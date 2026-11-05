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Ronaldo chính thức giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha

Đặng Lai

TPO - Một chương sử thi hào hùng của bóng đá thế giới vừa chính thức khép lại khi Cristiano Ronaldo công bố giã từ màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

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Trong một thước phim giàu cảm xúc trên trang cá nhân, Ronaldo khẳng định đã đến thời điểm anh dừng lại, chấm dứt hơn 2 thập kỷ cống hiến không ngừng nghỉ cho màu cờ sắc áo quê hương.

Quyết định này đặt dấu chấm hết cho một hành trình phi thường kéo dài suốt 23 năm, kể từ ngày chàng trai trẻ lần đầu tiên bước ra sân khấu quốc tế vào tháng 8/2003. Trong gần một phần tư thế kỷ khoác lên mình màu áo Seleccao, Ronaldo đã biến mọi giới hạn thành cột mốc chinh phục với 234 lần xuất trận cùng 146 pha lập công - những con số kỷ lục vô tiền khoáng hậu đưa anh lên đỉnh cao của lịch sử túc cầu thế giới cấp độ đội tuyển.

Bất chấp những con số phi thường ấy, không thể phủ nhận việc ngôi sao 41 tuổi chia tay đội tuyển cũng xuất phát từ mâu thuẫn với huấn luyện viên trưởng Jesus, người mà anh cho là đã không giữ lời hứa.

Dù vậy, đối với siêu sao sinh năm 1985, việc rời xa đội tuyển chưa bao giờ là một lựa chọn nhẹ nhàng. Số áo 7 huyền thoại gắn liền với danh tiếng của anh thực chất chứa đựng trọn vẹn niềm kiêu hãnh, tình yêu sâu sắc và trách nhiệm cho đất nước.

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Trong lời tâm sự gửi tới người hâm mộ, Ronaldo bộc bạch rằng giờ là lúc anh chuyển giao lại chiếc áo số 7, biểu tượng thuộc về toàn thể người dân Bồ Đào Nha chứ không của riêng bất kỳ cá nhân nào. "Suốt 23 năm qua, việc được nâng niu, chiến đấu và mang biểu tượng ấy đến các đấu trường danh giá khắp năm châu luôn là niềm vinh dự tột cùng của cuộc đời tôi", Ronaldo nói.

Đặc biệt, Ronaldo hướng trọn trái tim đến cộng đồng NHM Bồ Đào Nha đang sinh sống rải rác khắp toàn cầu. Anh xúc động chia sẻ rằng, suốt 90 phút bóng lăn, chính đội tuyển là nhịp cầu đưa họ trở về thật gần với cội nguồn. Đó là hàng triệu ánh mắt dõi theo, hàng triệu con người anh chưa từng tao ngộ nhưng luôn là nguồn sức mạnh vô hình đồng hành cùng anh qua từng thăng trầm.

Huyền thoại người Bồ Đào Nha dành sự tri ân đến các đồng đội từng cùng anh chiến đấu qua nhiều thế hệ. Anh cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ban huấn luyện, các cấp lãnh đạo cùng đội ngũ hậu cần thầm lặng, từ chuyên gia y tế đến nhân viên phục trang - những con người đứng sau ống kính truyền thông nhưng đóng vai trò tối quan trọng, chung tay dệt nên những trang sử vàng chói lọi của bóng đá Bồ Đào Nha. Và cuối cùng, cầu thủ 41 tuổi gửi tới gia đình anh lời biết ơn vì sự hỗ trợ mà anh đã nhận được trong suốt thời gian qua.

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