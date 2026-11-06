U17 Việt Nam ổn định nơi lưu trú, tập buổi đầu tại UAE

TPO - Có mặt tại Dubai sáng 6/11, U17 Việt Nam nhanh chóng ổn định nơi lưu trú và bắt đầu buổi tập đầu tiên vào chiều cùng ngày. Chặng tập huấn tại UAE sẽ giúp thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi di chuyển tới Qatar, dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Sau chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 0h35, U17 Việt Nam đặt chân tới Dubai lúc 5h sáng cùng ngày theo giờ địa phương. Đội nhanh chóng ổn định nơi ở, nghỉ ngơi trước khi ra sân tập lúc 16h. Sân tập đạt tiêu chuẩn, cách khách sạn khoảng 20 phút di chuyển bằng xe buýt, tạo điều kiện thuận lợi để ban huấn luyện triển khai kế hoạch chuyên môn.

Thời tiết Dubai khá nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 25 đến 36 độ C. U17 Việt Nam dự kiến duy trì lịch tập lúc 16h trong ba ngày liên tiếp, từ 6 đến 8/11. Bên cạnh việc hoàn thiện các nội dung chuyên môn, quãng thời gian này giúp các cầu thủ thích nghi với điều kiện sinh hoạt và duy trì trạng thái thể lực trước khi bước vào giải đấu.

Đợt tập huấn tại UAE nối tiếp quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tuần. Trước đó, U17 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc và khép lại chuyến đi bằng chiến thắng 4-2 trước CLB Shinpyeong ngày 28/10. Trở về nước, đội tiếp tục tập luyện và có trận đấu tập với Xuân Thiện Phú Thọ ngày 4/11. HLV Cristiano Roland cho biết sau bảy tuần chuẩn bị, các cầu thủ đã đáp ứng yêu cầu và nắm bắt cách chơi theo định hướng của ban huấn luyện.

Ở giai đoạn cuối, ban huấn luyện hướng tới việc phát huy tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ, đồng thời cải thiện khả năng xử lý bóng nhanh, đưa ra quyết định dứt khoát và kiểm soát không gian khi không có bóng. Đây là những yếu tố được HLV Roland xác định nhằm giúp đội hạn chế bất lợi về thể hình khi đối đầu các đối thủ mạnh.

Ngày 9/11, U17 Việt Nam sẽ đấu tập với U17 Fiji lúc 18h, giờ địa phương. Trận đấu là cơ hội để ban huấn luyện kiểm nghiệm lực lượng, đồng thời giúp các cầu thủ làm quen với những thử thách có cường độ và phong cách thi đấu khác nhau. Ngày 10/11, đội sẽ di chuyển từ Dubai tới Doha, hoàn tất chặng chuẩn bị tại UAE.

FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12, với 48 đội tuyển chia thành 12 bảng. U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Đội lần lượt gặp Bỉ ngày 20/11, New Zealand ngày 23/11 và Mali ngày 26/11. Đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết giải đấu.