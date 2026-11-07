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Nhận định Hải Phòng vs SLNA, 18h00 ngày 7/11: Chủ ‘cứng cựa’ gặp khách ‘rắn mặt’

Nguyễn Khánh

TPO - Nhận định bóng đá Hải Phòng vs SLNA, 18h00 ngày 7/11, vòng 7 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hải Phòng có lợi thế sân nhà sau chiến thắng trước Đồng Nai, nhưng SLNA đang duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa. Cuộc đối đầu tại Lạch Tray vì thế hứa hẹn nhiều thử thách cho đội chủ nhà.

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Nhận định trước trận Hải Phòng vs SLNA

Hải Phòng bước vào vòng 7 với tinh thần được cải thiện sau chiến thắng 1-0 trước Đồng Nai. Ba điểm giành được ở vòng đấu gần nhất không chỉ giúp đội bóng đất Cảng có thêm sự tự tin mà còn đưa họ lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau 6 trận. Đây là kết quả tương đối tích cực trong bối cảnh lực lượng của Hải Phòng có nhiều biến động trước mùa giải năm nay.

Dù vậy, thầy trò HLV Đặng Văn Thành vẫn chưa tạo được sự ổn định cần thiết. Những kết quả từ đầu mùa cho thấy Hải Phòng có khả năng chơi tốt và giành chiến thắng trước các đối thủ phù hợp, nhưng đội bóng đất Cảng vẫn cần cải thiện nhiều mặt nếu muốn cạnh tranh ở nhóm đầu. Trận tiếp SLNA trên sân Lạch Tray sẽ là phép thử đáng kể đối với tham vọng của đội chủ nhà.

Tuy nhiên, đội khách đang là một trong những tập thể có phong độ tốt nhất LPBank V.League 2026/27. Sau 6 vòng đấu, SLNA giành 3 chiến thắng, 3 trận hòa và chưa phải nhận thất bại nào, qua đó có được 12 điểm.

Thành tích này càng đáng ghi nhận khi đội bóng xứ Nghệ không sở hữu quá nhiều ngôi sao hay những bản hợp đồng đình đám. Thay vào đó, HLV Văn Sỹ Sơn đang xây dựng một tập thể có tính tổ chức cao, với nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành từ chính lò đào tạo của CLB.

Ở vòng đấu gần nhất, SLNA đã cầm hòa đương kim vô địch Công an Hà Nội với tỷ số 1-1. Đặc biệt, đội bóng xứ Nghệ vẫn bảo toàn được một điểm dù gặp bất lợi về quân số trong giai đoạn cuối trận. Kết quả này cho thấy bản lĩnh và tinh thần tập thể của SLNA, đồng thời giúp họ có thêm sự tự tin trước chuyến hành quân đến Lạch Tray.

Phong độ, lịch sử đối đầu Hải Phòng vs SLNA

Lợi thế sân nhà là điểm tựa quan trọng của Hải Phòng. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả đất Cảng thường tạo ra bầu không khí đặc biệt tại Lạch Tray, giúp các cầu thủ chủ nhà duy trì cường độ thi đấu cao.

Với lối chơi giàu năng lượng, khả năng pressing và tổ chức tấn công trực diện, Hải Phòng có thể gây sức ép đáng kể lên hàng phòng ngự đối phương. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ nâng tổng điểm mùa này lên con số 12 và san bằng thành tích hiện tại của SLNA.

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"Chảo lửa" Lạch Tray sẽ là điểm tựa lớn nhất của Hải Phòng ở trận này.

Trên sân nhà, Hải Phòng đang có chuỗi 7 trận liên tiếp bất bại trước SLNA, bao gồm 4 chiến thắng và 3 trận hòa, kéo dài từ năm 2019 đến nay. Mới nhất là trận thắng 2-0 ở vòng 3 của V.League mùa trước. Dữ liệu ấy tuy không thể thay thế cho phong độ hiện tại, nhưng cũng sẽ là động lực lớn để đoàn quân của HLV Đặng Văn Thành tự tin bước vào trận đón tiếp đối thủ xứ Nghệ.

