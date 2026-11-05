Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HLV Iraola: 'Liverpool trả giá vì phòng ngự bóng chết'

Trọng Đạt

TPO - HLV Andoni Iraola không hài lòng với cách Liverpool phòng ngự tình huống cố định trong thất bại 2-3 trước Fenerbahce. Kết quả này chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của đội bóng Anh tại Champions League.

2-7418.jpg

Trong trận đấu "hỗn loạn" ở Istanbul, Trey Nyoni và Alexander Isak hai lần đưa Liverpool vượt lên dẫn trước, nhưng Mason Greenwood và Archie Brown giúp Fenerbahce gỡ hòa. Bàn thắng của Vedat Muriqi ở phút 79 mang về chiến thắng cho đội chủ nhà.

Đây là lần đầu tiên Liverpool để thủng lưới ít nhất ba bàn trong ba trận liên tiếp tại các giải đấu châu Âu. Thất bại này nối dài thành tích không tốt của họ tại Thổ Nhĩ Kỳ khi Liverpool mới thắng một, hòa một và thua bảy trận. Đội bóng cũng chưa từng giữ sạch lưới khi thi đấu ở quốc gia này, kể cả tại các trận chung kết Champions League và Siêu cúp châu Âu.

“Những bàn thua quá dễ dàng, quá lộn xộn”, HLV Iraola nói trong cuộc họp báo sau trận. “Quả đá phạt được thực hiện từ khá xa nhưng bóng vẫn đi qua hàng rào. Bàn thua cuối đến từ một quả ném biên dài. Ở bàn thứ hai, Cody Gakpo chạm bóng ngay trước mặt Alisson".

“Trên sân, chúng tôi gần như không thể giao tiếp với nhau. Tôi cũng khó đưa ra chỉ dẫn, còn Cody và Alisson gặp khó khăn khi trao đổi", HLV Iraola nhấn mạnh.

1-3867.jpg

Sau chuỗi năm trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, Liverpool đã thua hai trận liền. HLV Iraola thừa nhận thất bại ở Istanbul gây tổn thương nhiều hơn trận thua Arsenal hôm Chủ nhật.

Tình huống cố định từng là điểm yếu của Liverpool mùa trước. Đội bóng tưởng như đã cải thiện được khâu này trong mùa giải hiện tại, trước khi để thủng lưới ba bàn từ những tình huống cố định trước Fenerbahce, đội từng thua Aston Villa 0-6 vào tháng trước.

“Chúng tôi thủng lưới từ một quả đá phạt, một quả phạt góc và một quả ném biên dài. Điều đó khiến chúng tôi tổn thương”, HLV Iraola nói. “Chúng tôi đã hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng lại để thủng lưới trong những tình huống lẽ ra phải xử lý tốt hơn".

“Trước trận này, chúng tôi vẫn kiểm soát tốt những tình huống như vậy. Hôm nay, chúng tôi đã phải trả giá. Liverpool cần làm tốt hơn", HLV Iraola chia sẻ.

HLV Iraola cũng bảo vệ quyết định xoay tua đội hình sau khi thay năm vị trí so với trận đấu hôm Chủ nhật. Isak, Florian Wirtz và Gakpo đều ngồi dự bị từ đầu, trước khi được tung vào sân trong hiệp hai.

“Chúng tôi không chỉ làm vậy hôm nay mà đã áp dụng suốt mùa giải. Ở tất cả các trận đấu giữa tuần, chúng tôi đều thay bốn hoặc năm cầu thủ vì không thể giữ nguyên đội hình xuất phát”, HLV Iraola nói. “Tôi tin đội hình đủ sức duy trì chất lượng và không nghĩ đó là lý do chính khiến chúng tôi thua. Chúng tôi cần nhìn vào cách mình để thủng lưới để hiểu vì sao không thể giành chiến thắng".

