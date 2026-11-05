Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nguyễn Văn Long vô địch The Golfers Tournament sau màn playoff nghẹt thở

Trọng Đạt

TPO - Golfer Nguyễn Văn Long vượt qua Tô Văn Thuyết và Trần Văn Hoàng sau hai hố playoff để vô địch The Golfers Tournament 2026. Golfer sinh năm 1981 đồng thời giành danh hiệu Best Amateur, hoàn tất cú đúp tại giải.

1-5155.jpg

The Golfers Tournament 2026 khép lại ngày 4/11 tại Thanh Lanh Valley Golf & Resort với chức vô địch thuộc về Nguyễn Văn Long. Golfer sinh năm 1981 hoàn thành vòng đấu chính thức với 71 gậy (-1), sau đó vượt qua Tô Văn Thuyết và Trần Văn Hoàng trong loạt đấu hố phụ để nâng cúp "The Keeper of Greatness". Anh đồng thời giành Best Amateur, danh hiệu dành cho golfer nghiệp dư có thành tích tốt nhất giải.

Cú birdie ở hố 18 định đoạt chức vô địch

The Golfers Tournament 2026 thuộc hệ thống VGA Tour Development, quy tụ 108 golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố. Trên sân Thanh Lanh dài 7.272 yard, khoảng cách là một thử thách, còn các khu vực rough và vị trí cờ đòi hỏi người chơi tính toán điểm rơi cũng như góc tiếp cận green.

Với Nguyễn Văn Long, khả năng đánh xa là lợi thế, nhưng hai cú đánh quyết định danh hiệu của anh lại đến từ rough và trên green.

Sau 18 hố, Nguyễn Văn Long, Tô Văn Thuyết và Trần Văn Hoàng cùng dẫn đầu với 71 gậy (-1). Ba golfer bước vào playoff để phân định chức vô địch. Ở lượt đầu tiên, Trần Văn Hoàng không thể cứu par sau một cú chip thiếu chính xác và dừng cuộc đua. Tô Văn Thuyết đứng trước cơ hội đăng quang với cú putt birdie, nhưng bóng không vào hố. Anh và Nguyễn Văn Long tiếp tục tranh cúp ở hố 18.

2-1772.jpg

Tại lượt playoff thứ hai, cú đánh thứ hai của Nguyễn Văn Long đưa bóng vào rough bên phải. Từ vị trí khó, anh đánh bóng lên green, dừng phía sau cờ hơn ba yard và tạo được cơ hội ghi birdie. Trong khi đó, Tô Văn Thuyết suýt đưa bóng vào hố bằng cú chip trước khi tap-in ghi par.

Nguyễn Văn Long tận dụng cơ hội bằng cú putt birdie thành công. Kết quả này khép lại cuộc tranh tài sau hai lượt playoff và mang về cho anh chiến thắng đầu tay tại VGA Tour Development. Với một golfer nổi bật nhờ sức mạnh và khả năng đánh xa, pha xử lý từ rough rồi thực hiện cú gạt quyết định ở hố 18 cho thấy sự chính xác của anh trong thời điểm chịu áp lực lớn nhất.

Chức vô địch là món quà Nguyễn Văn Long dành cho con trai

Nguyễn Minh Trí có mặt tại Thanh Lanh khi bố giành chức vô địch. Với Nguyễn Văn Long, chiến thắng là món quà dành cho con trai và cũng là dịp để anh cho con thấy cách mình thi đấu khi danh hiệu được quyết định bằng từng cú đánh. Ở hố 18, Minh Trí chứng kiến bố đưa bóng từ rough lên green, rồi tận dụng cơ hội birdie để giành cúp.

Sau khi chứng kiến bố đăng quang, Nguyễn Minh Trí chia sẻ: “Em sẽ muốn một ngày nào đó vô địch giải đấu trước sự chứng kiến của bố.”

