Nhận định Hà Tĩnh vs Nam Định, 18h00 ngày 6/11: Ngôi đầu đổi chủ?

TPO - Nhận định bóng đá Hà Tĩnh vs Nam Định, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nam Định đang dẫn đầu trong khi Hà Tĩnh chỉ kém 2 điểm. Liệu đội chủ nhà có làm nên một cuộc đổi ngôi sau trận đấu chiều tối nay?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang nổi lên như một hiện tượng thú vị bậc nhất của giai đoạn đầu mùa giải năm nay. Không sở hữu một đội hình đầy rẫy những ngôi sao đắt giá hay lối chơi tấn công hoa mỹ, nhưng đội bóng này lại mang đến một thứ bóng đá vô cùng thực dụng, gai góc và đầy tính tổ chức.

Sự lột xác của đội bóng núi Hồng đến từ một hệ thống phòng ngự lùi sâu được cự ly hóa cực tốt, kết hợp với khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng. Việc được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà chắc chắn sẽ tiếp thêm cho họ một nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để giăng ra một thế trận chặt chẽ, chực chờ cơ hội trừng phạt những sai lầm dù là nhỏ nhất của đối phương.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Thép Xanh Nam Định hành quân đến sân khách với vị thế của đội bóng đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng (13 điểm sau 6 vòng). Đội bóng thành Nam mang trên vai khát vọng bảo vệ ngôi vương cùng một lối chơi tấn công đầy sức sống mang đậm dấu ấn của HLV Vũ Hồng Việt.

Khác với sự kín kẽ của Hà Tĩnh, Nam Định tôn thờ triết lý kiểm soát và áp đặt trận đấu dựa trên nền tảng kỹ thuật và sự bùng nổ của các cá nhân. Chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Thể Công Viettel ở vòng đấu trước là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh của "nhà vua" khi họ bị dồn vào thế khó. Tuy nhiên, việc phải chơi trên một mặt sân luôn tiềm ẩn nhiều cạm bẫy như Hà Tĩnh sẽ là một bài test thực sự cho tham vọng xưng bá của họ ở mùa giải này. Vòng 7 cũng là vòng đấu cuối cùng trước khi LPBank V.League 1 tạm nghỉ nhường chỗ cho FIFA Days, do đó cả hai đội đều đang dồn toàn lực để có một kết quả mỹ mãn nhằm duy trì lợi thế tâm lý.

Nếu chỉ nhìn vào phong độ hiện tại, người hâm mộ sẽ thấy một sự cân bằng đáng kinh ngạc. Hà Tĩnh đang bay cao với chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp (thắng 2, hòa 3). Trận hòa quả cảm 1-1 trước đối thủ sừng sỏ Thanh Hóa trong thế bị dẫn bàn ở vòng đấu vừa qua càng củng cố thêm niềm tin rằng Hà Tĩnh không còn là cái tên dễ bị bắt nạt. Sự ổn định đáng kinh ngạc nơi hàng thủ đang là bệ phóng giúp họ vững bước trong từng vòng đấu.

Trong khi đó, Nam Định cũng sở hữu bản thành tích ấn tượng với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất tại giải quốc nội. Hàng công của họ đang duy trì hiệu suất ghi bàn đáng sợ, luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc để mang về những điểm số tối đa. Và dường như hàng công ấy đang dần bắt nhịp với cuộc sống không Xuân Son.

Nam Định đang tấn công tốt mà không cần có Xuân Son

Tuy nhiên, khi xét đến lịch sử đối đầu, cán cân lại đang nghiêng hẳn về phía đội bóng áo trắng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Thép Xanh Nam Định đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 và chỉ để thua 1 trận trước Hà Tĩnh. Nhìn rộng ra trong 12 lần đụng độ gần đây, đại diện thành Nam thắng tới 7, hòa 2 và để thua 3.

Ngay ở mùa giải trước, Nam Định đã xuất sắc cầm hòa 1-1 tại chảo lửa Hà Tĩnh trước khi kết liễu đối thủ 2-0 trong trận lượt về tại Thiên Trường. Tiếng nói của quá khứ chắc chắn sẽ mang lại một lợi thế tâm lý không nhỏ cho các cầu thủ khách.

Tin vui cho cả hai vị chiến lược gia là họ sẽ bước vào trận quyết chiến này với những quân bài tốt nhất trong tay. Hà Tĩnh lẫn Nam Định đều đầy đủ lực lượng và không ghi nhận ca chấn thương nghiêm trọng hay án treo giò nào ảnh hưởng đến đội hình xuất phát.

Với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, sức mạnh của họ nằm ở trục dọc được rèn giũa kỹ lưỡng. Bộ đôi trung vệ ngoại binh như Helerson kết hợp cùng kinh nghiệm dày dặn của lão tướng Trọng Hoàng tạo nên một bức tường thành kiên cố trước khung thành của thủ môn Thanh Tùng. Ở tuyến giữa, khả năng cầm nhịp và phân phối bóng của Luiz Antonio sẽ đóng vai trò then chốt giúp Hà Tĩnh thoát pressing và phát động những đường phản công nhanh, từ đó Atshimene hay Passira có bóng để thường xuyên uy hiếp khung thành.

Về phía Nam Định, HLV Vũ Hồng Việt đang sở hữu dàn sao đồng đều ở cả ba tuyến. Khung gỗ được đảm bảo bởi sự chắc chắn của Nguyên Mạnh. Ở hàng tiền vệ, Caio Cesar và Trần Ngọc Sơn (những người vừa lập công ở vòng đấu trước) đang cho thấy khả năng xoay xở và dứt điểm tuyến hai cực tốt. Chính sự đa dạng trong các mảng miếng tấn công này sẽ là chìa khóa để đội khách hy vọng khoan thủng khối bê tông phòng ngự của đội chủ nhà.