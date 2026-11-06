Ba điểm mới đáng chú ý tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026

TPO - Lần đầu tiên nằm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc, bổ sung nội dung đồng đội sau 20 kỳ và tổ chức tại TP.HCM, Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast mở ra nhiều thay đổi đáng chú ý cho golf Việt Nam.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.

Thứ nhất, Giải Vô địch Golf Quốc gia lần đầu tiên thuộc chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc. Đây là thay đổi tạo nên ý nghĩa đặc biệt cho mùa giải năm nay. Kết quả thi đấu của các golfer vừa xác định danh hiệu vô địch quốc gia, vừa được tính vào thành tích của đoàn tại Đại hội. Vì vậy, mỗi vận động viên không chỉ cạnh tranh cho thành tích cá nhân mà còn góp sức vào cuộc đua chung của tỉnh, thành hoặc đơn vị mình đại diện.

Trong buổi họp báo công bố giải, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức - đã khẳng định, Giải Vô địch golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast không đơn thuần là một giải đấu nhằm tìm ra những nhà vô địch quốc gia. Trong bối cảnh golf Việt Nam đang từng bước phát triển cả về phong trào lẫn thành tích thi đấu, giải đấu còn là dịp đánh giá chất lượng chuyên môn, năng lực tổ chức và hiệu quả đầu tư cho môn golf tại các địa phương, ngành, đơn vị trên cả nước.

"Đại hội Thể thao toàn quốc là nơi hội tụ lực lượng vận động viên tiêu biểu, đại diện cho quá trình đào tạo, huấn luyện và phát triển thể thao thành tích cao. Trong khuôn khổ ấy, golf có những đặc thù riêng về kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, tâm lý thi đấu và điều kiện tổ chức. Thành tích của vận động viên không chỉ được quyết định bởi kỹ năng cá nhân, mà còn đòi hỏi quá trình chuẩn bị lâu dài, sự ổn định về phong độ và khả năng thích ứng với những điều kiện thi đấu khác nhau.

Chính vì vậy, Giải Vô địch golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast mang ý nghĩa vượt ra ngoài cuộc cạnh tranh huy chương. Đây còn là cơ hội để các đơn vị đánh giá thực chất lực lượng, phát hiện những nhân tố nổi bật, thúc đẩy công tác đào tạo và tạo thêm động lực cho sự phát triển bền vững của golf Việt Nam", nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thái Dương, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, Phó trưởng Ban tổ chức phụ trách chuyên môn Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.

Thứ hai, nội dung đồng đội lần đầu xuất hiện sau 20 kỳ giải. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Giải Vô địch golf Quốc gia (ra đời năm 2005) có thêm nội dung đồng đội trong chương trình thi đấu. Bên cạnh nội dung cá nhân nam và cá nhân nữ, mùa giải 2026 có thêm hai nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ, nâng tổng số nội dung tranh tài lên bốn, tương ứng bốn bộ huy chương của Đại hội. Sự bổ sung này mở rộng cuộc đua từ thành tích của từng golfer sang sức mạnh và chiều sâu lực lượng của mỗi đoàn.

Theo ông Nguyễn Thái Dương, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, Phó trưởng Ban tổ chức phụ trách chuyên môn, golf có hai thể thức thi đấu phổ biến là đấu gậy (stroke play) và đấu đối kháng (match play).

Trong khi đấu gậy chiếm phần lớn các giải golf chuyên nghiệp trên thế giới, đấu đối kháng lại tạo ra những cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa các vận động viên. Việc đưa đấu đối kháng vào Giải Vô địch Golf Quốc gia được Ban tổ chức kỳ vọng sẽ tăng tính cạnh tranh, đặc biệt khi các vận động viên thi đấu vì thành tích chung của đoàn.

Các nội dung đồng đội thường tạo ra tinh thần thi đấu và khát khao chiến thắng lớn, bởi kết quả không chỉ phụ thuộc vào thành tích của từng cá nhân mà còn gắn với mục tiêu chung của tập thể. "Trong 20 kỳ giải vô địch quốc gia trước đây, chúng ta chỉ có nội dung đơn nam và đơn nữ. Đây là lần đầu tiên chúng ta có nội dung đồng đội", ông Nguyễn Thái Dương nhấn mạnh.

Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TP.HCM

Thứ ba, trong năm mùa báo Tiền Phong tham gia vào công tác tổ chức, giải lần đầu tiên đến với TP.HCM và diễn ra tại Vinpearl Golf Léman. Đây cũng là lần đầu tiên sân golf này trở thành địa điểm tổ chức các cuộc tranh tài thuộc chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc. Sự lựa chọn Vinpearl Golf Léman không chỉ đánh dấu việc giải đấu đến với một địa điểm thi đấu mới, mà còn đặt các golfer trước những thử thách khác biệt về địa hình, thiết kế và phương án tiếp cận từng hố golf.

Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TP.HCM cho biết, Vinpearl Golf Léman hội tụ đủ điều kiện và cơ sở vật chất để tổ chức để tổ chức một giải đấu cấp quốc gia. Bên cạnh đó, quyết định tổ chức môn golf tại khu vực Củ Chi không đơn thuần xuất phát từ điều kiện sân bãi mà còn gắn với định hướng phát triển kinh tế, văn hóa và thể thao của TPHCM.

Theo ông Lý Đại Nghĩa, khu vực này có tiềm năng hình thành hệ sinh thái dịch vụ gắn với golf, bao gồm du lịch, lưu trú và các hoạt động kinh tế thể thao. Về lâu dài, TP.HCM mong muốn khai thác các sự kiện golf để thúc đẩy phát triển dịch vụ và du lịch thể thao tại địa phương.