3.jpg

Bên cạnh các danh hiệu cá nhân, ban tổ chức trao chức vô địch nội dung đồng đội The Team cho bộ ba Tô Văn Thuyết, Sái Văn Thụ và Âu Văn Sơn. Với Tô Văn Thuyết, đây là danh hiệu khép lại ngày thi đấu mà anh vừa cùng các đồng đội lên ngôi, vừa góp mặt trong cuộc tranh chức vô địch cá nhân đến lượt playoff thứ hai.

Tại lễ trao giải, ban tổ chức tri ân đội ngũ trọng tài và đội ngũ bảo dưỡng sân vì những đóng góp trong công tác điều hành và chuẩn bị điều kiện thi đấu. Danh hiệu Caddie xuất sắc nhất được trao cho caddie đồng hành cùng nhà vô địch Nguyễn Văn Long.

The Golfers Tournament 2026 mang đến cơ hội để các golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư hàng đầu trong nước tranh tài trên cùng một bảng xếp hạng. Kết quả tại Thanh Lanh cho thấy tính cạnh tranh của thể thức này. Ba golfer cùng về đích với 71 gậy, và danh hiệu chung cuộc chỉ được định đoạt bằng một cú birdie ở lượt đấu hố phụ thứ hai.

Xem thêm

#Nguyễn Văn Long #The Golfers Tournament #playoff golf #VGA Development Tour #Best Amateur #Thanh Lanh Valley #golf Việt Nam

Cùng chuyên mục

Sự trỗi dậy của Como: Từ đống tro tàn đến kẻ thách thức cả châu Âu

Sự trỗi dậy của Como: Từ đống tro tàn đến kẻ thách thức cả châu Âu

TPO - Nếu có ai đó nói với bạn cách đây vài năm rằng Como sẽ trở thành một trong những đội bóng đáng sợ nhất tại châu Âu, bạn chắc chắn sẽ cho đó là một câu chuyện viễn tưởng điên rồ nhất. Thế nhưng, bóng đá luôn chứa đựng những phép màu vượt xa mọi ranh giới của trí tưởng tượng.

Đội tuyển Việt Nam: Thời của Nguyễn Đình Bắc?

Đội tuyển Việt Nam: Thời của Nguyễn Đình Bắc?

TPO - Việc HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho hàng loạt gương mặt mới trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11/2026 mở ra nhiều kỳ vọng về một diện mạo mới cho đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh ấy, Nguyễn Đình Bắc có cơ hội lớn để khẳng định vai trò và trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công.

Đại hội Thể thao toàn quốc: Bóng chuyền nữ Hà Nội 'khoe' quân gen Z

Đại hội Thể thao toàn quốc: Bóng chuyền nữ Hà Nội 'khoe' quân gen Z

TPO - Trước giờ khởi tranh môn bóng chuyền nữ Đại hội thể thao toàn quốc 2026, Hà Nội hoàn tất việc mượn chủ công Hồng Nhung và đối chuyền Kiều Oanh để tăng cường sức mạnh. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt qua đó có thêm phương án chiến thuật ở hàng sau cho đại diện Thủ đô.

HLV Iraola: 'Liverpool trả giá vì phòng ngự bóng chết'

HLV Iraola: 'Liverpool trả giá vì phòng ngự bóng chết'

TPO - HLV Andoni Iraola không hài lòng với cách Liverpool phòng ngự tình huống cố định trong thất bại 2-3 trước Fenerbahce. Kết quả này chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của đội bóng Anh tại Champions League.

5 vụ thiệt mạng trên sân cỏ gây chấn động thế giới

5 vụ thiệt mạng trên sân cỏ gây chấn động thế giới

TPO - Mới đây, thế giới bóng đá lại phải đón nhận một tin vô cùng đau lòng. Tiền đạo Jesus de Miguel của Tenerife qua đời do một chấn thương quá nặng sau pha va chạm kinh hoàng với thủ môn đối phương. Trước anh, làng túc cầu cũng chứng kiến nhiều vụ sinh nghề tử nghiệp chấn động.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe