tỷ số 3-2. Thất bại cay đắng này nối dài cái dớp buồn của họ trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay từ những phút đầu, các học trò của HLV Andoni Iraola đã dâng cao đội hình tìm kiếm bàn mở tỷ số. Sau những pha dứt điểm chệch mục tiêu của Bradley Barcola và Victor Munoz, Liverpool cuối cùng cũng tạo ra đột biến. Phút 25, tài năng trẻ Trey Nyoni có khoảnh khắc để đời khi tung cú vô lê chuẩn xác, đánh lừa thủ thành Ederson để ghi bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp.

Như vậy, Nyoni đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Liverpool ghi bàn ở Cúp châu Âu. Anh làm được điều đó ở cột mốc 19 tuổi, 127 ngày. Nhận đòn đau, Fenerbahce vùng lên mạnh mẽ. Dù Irfan Kahveci kém may mắn khi sút trúng xà ngang, song đội chủ nhà cũng không phải chờ đợi lâu để ăn mừng.

Từ quả đá phạt hiểm hóc của Greenwood phút 29, Jeremy Jacquet xử lý thông minh, xoay người né bóng khiến Alisson bị bất ngờ. Tỷ số là 1-1. Bàn gỡ tiếp thêm ngọn lửa tự tin cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, đẩy khung thành Liverpool vào thế báo động liên tục cho tới hết hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Liverpool nhanh chóng tái lập quyền kiểm soát thế trận. Ederson liên tiếp phải trổ tài trước các pha bắn phá của Barcola và Virgil van Dijk, trong khi trung vệ Milan Skriniar lăn xả giải nguy cú sút chìm của Munoz.

Nhận thấy bế tắc, HLV Iraola quyết định tung những quân bài chiến lược vào sân. Canh bạc lập tức phát huy tác dụng. Ngay pha chạm bóng đầu tiên sau đường tạt chuẩn xác của Cody Gakpo, Alexander Isak đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn thắng đầu tiên tại Champions League cho đội bóng mới và đưa The Kop dẫn trước 2-1.

Dẫu vậy, hàng thủ Liverpool lại một lần nữa bộc lộ điểm yếu cố hữu. Từ quả phạt góc của Fenerbahce, bóng đập trúng người Gakpo đổi hướng, mở ra cơ hội vàng cho Archie Brown dễ dàng đệm bóng cận thành ở cột xa gỡ hòa 2-2.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút cuối khi băng ghế dự bị của Fenerbahce lên tiếng quyết định cục diện. Tiền đạo vào sân thay người Vedat Muriqi bật cao dũng mãnh, đánh đầu tung lưới Alisson, ấn định màn lội ngược dòng 3-2 ngoạn mục.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên trong niềm hân hoan của HLV tạm quyền Dirk Kuyt khi đánh bại đội bóng cũ, chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng kỷ lục của Fenerbahce tại đấu trường danh giá Champions League. Ngược lại, Liverpool tiếp tục chìm sâu vào cơn ác mộng Thổ Nhĩ Kỳ. Họ trải qua chuỗi 7 trận không biết mùi chiến thắng ở Champions League trước các đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ (1 hòa, 6 thua).