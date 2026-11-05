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HLV Cristiano Roland tìm cách giúp U17 Việt Nam khắc phục bất lợi thể hình tại World Cup

Trọng Đạt

TPO - Thừa nhận thể hình là hạn chế của cầu thủ Việt Nam, HLV Cristiano Roland muốn U17 Việt Nam phát huy tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý bóng nhanh. Toàn đội đang hoàn tất quá trình chuẩn bị cho lần đầu dự FIFA U17 World Cup.

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Sau các đợt tập huấn và thi đấu cọ xát trong nước, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị tại UAE trước khi sang Qatar dự FIFA U17 World Cup 2026. HLV trưởng Cristiano Roland cho biết các cầu thủ đã đáp ứng yêu cầu trong bảy tuần đầu tiên, đồng thời nắm bắt cách chơi mà ban huấn luyện đề ra.

“Quá trình chuẩn bị vẫn chưa kết thúc. Đội còn giai đoạn tập huấn tại UAE trước khi bước vào các trận đấu chính thức. Các cầu thủ đang nỗ lực tiến bộ qua từng ngày và ban huấn luyện tin tưởng toàn đội sẽ đạt trạng thái thể lực tốt nhất khi bước vào trận đấu đầu tiên”, ông Roland chia sẻ.

Danh sách hiện tại có 28 cầu thủ. Trong chuyến tập huấn tại UAE, đội sẽ mang theo 25 người, còn ba cầu thủ ở lại Việt Nam. Theo quy định của giải, mỗi đội chỉ được đăng ký 21 cầu thủ, vì vậy ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá để chọn ra những gương mặt phù hợp nhất. HLV Roland cho biết ông cũng động viên các cầu thủ chưa góp mặt trong danh sách cuối cùng tiếp tục nỗ lực, hướng tới những đợt tập trung sau.

Tại UAE, U17 Việt Nam sẽ có các trận đấu tập, trong đó có cuộc so tài với Fiji. Theo HLV Roland, ban huấn luyện chọn những đối thủ có lối chơi tương đồng với các đội tuyển ở vòng bảng để giúp cầu thủ làm quen với thử thách. Ông cũng gửi lời cảm ơn các đội bóng trong nước đã thi đấu tập với U17 Việt Nam, tạo điều kiện để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm.

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Đội trưởng Đăng Khoa trước đó cho biết U17 Việt Nam hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng. HLV Roland vui khi các học trò thể hiện tham vọng và khát khao lớn, đồng thời cho rằng điều đó cho thấy tinh thần tập thể và sự nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị.

“Chúng tôi xác định mỗi trận đấu đều có ý nghĩa như một trận chung kết. Toàn đội sẽ tập trung giải quyết từng trận một, nỗ lực hết sức ở từng thời điểm để từng bước hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra”, ông nói.

Nhà cầm quân người Brazil cũng thừa nhận thể hình và thể trạng là bất lợi của cầu thủ Việt Nam khi đối đầu với những đội bóng cao lớn hơn. Để bù đắp hạn chế này, U17 Việt Nam hướng tới lối chơi thông minh, xử lý bóng nhanh và đưa ra quyết định dứt khoát, qua đó hạn chế các tình huống tranh chấp tay đôi.

Theo ông Roland, tốc độ và kỹ thuật cá nhân là những điểm mạnh cần được phát huy. Khi không có bóng, các cầu thủ phải di chuyển hợp lý và kiểm soát không gian; khi giành lại bóng, đội cần tận dụng tốc độ để tạo lợi thế.

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Nếu U17 Việt Nam vượt qua vòng bảng và gặp Brazil, đội tuyển quê hương của HLV Roland, đó sẽ là một trải nghiệm đặc biệt với ông. Tuy nhiên, nhà cầm quân này nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là tập trung tối đa cho ba trận vòng bảng, bắt đầu từ trận ra quân.

HLV Roland cho rằng việc giành quyền dự World Cup là minh chứng cho năng lực của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Về lâu dài, ông kỳ vọng bóng đá trẻ tiếp tục được đầu tư và phát triển để đào tạo thêm nhiều tài năng, đóng góp cho đội tuyển quốc gia.

Trước chuyến đi xa nhà, ông cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ đội tuyển trên sân, qua mạng xã hội và truyền hình. “Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình, thi đấu với tinh thần và quyết tâm cao nhất để mang lại niềm tự hào cho bóng đá nước nhà”, HLV Cristiano Roland nói.

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#U17 Việt Nam #Cristiano Roland #FIFA U17 World Cup 2026 #tập huấn UAE #Đăng Khoa #bóng đá trẻ Việt Nam

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