Trong khi đó, SLNA đang có phần nhỉnh hơn ở thành tích đối đầu trên mọi đấu trường gần đây. Họ đã thắng 2, hòa 4 và chỉ thua 1 trong 7 lần chạm trán Hải Phòng tính từ năm 2023 trở lại đây. Thành tích này cũng là cơ sở để đội khách tự tin dù phải thi đấu tại “chảo lửa” Lạch Tray.

Với tương quan hiện tại, đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu cân bằng. Hải Phòng có thể chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng, nhưng cần đặc biệt cảnh giác với khả năng phản công của SLNA. Trong khi đó, đội khách có lý do để duy trì cách chơi chắc chắn, tận dụng những khoảng trống khi đối phương dâng cao. Một kết quả hòa là kịch bản có thể xảy ra nếu cả hai đội đều duy trì được sự tập trung.

Thông tin lực lượng Hải Phòng vs SLNA

Hải Phòng có đầy đủ lực lượng cho cuộc tiếp đón SLNA. Đây là điều kiện thuận lợi để HLV Đặng Văn Thành lựa chọn đội hình xuất phát có tính ổn định, đặc biệt ở những vị trí quan trọng trong hệ thống phòng ngự và tổ chức tấn công.

Nguyễn Văn Toản nhiều khả năng tiếp tục bắt chính trong khung thành. Ở hàng phòng ngự, Nguyễn Ngọc Tú, Esteban Orozco và Nguyễn Quốc Anh là những lựa chọn đáng chú ý. Tuyến giữa với Nguyễn Vũ Tín, Hữu Sơn và Hồ Minh Dĩ cần đảm bảo khả năng tranh chấp, đồng thời hỗ trợ triển khai bóng lên phía trên.

Trên hàng công, Joel Tagueu, Aleksandar Makaric và Mpande là những nhân tố có thể tạo ra khác biệt. Khả năng di chuyển, tranh chấp và tận dụng cơ hội của các ngoại binh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức ép mà Hải Phòng tạo ra trước khung thành đối phương.

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SLNA đang có phong độ tốt, với 6 trận bất bại và giành được 12 điểm ở LPBank V.League 2026/27.

Ở phía đối diện, SLNA không có sự phục vụ của Lê Văn Quý do án treo giò. Sự vắng mặt này khiến HLV Văn Sỹ Sơn phải có điều chỉnh về nhân sự, nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn còn nhiều lựa chọn để duy trì sự cân bằng giữa các tuyến. Thủ môn Văn Bình dự kiến tiếp tục trấn giữ khung thành, trong khi những cầu thủ như Jairo, Nguyên Hoàng và Thanh Đức đảm nhiệm vai trò quan trọng ở hàng phòng ngự.

Ở tuyến giữa, Onoja và Khắc Ngọc là những nhân tố lợi hại nhất của đội khách. Nếu Khắc Ngọc có thể phát huy khả năng điều tiết nhịp độ, SLNA sẽ có thêm phương án kiểm soát thế trận và tổ chức tấn công. Trên hàng công, Trần Đức Vinh, Abdel Amine và Da Silva là những mối nguy lớn cho khung thành Hải Phòng nhờ tốc độ và khả năng phối hợp đang ngày càng ăn ý.

Đội hình dự kiến Hải Phòng vs SLNA

Hải Phòng: Văn Toản, Ngọc Tú, Esteban Orozco, Quốc Anh, Mạnh Dũng, Vũ Tín, Hữu Sơn, Minh Dĩ, Mpande, Tagueu, Makaric.

SLNA: Văn Bình; Thanh Đức, Nguyên Hoàng, Jairo, Bá Quyền; Quang Vinh, Onoja, Khắc Ngọc; Abdel-Amine Trần Đức Vinh, Xuân Đại, Luiz Guilherme.

Dự đoán: Hải Phòng 1-1 SLNA

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