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Mua vé xem U23 Việt Nam đấu U23 Thái Lan ở đâu, giá bao nhiêu?

Vĩnh Xuân

TPO - Giải U23 quốc tế-Gia Lai VTV Cup 2026 được đánh giá là cơ hội rèn quân quý giá với đội tuyển U23 Việt Nam trước những đối thủ mạnh như U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore.

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Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có đợt rèn quân quý giá ở Cúp giao hữu quốc tế Gia Lai 2026

Giải diễn ra từ ngày 10-14/11 tại sân vận động Pleiku (Gia Lai). Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan ngay trận ra quân lúc 19h ngày 10/11.

U23 Việt Nam sau đó tiếp tục gặp U23 Singapore ngày 12/11 và U23 Qatar ngày 14/11, cùng vào 19h. Do HLV Kim Sang-sik bận tập trung cùng đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam sẽ do trợ lý Đinh Hồng Vinh dẫn dắt.

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Đây được đánh giá là cơ hội quý giá để U23 Việt Nam rèn quân chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng trong năm 2027 gồm SEA Games tại Malaysia. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang-sik vì vậy đã chọn lực lượng mạnh với nòng cốt gồm 7 tuyển thủ vừa tham dự Asiad 20 (Nagoya, Nhật Bản). Đáng chú ý, đội cũng có sự góp mặt của 3 cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa.

Để phục vụ người hâm mộ đến sân cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam, BTC sẽ triển khai việc bán vé trực tiếp từ 8h30 ngày 6/11 đến 19h ngày 14/11 hoặc đến khi hết vé. Địa điểm bán vé tại quầy đặt ở cổng A1, sân vận động Pleiku số 22 Quang Trung.

Vé gồm 3 mệnh giá: 400.000 đồng, 300.000 đồng và 200.000 đồng. BTC khuyến cáo các CĐV không mang vật liệu cứng, các đồ bị cấm vào sân.

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#U23 Việt Nam #U23 quốc tế Gia Lai #HLV Kim Sang-sik #cầu thủ Việt kiều #Pleiku

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