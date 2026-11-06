Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ba điểm mới đáng chú ý tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026

Trọng Đạt
Dương Triều Dương Triều

TPO - Lần đầu tiên nằm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc, bổ sung nội dung đồng đội sau 20 kỳ và tổ chức tại TP.HCM, Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast mở ra nhiều thay đổi đáng chú ý cho golf Việt Nam.

1.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.

Thứ nhất, Giải Vô địch Golf Quốc gia lần đầu tiên thuộc chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc. Đây là thay đổi tạo nên ý nghĩa đặc biệt cho mùa giải năm nay. Kết quả thi đấu của các golfer vừa xác định danh hiệu vô địch quốc gia, vừa được tính vào thành tích của đoàn tại Đại hội. Vì vậy, mỗi vận động viên không chỉ cạnh tranh cho thành tích cá nhân mà còn góp sức vào cuộc đua chung của tỉnh, thành hoặc đơn vị mình đại diện.

Trong buổi họp báo công bố giải, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức - đã khẳng định, Giải Vô địch golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast không đơn thuần là một giải đấu nhằm tìm ra những nhà vô địch quốc gia. Trong bối cảnh golf Việt Nam đang từng bước phát triển cả về phong trào lẫn thành tích thi đấu, giải đấu còn là dịp đánh giá chất lượng chuyên môn, năng lực tổ chức và hiệu quả đầu tư cho môn golf tại các địa phương, ngành, đơn vị trên cả nước.

"Đại hội Thể thao toàn quốc là nơi hội tụ lực lượng vận động viên tiêu biểu, đại diện cho quá trình đào tạo, huấn luyện và phát triển thể thao thành tích cao. Trong khuôn khổ ấy, golf có những đặc thù riêng về kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, tâm lý thi đấu và điều kiện tổ chức. Thành tích của vận động viên không chỉ được quyết định bởi kỹ năng cá nhân, mà còn đòi hỏi quá trình chuẩn bị lâu dài, sự ổn định về phong độ và khả năng thích ứng với những điều kiện thi đấu khác nhau.

Chính vì vậy, Giải Vô địch golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast mang ý nghĩa vượt ra ngoài cuộc cạnh tranh huy chương. Đây còn là cơ hội để các đơn vị đánh giá thực chất lực lượng, phát hiện những nhân tố nổi bật, thúc đẩy công tác đào tạo và tạo thêm động lực cho sự phát triển bền vững của golf Việt Nam", nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

2.jpg
Ông Nguyễn Thái Dương, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, Phó trưởng Ban tổ chức phụ trách chuyên môn Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.

Thứ hai, nội dung đồng đội lần đầu xuất hiện sau 20 kỳ giải. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Giải Vô địch golf Quốc gia (ra đời năm 2005) có thêm nội dung đồng đội trong chương trình thi đấu. Bên cạnh nội dung cá nhân nam và cá nhân nữ, mùa giải 2026 có thêm hai nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ, nâng tổng số nội dung tranh tài lên bốn, tương ứng bốn bộ huy chương của Đại hội. Sự bổ sung này mở rộng cuộc đua từ thành tích của từng golfer sang sức mạnh và chiều sâu lực lượng của mỗi đoàn.

Theo ông Nguyễn Thái Dương, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, Phó trưởng Ban tổ chức phụ trách chuyên môn, golf có hai thể thức thi đấu phổ biến là đấu gậy (stroke play) và đấu đối kháng (match play).

Trong khi đấu gậy chiếm phần lớn các giải golf chuyên nghiệp trên thế giới, đấu đối kháng lại tạo ra những cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa các vận động viên. Việc đưa đấu đối kháng vào Giải Vô địch Golf Quốc gia được Ban tổ chức kỳ vọng sẽ tăng tính cạnh tranh, đặc biệt khi các vận động viên thi đấu vì thành tích chung của đoàn.

