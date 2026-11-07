Nhận định Nottingham Forest vs Man City, 00h30 ngày 8/11: Vượt qua giông bão

TPO - Nhận định bóng đá Nottingham Forest vs Man City, vòng 10 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Haaland cùng các đồng đội sẽ vượt qua sức ép tại City Ground, giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch?

Nhận định Nottingham Forest vs Man City

Sau 9 vòng đấu, Nottingham Forest chỉ có 6 điểm trong tay, đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng. Vấn đề lớn nhất của đội chủ sân City Ground nằm ở khả năng ghi bàn. Forest mới có 6 pha lập công, thuộc nhóm những đội tấn công kém hiệu quả nhất giải đấu. Đáng nói, họ vẫn tạo ra không ít cơ hội nhưng thường thiếu sự chính xác ở tình huống cuối cùng. Dù vậy, Forest vẫn có những điểm tựa để hy vọng trong cuộc đọ sức với Man City. Sân City Ground thường mang đến bầu không khí cuồng nhiệt, giúp đội chủ nhà chơi quyết tâm hơn trước các đối thủ lớn.

Điều Forest cần làm trước tiên là hạn chế khoảng trống ở giữa sân. Nếu để Man City thoải mái triển khai bóng, đội chủ nhà rất dễ bị kéo giãn đội hình và phải chống đỡ liên tục. Một hệ thống phòng ngự chặt chẽ, kết hợp với những pha phản công nhanh có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Man City vừa đánh bại Leipzig tại Champions League. Erling Haaland tiếp tục sắm vai người hùng khi ghi bàn quyết định, giúp đội bóng thành phố Manchester có thêm động lực sau chuỗi kết quả không như ý tại Premier League. Trước đó, hai thất bại liên tiếp trước Aston Villa và Brighton đã khiến Man City đánh mất ngôi đầu bảng.

Khoảng cách với Arsenal chưa phải không thể san lấp, song Man City hiểu rằng họ không được phép tiếp tục đánh rơi điểm số. Hàng công vẫn là điểm sáng lớn nhất của Man City. Haaland duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, trong khi Iliman Ndiaye và Jeremy Doku mang đến khả năng đột phá ở hai cánh cũng như những pha xử lý khó lường. Tuy nhiên, Man City không thể chỉ trông chờ vào sức mạnh tấn công. Họ đã để thủng lưới 14 bàn trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, con số cho thấy hệ thống phòng ngự vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện.

Xét về phong độ, chất lượng đội hình và khả năng tạo cơ hội, Man City rõ ràng được đánh giá cao hơn. Forest đang thiếu sự sắc bén ở tuyến trên, trong khi hàng thủ cũng chưa mang lại cảm giác an toàn. Đây là những điểm yếu mà đội khách có thể khai thác. Dẫu vậy, Man City vẫn cần thận trọng trước khả năng phản công của đội chủ nhà. Những trận thua gần đây cho thấy họ không còn duy trì được sự chắc chắn như kỳ vọng, đặc biệt khi đối phương tận dụng tốt các tình huống chuyển trạng thái. Một thế trận mà Man City nắm quyền chủ động là kịch bản dễ xảy ra.

Forest có thể gây khó khăn trong một số thời điểm, nhưng nếu không cải thiện hiệu quả tấn công, đội chủ nhà sẽ khó duy trì sức ép đủ lâu để tạo nên bất ngờ. Với sự khác biệt về đẳng cấp và quyết tâm trở lại đường đua vô địch, Man City có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Haaland vẫn là cái tên được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt trong chuyến hành quân đến City Ground.

Phong độ, lịch sử đối đầu Nottingham Forest vs Man City

Phong độ của Nottingham Forest.

Phong độ của Man City.

Thành tích đối đầu giữa Nottingham và Man City trong 5 lần gần nhất.

Thông tin lực lượng Nottingham Forest vs Man City

Nottingham Forest thiếu Nicolo Savona do chấn thương. Nicolas Dominguez và Igor Jesus bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Man City không có sự phục vụ của Semenyo vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Nottingham Forest vs Man City

Nottingham Forest: Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol; Anderson, Enzo Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

Dự đoán tỷ số Nottingham Forest 1-2 Man City