Nhận định Ninh Bình FC vs Bắc Ninh FC, 18h00 ngày 7/11: Tìm lại cảm giác chiến thắng

TPO - Nhận định bóng đá Ninh Bình FC vs Bắc Ninh FC, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Ninh Bình FC tiếp đón tân binh Bắc Ninh FC trên chảo lửa quê nhà. Nơi đây, họ hứa hẹn sẽ tìm lại cảm giác chiến thắng.

Ninh Bình FC bước vào mùa giải năm nay với một vị thế hoàn toàn khác biệt. Đội bóng cố đô Hoa Lư mang về hàng loạt bản hợp đồng "bom tấn". Những ngôi sao dạn dày kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển quốc gia đã biến Ninh Bình trở thành một dải ngân hà thực sự của bóng đá Việt Nam.

Mục tiêu của họ không gì khác ngoài việc cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch. Với lối chơi kiểm soát bóng chủ động, phối hợp nhóm nhỏ và tấn công áp đặt quen thuộc của triết lý Chu Đình Nghiêm, Ninh Bình được đánh giá vượt trội về mặt chất lượng nhân sự cũng như chiều sâu đội hình so với đối thủ.

Trong khi đó, Bắc Ninh FC lại đem đến một câu chuyện hoàn toàn trái ngược nhưng không kém phần truyền cảm hứng. Trong lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại sân chơi danh giá nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, đội bóng xứ Kinh Bắc bị giới chuyên môn điền tên vào nhóm đua trụ hạng.

Rất tích cực là họ đang thể hiện khá ổn. Việc hành quân đến sân vận động Ninh Bình, trước một dàn sao đang cực kỳ khát điểm chắc chắn là thử thách cực đại đối với Bắc Ninh. Tuy nhiên, tâm lý thi đấu thoải mái của một đội bóng cửa dưới, không chịu áp lực phải thắng bằng mọi giá, lại chính là vũ khí sắc bén nhất của họ.

Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng phong độ hiện tại của Ninh Bình lại đang đặt ra dấu hỏi lớn. Đội bóng cố đô khởi đầu mùa giải đầy hứa hẹn, song bỗng dưng khựng lại đầy khó hiểu trong giai đoạn gần đây. Hai vòng đấu liên tiếp vừa qua, Ninh Bình đều phải nếm mùi thất bại trước Hà Nội FC và Công an TP.HCM, qua đó trải qua chuỗi 3 trận không biết đến mùi chiến thắng.

Việc đánh rơi những điểm số quan trọng đã khiến dàn sao đắt giá này tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau 6 trận. Vấn đề lớn nhất của Ninh Bình lúc này dường như nằm ở khả năng chuyển hóa cơ hội và tâm lý thi đấu khi bị đẩy vào thế bế tắc. Khi bị dẫn bàn, họ thường loay hoay, không đủ tỉnh táo để kết thúc các tình huống. Việc Lucao bị kéo xuống thấp tham gia pressing và làm bóng cũng khiến đội bóng này mất đi một “địa chỉ” ưa thích trong vòng cấm.

Trái ngược hoàn toàn với sự chệch choạc của chủ nhà, tân binh Bắc Ninh lại đang thể hiện phong độ đáng kinh ngạc, vượt xa mọi kỳ vọng ban đầu. Dù khởi đầu khó khăn, nhưng đội bóng xứ Kinh Bắc đang trải qua chuỗi 3 trận bất bại liên tiếp đầy ấn tượng (gồm 1 chiến thắng và 2 trận hòa).

Gần nhất, họ đã quật ngã đối thủ khó chịu Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số tối thiểu 1-0, qua đó vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 8 điểm. Bắc Ninh đang cho thấy khả năng thích nghi cực tốt với môi trường khốc liệt của V.League, hàng thủ chơi kỷ luật và cực kỳ lỳ lợm trong những thời khắc sinh tử. Đây là hành trang để họ tự tin cho trận đấu chiều nay.