Các nội dung đồng đội thường tạo ra tinh thần thi đấu và khát khao chiến thắng lớn, bởi kết quả không chỉ phụ thuộc vào thành tích của từng cá nhân mà còn gắn với mục tiêu chung của tập thể. "Trong 20 kỳ giải vô địch quốc gia trước đây, chúng ta chỉ có nội dung đơn nam và đơn nữ. Đây là lần đầu tiên chúng ta có nội dung đồng đội", ông Nguyễn Thái Dương nhấn mạnh.

3.jpg
Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TP.HCM

Thứ ba, trong năm mùa báo Tiền Phong tham gia vào công tác tổ chức, giải lần đầu tiên đến với TP.HCM và diễn ra tại Vinpearl Golf Léman. Đây cũng là lần đầu tiên sân golf này trở thành địa điểm tổ chức các cuộc tranh tài thuộc chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc. Sự lựa chọn Vinpearl Golf Léman không chỉ đánh dấu việc giải đấu đến với một địa điểm thi đấu mới, mà còn đặt các golfer trước những thử thách khác biệt về địa hình, thiết kế và phương án tiếp cận từng hố golf.

Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TP.HCM cho biết, Vinpearl Golf Léman hội tụ đủ điều kiện và cơ sở vật chất để tổ chức để tổ chức một giải đấu cấp quốc gia. Bên cạnh đó, quyết định tổ chức môn golf tại khu vực Củ Chi không đơn thuần xuất phát từ điều kiện sân bãi mà còn gắn với định hướng phát triển kinh tế, văn hóa và thể thao của TPHCM.

Theo ông Lý Đại Nghĩa, khu vực này có tiềm năng hình thành hệ sinh thái dịch vụ gắn với golf, bao gồm du lịch, lưu trú và các hoạt động kinh tế thể thao. Về lâu dài, TP.HCM mong muốn khai thác các sự kiện golf để thúc đẩy phát triển dịch vụ và du lịch thể thao tại địa phương.

Xem thêm

#Golf Quốc gia 2026 #Cúp VinFast #Đại hội Thể thao toàn quốc #nội dung đồng đội #Vinpearl Golf Léman #Phùng Công Sưởng #Nguyễn Thái Dương

Cùng chuyên mục

Sự trỗi dậy của Como: Từ đống tro tàn đến kẻ thách thức cả châu Âu

Sự trỗi dậy của Como: Từ đống tro tàn đến kẻ thách thức cả châu Âu

TPO - Nếu có ai đó nói với bạn cách đây vài năm rằng Como sẽ trở thành một trong những đội bóng đáng sợ nhất tại châu Âu, bạn chắc chắn sẽ cho đó là một câu chuyện viễn tưởng điên rồ nhất. Thế nhưng, bóng đá luôn chứa đựng những phép màu vượt xa mọi ranh giới của trí tưởng tượng.

Đội tuyển Việt Nam: Thời của Nguyễn Đình Bắc?

Đội tuyển Việt Nam: Thời của Nguyễn Đình Bắc?

TPO - Việc HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho hàng loạt gương mặt mới trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11/2026 mở ra nhiều kỳ vọng về một diện mạo mới cho đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh ấy, Nguyễn Đình Bắc có cơ hội lớn để khẳng định vai trò và trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công.

Đại hội Thể thao toàn quốc: Bóng chuyền nữ Hà Nội 'khoe' quân gen Z

Đại hội Thể thao toàn quốc: Bóng chuyền nữ Hà Nội 'khoe' quân gen Z

TPO - Trước giờ khởi tranh môn bóng chuyền nữ Đại hội thể thao toàn quốc 2026, Hà Nội hoàn tất việc mượn chủ công Hồng Nhung và đối chuyền Kiều Oanh để tăng cường sức mạnh. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt qua đó có thêm phương án chiến thuật ở hàng sau cho đại diện Thủ đô.

HLV Iraola: 'Liverpool trả giá vì phòng ngự bóng chết'

HLV Iraola: 'Liverpool trả giá vì phòng ngự bóng chết'

TPO - HLV Andoni Iraola không hài lòng với cách Liverpool phòng ngự tình huống cố định trong thất bại 2-3 trước Fenerbahce. Kết quả này chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của đội bóng Anh tại Champions League.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe