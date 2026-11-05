Mipa Golf: Chiến lược tinh nhạy trong bức tranh dịch chuyển của ngành golf Việt

Xây dựng hệ sinh thái thương hiệu bền vững, sau 5 năm, Mipa Golf trở thành lựa chọn quen thuộc của tệp khách hàng cao cấp, nổi bật với hiệu năng, chất lượng và phong cách tinh tế.

Sự dịch chuyển của thị trường golf Việt Nam giai đoạn 2026–2030

Theo các báo cáo, Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường golf phát triển nhanh nhất khu vực. Sự bùng nổ về hạ tầng sân golf, cùng sự gia tăng của tầng lớp trung và thượng lưu giúp tệp người chơi golf phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh sự tham gia ngày một đông đảo của nhóm người chơi mới (Gen Z, Millennials), lối sống hướng tới sự cân bằng giữa sân chơi chuyên nghiệp và cuộc sống thường nhật đang tạo nên sự dịch chuyển trong thói quen tiêu dùng thời trang và phụ kiện golf. Người chơi không còn tìm kiếm một bộ đồ chỉ để "ra sân", họ tìm kiếm sự giao thoa giữa thời trang hiệu suất cao và phong cách sống.

Chiến lược khác biệt thay đổi cuộc chơi của Mipa Golf

Trong bối cảnh đó, Mipa xây dựng chiến lược cạnh tranh khác biệt thông qua việc xoá bỏ ranh giới danh mục (Category Blurring) giữa thời trang thể thao và thời trang thường nhật.

Mipa xây dựng 3 trụ cột cốt lõi tạo nên hệ giá trị bền vững cho khách hàng. Điểm nhấn của sản phẩm được nhận biết bằng kỹ thuật xử lý đường may chuẩn xác và tinh tế. Chất liệu trang phục luôn được chọn lọc trên những tiêu chí khắt khe, thỏa mãn trải nghiệm của người mặc đồng thời khắc hoạ được chất riêng của thời trang thể thao cao cấp. Bên cạnh đó, hệ sinh thái sản phẩm được thiết kế đồng bộ giúp khách hàng dễ dàng mặc theo set hoặc phối riêng từng sản phẩm.

Chiến lược quan trọng khác giúp Mipa xây dựng được tệp khách hàng trung thành và tối ưu giá trị vòng đời của khách hàng đến từ sự đồng bộ định vị cao cấp từ sản phẩm tới dịch vụ. Các chính sách hậu mãi - bảo hành 365 ngày trên toàn hệ thống thể hiện giá trị xuyên suốt mà thương hiệu này xây dựng với khách hàng - cam kết, đồng hành dài lâu và sẵn sàng chịu trách nhiệm tới cùng về chất lượng.

Thành quả phát triển và vị thế thương hiệu

Bằng việc duy trì các giá trị bền vững và nhất quán cho khách hàng, sau 5 năm, Mipa trở thành biểu tượng đại diện cho sự lựa chọn của người tiêu dùng thông thái.

Hiệu quả kinh doanh của Mipa tại Việt Nam được khẳng định qua sự mở rộng quy mô nhanh chóng của hệ thống đại lý golf shop trên toàn quốc. Tính tới quý 3 năm 2026, Mipa có mặt tại 37 đại lý, doanh thu từ khối này cũng tăng 200% so với năm 2025.

Trong bối cảnh hệ thống phân phối tại phía Bắc đã được xây dựng vững chắc, Mipa thể hiện rõ tham vọng trong việc mở rộng quy mô và phát triển mạng lưới đối tác tại khu vực phía Nam, tập trung vào các khu vực giao thương sôi động: trung tâm thương mại cao cấp, các khu thương mại và du lịch quốc tế - đặt mục tiêu phủ rộng 80% mạng lưới sân trên cả nước vào cuối năm 2027.

MC nổi tiếng Mai Ngọc thanh lịch trong BST FW26 từ Mipa

Mipa đồng hành cùng giải Vô địch golf quốc gia 2025

Năm 2026, Mipa tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các hoạt động truyền thông và hợp tác. Trong thời gian tới, thương hiệu tiếp tục đẩy mạnh hợp tác tài trợ giải đấu và sự kiện, golf fair với các đối tác nhằm thúc đẩy phong trào thể thao golf tại Việt Nam. Việc duy trì hoạt động tài trợ các giải đấu lớn như Giải vô địch golf Quốc gia liên tục 5 năm liền và đồng hành bền bỉ cùng các Celeb, KOL top đầu trong các hoạt động truyền thông đa nền tảng thể hiện vị thế phát triển của thương hiệu và sự song hành đường dài của Mipa cùng các đại lý trên toàn quốc.

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