Xem thêm

#Liverpool #Fenerbahce #Andoni Iraola #Champions League #phòng ngự Liverpool #tình huống cố định #Vedat Muriqi

Cùng chuyên mục

Đại hội Thể thao toàn quốc: Bóng chuyền nữ Hà Nội 'khoe' quân gen Z

Đại hội Thể thao toàn quốc: Bóng chuyền nữ Hà Nội 'khoe' quân gen Z

TPO - Trước giờ khởi tranh môn bóng chuyền nữ Đại hội thể thao toàn quốc 2026, Hà Nội hoàn tất việc mượn chủ công Hồng Nhung và đối chuyền Kiều Oanh để tăng cường sức mạnh. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt qua đó có thêm phương án chiến thuật ở hàng sau cho đại diện Thủ đô.

MU thắng Roma, Bruno Fernandes thừa nhận Carrick đã đúng

MU thắng Roma, Bruno Fernandes thừa nhận Carrick đã đúng

TPO - Bruno Fernandes phủ nhận chiến thắng ngược dòng trước Roma đã cứu Michael Carrick khỏi nguy cơ bị sa thải, nhưng thừa nhận HLV Man United đúng khi loại anh khỏi đội hình sau những chỉ trích về chiến thuật.

Nhận định RB Leipzig vs Man City, 03h00 ngày 5/11: ‘Mồi ngon’ của Man xanh

Nhận định RB Leipzig vs Man City, 03h00 ngày 5/11: ‘Mồi ngon’ của Man xanh

TPO - Nhận định bóng đá RB Leipzig vs Man City, Champions League - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Man City vừa thua 2 vòng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Khi ra đấu trường Champions League, họ tự tin sẽ tìm lại cảm giác chiến thắng nhờ được gặp đối thủ ngon ăn.

Nhận định Fenerbahce vs Liverpool, 00h45 ngày 5/11: Khách không khách khí

Nhận định Fenerbahce vs Liverpool, 00h45 ngày 5/11: Khách không khách khí

TPO - Nhận định bóng đá Fenerbahce vs Liverpool, Champions League - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị chứng kiến một cuộc chạm trán đầy duyên nợ và kịch tính tại đấu trường UEFA Champions League khi Fenerbahce tiếp đón Liverpool. Cả 2 đều gặp khó khăn trước trận đấu quan trọng này.

Nhận định AEK Athens vs Real Madrid, 00h45 ngày 5/11: Kền kền trắng thừa thắng xông lên

Nhận định AEK Athens vs Real Madrid, 00h45 ngày 5/11: Kền kền trắng thừa thắng xông lên

TPO - Nhận định bóng đá AEK Athens vs Real Madrid, 00h45 ngày 5/11, vòng bảng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Real Madrid đang trở lại mạnh mẽ dưới thời Jose Mourinho và hướng đến chiến thắng thứ tư liên tiếp tại Champions League dù phải làm khách của AEK Athens.

Jason Wilcox, thủ phạm hay nạn nhân của ‘vũng lầy’ Man United?

Jason Wilcox, thủ phạm hay nạn nhân của ‘vũng lầy’ Man United?

TPO - Từ một nhà quản lý được đánh giá cao, giám đốc bóng đá Jason Wilcox đang trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng Man United. Nhưng đằng sau những quyết định gây tranh cãi của Wilcox là một hệ thống quản trị đầy mâu thuẫn, nơi ông vừa góp phần tạo ra vấn đề, vừa phải gánh chịu hậu quả từ những sai lầm không hoàn toàn thuộc về mình.

Nhận định Slavia Praha vs Arsenal, 03h00 ngày 5/11: Nối dài mạch bất bại

Nhận định Slavia Praha vs Arsenal, 03h00 ngày 5/11: Nối dài mạch bất bại

TPO - Nhận định bóng đá Slavia Praha vs Arsenal, lượt trận thứ 4 vòng phân hạng Champions League 2026/27, lúc 03h00 ngày 5/11. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. “Pháo thủ” hành quân đến sân Fortuna Arena với mục tiêu nối dài mạch bất bại sau khi giành bảy điểm trong ba lượt trận đầu tiên.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe