Nguyễn Văn Long vô địch The Golfers Tournament sau màn playoff nghẹt thở

TPO - Golfer Nguyễn Văn Long vượt qua Tô Văn Thuyết và Trần Văn Hoàng sau hai hố playoff để vô địch The Golfers Tournament 2026. Golfer sinh năm 1981 đồng thời giành danh hiệu Best Amateur, hoàn tất cú đúp tại giải.

The Golfers Tournament 2026 khép lại ngày 4/11 tại Thanh Lanh Valley Golf & Resort với chức vô địch thuộc về Nguyễn Văn Long. Golfer sinh năm 1981 hoàn thành vòng đấu chính thức với 71 gậy (-1), sau đó vượt qua Tô Văn Thuyết và Trần Văn Hoàng trong loạt đấu hố phụ để nâng cúp "The Keeper of Greatness". Anh đồng thời giành Best Amateur, danh hiệu dành cho golfer nghiệp dư có thành tích tốt nhất giải.

Cú birdie ở hố 18 định đoạt chức vô địch

The Golfers Tournament 2026 thuộc hệ thống VGA Tour Development, quy tụ 108 golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố. Trên sân Thanh Lanh dài 7.272 yard, khoảng cách là một thử thách, còn các khu vực rough và vị trí cờ đòi hỏi người chơi tính toán điểm rơi cũng như góc tiếp cận green.

Với Nguyễn Văn Long, khả năng đánh xa là lợi thế, nhưng hai cú đánh quyết định danh hiệu của anh lại đến từ rough và trên green.

Sau 18 hố, Nguyễn Văn Long, Tô Văn Thuyết và Trần Văn Hoàng cùng dẫn đầu với 71 gậy (-1). Ba golfer bước vào playoff để phân định chức vô địch. Ở lượt đầu tiên, Trần Văn Hoàng không thể cứu par sau một cú chip thiếu chính xác và dừng cuộc đua. Tô Văn Thuyết đứng trước cơ hội đăng quang với cú putt birdie, nhưng bóng không vào hố. Anh và Nguyễn Văn Long tiếp tục tranh cúp ở hố 18.

Tại lượt playoff thứ hai, cú đánh thứ hai của Nguyễn Văn Long đưa bóng vào rough bên phải. Từ vị trí khó, anh đánh bóng lên green, dừng phía sau cờ hơn ba yard và tạo được cơ hội ghi birdie. Trong khi đó, Tô Văn Thuyết suýt đưa bóng vào hố bằng cú chip trước khi tap-in ghi par.

Nguyễn Văn Long tận dụng cơ hội bằng cú putt birdie thành công. Kết quả này khép lại cuộc tranh tài sau hai lượt playoff và mang về cho anh chiến thắng đầu tay tại VGA Tour Development. Với một golfer nổi bật nhờ sức mạnh và khả năng đánh xa, pha xử lý từ rough rồi thực hiện cú gạt quyết định ở hố 18 cho thấy sự chính xác của anh trong thời điểm chịu áp lực lớn nhất.

Chức vô địch là món quà Nguyễn Văn Long dành cho con trai

Nguyễn Minh Trí có mặt tại Thanh Lanh khi bố giành chức vô địch. Với Nguyễn Văn Long, chiến thắng là món quà dành cho con trai và cũng là dịp để anh cho con thấy cách mình thi đấu khi danh hiệu được quyết định bằng từng cú đánh. Ở hố 18, Minh Trí chứng kiến bố đưa bóng từ rough lên green, rồi tận dụng cơ hội birdie để giành cúp.

Sau khi chứng kiến bố đăng quang, Nguyễn Minh Trí chia sẻ: “Em sẽ muốn một ngày nào đó vô địch giải đấu trước sự chứng kiến của bố.”

Bên cạnh các danh hiệu cá nhân, ban tổ chức trao chức vô địch nội dung đồng đội The Team cho bộ ba Tô Văn Thuyết, Sái Văn Thụ và Âu Văn Sơn. Với Tô Văn Thuyết, đây là danh hiệu khép lại ngày thi đấu mà anh vừa cùng các đồng đội lên ngôi, vừa góp mặt trong cuộc tranh chức vô địch cá nhân đến lượt playoff thứ hai.

Tại lễ trao giải, ban tổ chức tri ân đội ngũ trọng tài và đội ngũ bảo dưỡng sân vì những đóng góp trong công tác điều hành và chuẩn bị điều kiện thi đấu. Danh hiệu Caddie xuất sắc nhất được trao cho caddie đồng hành cùng nhà vô địch Nguyễn Văn Long.

The Golfers Tournament 2026 mang đến cơ hội để các golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư hàng đầu trong nước tranh tài trên cùng một bảng xếp hạng. Kết quả tại Thanh Lanh cho thấy tính cạnh tranh của thể thức này. Ba golfer cùng về đích với 71 gậy, và danh hiệu chung cuộc chỉ được định đoạt bằng một cú birdie ở lượt đấu hố phụ thứ hai.