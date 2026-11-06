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Chân sút số 1 giải VĐQG Brazil giẫm thô bạo lên bụng đối phương

Đặng Lai

TPO - Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Brazil vừa đưa ra án phạt cực nặng dành cho tiền đạo Kevin Viveros, chân sút số của giải đấu. Cầu thủ này bị treo giò tới hết mùa vì hành vi phi thể thao, đạp thô bạo lên người đối phương.

Sự việc diễn ra trong màn đọ sức giữa Athletico Paranaense và Vasco da Gama tại vòng 34 vào hôm qua (5/11). Phút 76, sau pha tranh chấp quyết liệt khiến hậu vệ Cuiabano bên phía Vasco da Gama ngã ngửa ra sân, trọng tài Ramon Abatti Abel đã lập tức cắt còi thổi phạt Viveros.

Tuy nhiên, thay vì kiềm chế và chấp hành hiệu lệnh, Viveros lại bước qua người đối phương rồi cố tình đạp thẳng vào vùng bụng của Cuiabano. Tình huống bạo lực rõ ràng này khiến trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu Viveros. Mất người ở thời khắc then chốt, Athletico Paranaense ngậm ngùi nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-3.

Sau trận đấu, làn sóng phẫn nộ bùng nổ dữ dội. Truyền thông xứ sở Samba đồng loạt chỉ trích gay gắt hành động của Viveros, gọi đây là pha bóng xấu xí, phi thể thao và kêu gọi một bản án kỷ luật thích đáng để răn đe.

Theo khung kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Brazil, các hành vi hành hung trên sân cỏ có mức án treo giò từ 4 đến 12 trận. Ban kỷ luật quyết định đình chỉ thi đấu 6 đối với Viveros. Với việc mùa giải chỉ còn lại 4 vòng, án phạt này đồng nghĩa với việc tiền đạo của Paranaense chắc chắn sẽ phải ngồi ngoài theo dõi phần còn lại của chiến dịch.

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Viveros đang đối diện với làn sóng chỉ trích sau pha xấu chơi

Hành động nông nổi vừa qua không chỉ giáng đòn nặng nề vào mục tiêu của Athletico Paranaense mà còn trực tiếp phá hỏng lợi thế của Viveros trong cuộc đua cá nhân. Dù đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 21 pha lập công, song anh sẽ phải từ bỏ hy vọng đua tranh danh hiệu ở phần còn lại. Nếu 4 vòng còn lại, Pedro (hiện có 20 bàn) ghi tối thiểu 2 bàn thì anh sẽ chính thức trở thành Vua phá lưới giải VĐQG Brazil mùa 2026.

Có thể nói, hành vi của Viveros là rất xấu xí. Pha đạp bóng vừa qua khiến anh mất cơ hội đua Vua phá lưới nhưng nghiêm trọng hơn là nó đánh mất hình ảnh của anh trong mắt NHM. Trong bối cảnh tiền đạo Jesus de Miguel của Tenerife vừa bị thiệt mạng do bị đối thủ đạp vào ngực, hành vi của Viveros càng gây bức xúc.

Cộng đồng NHM đã đồng loạt công kích Viveros, ví anh là “kẻ thù của bóng đá”. Gia đình anh cũng trở thành mục tiêu công kích của những NHM quá khích. Cầu thủ người Colombia đã phải khóa trang cá nhân sau biến cố vừa rồi.

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