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Đài Bắc Trung Hoa mang chân sút nhập tịch đấu tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026

Trọng Đạt

TPO - HLV Matt Ross triệu tập 25 cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa dự Casper Cup 2026. Đáng chú ý là tiền đạo Jhon Estama Benchy từng khoác áo các đội tuyển trẻ Haiti, trước khi nhập tịch Đài Bắc Trung Hoa.

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Đội hình Đài Bắc Trung Hoa có sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các gương mặt trẻ. Tiền vệ kỳ cựu Chen Po Liang đang có cơ hội chạm mốc 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Jhon Estama Benchy là một trong những cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách của HLV Matt Ross. Cầu thủ này sinh ra tại Haiti, từng thi đấu cho các đội tuyển trẻ của quốc gia vùng Caribe nhưng chưa khoác áo đội tuyển quốc gia. Sau 5 năm thi đấu liên tục tại Đài Bắc Trung Hoa, kể từ năm 2019, Benchy nhập tịch và ra mắt đội tuyển năm 2024. Anh có thể chơi ở vị trí trung phong lẫn tiền vệ chạy cánh.

Đài Bắc Trung Hoa còn có một cột mốc đáng chờ đợi ở tiền vệ Chen Po Liang. Cầu thủ kỳ cựu này đã có 98 lần khoác áo đội tuyển và có thể đạt mốc 100 trận nếu ra sân trong cả hai cuộc so tài với Việt Nam và Kyrgyzstan.

Ngoài Chen Po Liang, đội hình còn có ba cầu thủ trên 30 tuổi là Wu Chun Ching (37 tuổi), Chen Hao Wei (34 tuổi) và Tsai Meng Cheng (30 tuổi). Kinh nghiệm của nhóm này sẽ là điểm tựa bên cạnh những gương mặt trẻ.

Đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa cũng sở hữu một số cầu thủ có thể hình nổi bật. Trung vệ Kao Jing Hang, sinh năm 2005, cao 1,93 m. Trên hàng công, Chieng Po Ting cao 1,89 m, Yang Chao Jing cao 1,85 m và Huang Wei Chieh cao 1,83 m.

Trong danh sách còn có thủ môn Jacobs Odo, người có mẹ là người Đài Bắc Trung Hoa và bố là người Hà Lan. Sinh ra tại Mỹ, thủ thành cao 1,83 m này từng gây ấn tượng ở giải Ngoại hạng Đài Bắc Trung Hoa và được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải mùa trước.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Matt Ross không có hậu vệ Wang Ruei và tiền vệ Emilio Estevez. Wang Ruei, sinh năm 1993, từng có 25 lần khoác áo đội tuyển. Estevez, 28 tuổi, hiện thi đấu cho CLB Taipo và đã có 19 lần ra sân cho Đài Bắc Trung Hoa.

Theo lịch thi đấu Casper Cup 2026, Đài Bắc Trung Hoa gặp chủ nhà Việt Nam ngày 11/11, trước khi đối đầu Kyrgyzstan ngày 14/11.

Danh sách 25 cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa tham dự Casper Cup 2026

1. Huang Chiu-Lin; 2. Hsu Jason; 3.Tu Shao-Chieh; 4. Wang Yi-You; 5. Tsai Meng-Cheng ; 6. Chen Hao-Wei; 7. Yu Yao-Hsing; 8. Estama Jhon Miky Benchy; 9. Wu Chun-Ching; 10. Jacobs Odo; 11. Kuo Po-Wei; 12. Chang Hsu-Yang ; 13. Huang Wei-Chieh; 14. Huang Chun-Lin ; 15. Chen Po-Liang; 16. Lai Yi-Chiao; 17. Yang Chao-Jing; 18. Chang Tai-Yuan; 19. Chien Po-Ting; 20. Tsai Shuo-Che; 21. Chang Ssu-Yu; 22. Chen Chin-Yang; 23. Lai Wei; 24. Li Kuan-Yi; 25. Kao Jing-Hang

HLV trưởng: Matthew Barry Ross (Australia)

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#Đài Bắc Trung Hoa #Jhon Estama Benchy #Chen Po Liang #Casper Cup 2026 #tuyển Việt Nam #Matt Ross

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