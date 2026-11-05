Đội trưởng Đăng Khoa: U17 Việt Nam quyết tâm vượt qua vòng bảng World Cup

TPO - Trước khi lên đường sang UAE tập huấn, đội trưởng Đăng Khoa cho biết U17 Việt Nam đang duy trì nền tảng thể lực và cường độ tập luyện tốt. Toàn đội đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng ở lần đầu dự FIFA U17 World Cup.

Tại FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đang chủ động tìm hiểu về những đối thủ, dù nguồn tư liệu hiện có chưa nhiều.

Qua những hình ảnh đã xem, đội trưởng Đăng Khoa nhận định U17 Bỉ có kỹ thuật tốt, đồng thời nhỉnh hơn U17 Việt Nam về thể hình và thể lực.

Đây là lần đầu Đăng Khoa cùng các đồng đội góp mặt tại FIFA U17 World Cup. Với đội trưởng U17 Việt Nam, cơ hội tham dự giải đấu vừa là niềm tự hào, vừa đi cùng trách nhiệm. “Được dự FIFA U17 World Cup là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm để chúng em tiếp tục trưởng thành và tích lũy kinh nghiệm từ môi trường bóng đá đỉnh cao”, cầu thủ này nói.

Trong quá trình chuẩn bị, HLV Cristiano Roland chú trọng giúp các học trò giữ tâm lý thoải mái, tự tin và tập trung. Theo Đăng Khoa, HLV trưởng thường xuyên động viên toàn đội trong tập luyện. Khi gặp khó khăn, các cầu thủ có thể trao đổi trực tiếp với ban huấn luyện để nhận hỗ trợ.

Về mục tiêu cá nhân, Đăng Khoa cho biết, muốn cạnh tranh một suất đá chính. Trong khi đó, mục tiêu chung của toàn đội là vượt qua vòng bảng và tiến sâu nhất có thể tại giải.

Trong trận đấu tập chiều 4/11, U17 Việt Nam thắng CLB Xuân Thiện Phú Thọ với tỷ số 2-1. Đăng Khoa đánh giá trận đấu là thử thách cần thiết, bởi các cầu thủ Xuân Thiện Phú Thọ có độ tuổi và kinh nghiệm thi đấu nhỉnh hơn.

“Đây là trận đấu khá khó khăn khi các cầu thủ Xuân Thiện Phú Thọ lớn tuổi hơn. Các anh ấy tạo ra cường độ cao, giúp chúng em làm quen với tốc độ và nhịp độ thi đấu khác biệt ở World Cup so với bóng đá trong nước”, Đăng Khoa chia sẻ.

Tối 5/11, U17 Việt Nam lên đường sang UAE tập huấn, tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi bước vào lần đầu tranh tài tại giải U17 lớn nhất thế giới.