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Nhận định Valencia vs Real Madrid, 03h00 ngày 8/11: Kéo sập ‘hang dơi’

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Valencia vs Real Madrid, La Liga - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sân vận động Mestalla từ lâu đã được xem là một trong những hiểm địa rực lửa và khắc nghiệt bậc nhất đối với bất kỳ đội bóng nào tại La Liga. Thế nhưng, đêm nay, nó rất dễ bị Real Madrid ‘kéo sập’.

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Nhận định trước trận đấu Valencia vs Real Madrid

Valencia đang trải qua những ngày tháng đen tối bậc nhất trong lịch sử cận đại của CLB. Lối chơi rời rạc, thiếu định hướng và sự sa sút thảm hại của các trụ cột đã đẩy họ xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng. Vấn đề nhức nhối nhất của Valencia lúc này nằm ở sức phản kháng yếu ớt trên mặt trận tấn công. Với vỏn vẹn 8 bàn thắng kể từ đầu mùa, hàng công của họ bị đánh giá là một trong những tuyến đầu "cùn" nhất giải đấu.

Sân Mestalla cũng không mang lại chút sức mạnh cho CLB có biệt danh là Bầy dơi. Họ chưa thắng nổi trận nào trên sân nhà, hòa 2 và toàn thua 5 trận còn lại. Thành tích ghi bàn ở "tổ ấm" của Valencia (3 bàn) thậm chí là tệ nhất giải đấu.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid vẫn đang thể hiện một quyền uy và sức mạnh của một dải ngân hà thứ thiệt. Đội bóng này đang trình diễn thứ bóng đá vừa hào hoa, vừa mang đậm tính thực dụng sắc lẹm. Với 27 điểm trong tay và vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, Real tạo ra sức ép cực lớn lên nhóm hai đội dẫn đầu.

Đội hình của họ là sự kết hợp hoàn hảo giữa những siêu sao tấn công đẳng cấp thế giới như Mbappe, Bellingham và những tân binh mang đến sự tươi mới ở hàng phòng ngự như Konate hay Cucurella. Real Madrid đến Mestalla không chỉ với mục tiêu lấy 3 điểm để duy trì thế bám đuổi trong cuộc đua vô địch, mà còn để khẳng định sức mạnh áp đặt của một nhà vua trước "con mồi" đang trọng thương. Khoảng cách về chiều sâu lực lượng, giá trị đội hình và tham vọng chiến thắng giữa hai đội lúc này là một vực thẳm rất khó để san lấp.

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Valencia đang khủng hoảng

Phong độ, lịch sử đối đầu Valencia vs Real Madrid

11 vòng vừa qua, Valencia chỉ tích lũy được vỏn vẹn 9 điểm. Việc vừa giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Elche ở vòng đấu trước có thể giúp đội chủ sân Mestalla giải tỏa đôi chút áp lực về mặt tâm lý, nhưng bức tranh toàn cảnh vẫn ảm đạm với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại trong 6 vòng gần nhất. Đáng báo động hơn, Valencia là CLB ghi bàn ít nhất giải đấu cho tới lúc này.

Trái ngược với sự phập phù của đối thủ, Real Madrid hành quân đến chảo lửa Mestalla mang theo hành trang là chuỗi phong độ hủy diệt. Đội bóng áo trắng toàn thắng 7 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, bao gồm 4 khúc khải hoàn liên tiếp ở sân chơi quốc nội và mới nhất là màn lội ngược dòng đánh bại AEK Athens 3-2 tại đấu trường UEFA Champions League. Đặc biệt, hiệu suất ghi bàn của hàng công Real Madrid đang ở mức khủng khiếp, trung bình đạt hơn 4 bàn/trận trong 5 lần ra sân gần nhất.

Trong cùng thời gian, không cái tên nào ở La Liga, kể cả Barcelona, làm được điều mà Real Madrid đang làm được. Tiếng nói của lịch sử cũng đang hoàn toàn đứng về phía những vị khách thủ đô. Trong tổng cộng 216 lần chạm trán xuyên suốt chiều dài lịch sử, Real Madrid áp đảo hoàn toàn với 114 chiến thắng, so với chỉ 59 lần mỉm cười của Valencia.

11 cuộc đọ sức gần nhất tại La Liga, Real đã thắng tới 8 trận, hòa 1 và chỉ để thua đúng 2 lần. Ở mùa giải 2025/26 trước đó, đội bóng Hoàng gia đã gieo sầu cho Valencia trong cả hai lượt trận, bao gồm chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 ngay tại chính Mestalla.

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Thông tin lực lượng Valencia vs Real Madrid

Đối với Valencia, cơn bão chấn thương đã tước đi của họ sự phục vụ của hàng loạt cái tên quan trọng. Những ngòi nổ bên hành lang cánh như Sergi Canos, Diego Lopez hay David Otorbi đều chắc chắn ngồi ngoài. Ở hệ thống phòng ngự, khả năng ra sân của chốt chặn Jose Manuel Copete vẫn còn bị bỏ ngỏ.

Tin vui hiếm hoi đối với đội bóng chủ nhà là sự trở lại của tiền đạo mục tiêu Umar Sadiq. Khả năng càn lướt, làm tường và không chiến tốt của chân sút này sẽ là chiếc phao cứu sinh để Valencia hướng đến các pha phất bóng dài nhằm vượt qua tuyến pressing tầm cao của đối thủ.

Trong khi đó, Real Madrid cũng đang phải đối mặt với bài toán nhân sự hóc búa, đặc biệt là trên hàng tấn công. HLV Mourinho sẽ không thể sử dụng "đôi cánh Nam Mỹ" trứ danh khi Vinicius Junior bị treo giò, còn cầu thủ chạy cánh Rodrygo dính chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng. Cùng với đó, Raul Asencio và Ferland Mendy cũng đang trong phòng y tế.

Để bù đắp cho những khoảng trống để lại, Real Madrid chào đón sự trở lại thể trạng sung mãn của tiền vệ trẻ Arda Guler, "máy quét" Aurelien Tchouameni, cùng cặp trung vệ Ibrahima Konate và Dean Huijsen sau khi họ được cho nghỉ ngơi ở cúp châu Âu hồi giữa tuần.

Đội hình dự kiến Valencia vs Real Madrid

Valencia: Dimitrievski, Martinez, Tarrega, Pepelu, Gaya, Rioja, Rodriguez, Mayol, Maffeo, Danjuma, Sadiq.

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Bernardo Silva, Guler, Bellingham, Diomande, Mbappe.

Dự đoán tỷ số: Valencia 0-3 Real Madrid

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