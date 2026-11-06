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Asian Cup 2027 lùi 1 năm khiến Indonesia và nhiều đội tuyển hủy giao hữu FIFA Days

Đặng Lai

TPO - Những biến động phức tạp về an ninh tại khu vực Trung Đông đang tạo nên hiệu ứng domino. Sau khi Asian Cup 2027 chính thức bị hoãn, hàng loạt kế hoạch thi đấu quốc tế của các đội tuyển châu Á cũng bị hủy bỏ.

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Mới đây nhất, Liên đoàn Bóng đá Qatar (QFA) đã chính thức thông báo hủy bỏ trận đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia nước này và chủ nhà Saudi Arabia, dự kiến diễn ra vào ngày 27/12. Theo thỏa thuận phối hợp giữa hai liên đoàn, cuộc đọ sức này vốn được ấn định tổ chức tại thành phố Al-Khobar nhằm phục vụ lễ khánh thành sân vận động Aramco - một trong những công trình trọng điểm được xây dựng chuẩn bị cho chiến dịch đăng cai World Cup 2034 của Saudi Arabia.

Tuy nhiên, tình hình căng thẳng leo thang tại khu vực đã buộc ban tổ chức phải gác lại sự kiện này. Trước đó, bức tranh toàn cảnh của bóng đá lục địa đã chao đảo khi Vòng chung kết Asian Cup 2027 do Saudi Arabia đăng cai buộc phải dời lịch sang cuối năm sau.

Quyết định trì hoãn từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khiến kế hoạch chạy đà của các đội tuyển rơi vào cảnh bị động. Theo kết quả bốc thăm chia bảng, Qatar rơi vào bảng F nhiều duyên nợ cùng Nhật Bản, Thái Lan và Indonesia; trong khi chủ nhà Saudi Arabia lĩnh xướng bảng A gồm các đối thủ Oman, Palestine và Kuwait.

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Saudi Arabia và Qatar sẽ không đọ sức nhau trong tháng 12

Ở một diễn biến tương tự, bóng đá Đông Nam Á cũng không đứng ngoài làn sóng ảnh hưởng. Đội tuyển Indonesia đã quyết định hủy bỏ trận giao hữu với Jordan trong đợt tập trung tháng 11, chỉ vỏn vẹn 8 ngày trước giờ bóng lăn.

Lý giải về bước đi gấp rút trên, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia - ông Erick Thohir - khẳng định yếu tố bảo vệ con người là nguyên nhân tiên quyết do ông lo ngại biến động an ninh ở địa điểm đăng cai (trận đấu diễn ra trên sân Jordan).

"Mọi chuyện đang diễn ra rất phức tạp và chúng tôi hiểu tình hình ở Trung Đông lúc này không hề dễ dàng. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi luôn là sự an toàn của các cầu thủ", ông nói. Cũng vì lý do an toàn mà trận giao hữu giữa Kuwait vs Indonesia đã bị hủy. Như vậy, trong tháng 11, tuyển Indonesia sẽ "ngồi chơi xơi nước".

Erick Thohir cũng cho biết thêm rằng việc AFC hoãn Asian Cup đã khiến mục tiêu thử nghiệm đội hình không còn mang nhiều ý nghĩa thực tiễn. "Chúng tôi, cũng như các bên liên quan, sẽ phải tiếp tục theo dõi sát sao những quyết sách tiếp theo từ AFC", vị chủ tịch này nói.

Trong khi đó, các đội tuyển khác vẫn ra sân như kế hoạch. Malaysia lên đường sang Trung Quốc đá giải Tứ hùng. Singapore đá giao hữu với Nhật Bản. Thái Lan đăng cai King's Cup 2026 trong khi đội tuyển Việt Nam đăng cai Casper Cup 2026 tại sân Thiên Trường, Ninh Bình.

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#Asian Cup 2027 #Indonesia #Qatar #AFC #hủy giao hữu #Erick Thohir #an ninh Trung Đông

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