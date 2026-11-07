Chiêm ngưỡng những 'chiến binh váy xòe' đội mưa, lội bùn tranh cúp vô địch

TPO - Dù trời mưa và mặt sình lầy lội, 168 nữ cầu thủ đến từ 13 đội bóng của Lào Cai và Tuyên Quang đã cống hiến cho khán giả những pha bóng lăn xả, kịch tính tại Giải Bóng đá Nữ xã Mường Lai mở rộng lần thứ Nhất năm 2026. Vượt lên trên một giải đấu thể thao, đây thực sự là ngày hội tôn vinh nét đẹp văn hóa và tinh thần kiên cường của phụ nữ vùng cao.
TPO - Trong thế giới bóng đá, chúng ta đã quá quen với những màn chia tay ngập tràn hoa tươi và những tràng pháo tay tri ân kéo dài. Nhưng với những siêu sao mang cái tôi lớn, cái kết đôi khi chỉ là cánh cửa đóng sập một cách lạnh lùng.
TPO - Nhận định bóng đá Valencia vs Real Madrid, La Liga - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sân vận động Mestalla từ lâu đã được xem là một trong những hiểm địa rực lửa và khắc nghiệt bậc nhất đối với bất kỳ đội bóng nào tại La Liga. Thế nhưng, đêm nay, nó rất dễ bị Real Madrid ‘kéo sập’.
TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Hull City, vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27, lúc 22h00 ngày 7/11. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thầy trò HLV Mikel Arteta có cơ hội nới rộng cách biệt ở ngôi đầu lên 6 điểm khi tiếp đón đã trải qua 8 trận liên tiếp không thắng.
TPO - Trưởng bộ phận pháp lý và tuân thủ Emilio Garcia Silvero rời FIFA sau hơn 8 năm, trở thành quan chức cấp cao thứ hai chia tay tổ chức này trong vài tháng, giữa lúc Chủ tịch Gianni Infantino đối mặt nhiều sức ép trước cuộc bầu cử năm 2027.
TPO - Lần đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia nằm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, đồng thời có thêm nội dung đồng đội. Ông Nguyễn Thái Dương - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) cho biết, những thay đổi này giúp tăng sức cạnh tranh và ý nghĩa của giải, đồng thời tạo thêm điều kiện phát triển cho vận động viên.
TPO - Nhận định bóng đá Hải Phòng vs SLNA, 18h00 ngày 7/11, vòng 7 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hải Phòng có lợi thế sân nhà sau chiến thắng trước Đồng Nai, nhưng SLNA đang duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa. Cuộc đối đầu tại Lạch Tray vì thế hứa hẹn nhiều thử thách cho đội chủ nhà.
TPO - Nhận định bóng đá Nottingham Forest vs Man City, vòng 10 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Haaland cùng các đồng đội sẽ vượt qua sức ép tại City Ground, giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch?
TPO - Nhận định bóng đá Công an Hà Nội vs Công an TPHCM, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây đang là những thế lực thu hút được sự quan tâm khổng lồ từ truyền thông cũng như người hâm mộ. Do vậy mà trận đấu này chắc chắn là tâm điểm của vòng 7.
TPO - Nhận định bóng đá Ninh Bình FC vs Bắc Ninh FC, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Ninh Bình FC tiếp đón tân binh Bắc Ninh FC trên chảo lửa quê nhà. Nơi đây, họ hứa hẹn sẽ tìm lại cảm giác chiến thắng.
TPO - Nhận định bóng đá HAGL vs Hà Nội, vòng 7 LPBank V. League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu bản lĩnh của đội bóng Thủ đô có đủ giúp họ vượt qua sức ép tại Pleiku, hay đội chủ nhà sẽ một lần nữa khiến đối thủ phải ra về trong thất vọng?
TPO - Có mặt tại Dubai sáng 6/11, U17 Việt Nam nhanh chóng ổn định nơi lưu trú và bắt đầu buổi tập đầu tiên vào chiều cùng ngày. Chặng tập huấn tại UAE sẽ giúp thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi di chuyển tới Qatar, dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.
TPO - Nhờ Công Phượng mang về quả phạt đền quyết định trước Đà Nẵng, Đồng Nai đã có được bàn thắng đầu tiên ở LPBank V.League 2026/27, qua đó cũng giành được chiến thắng đầu tiên sau 6 vòng đấu trắng tay.
TPO - HLV Thomas Tuchel tiếp tục không triệu tập Cole Palmer và Phil Foden vào danh sách đội tuyển Anh dự các trận Nations League tháng 11, bất chấp phong độ tốt của hai ngôi sao này.
TPO - Bàn thắng phút 90+3 của Văn Vĩ giúp Thép Xanh Nam Định đánh bại Hà Tĩnh 2-1 trong cuộc đối đầu ở vòng 7 LPBank V.League 2026/27 diễn ra tối 6/11.
TPO - Ngày 6/11, thông tin của Tiền Phong cho biết Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hiện chưa có kế hoạch làm việc về vấn đề hợp đồng của HLV Kim Sang-sik.
TPO - Những biến động phức tạp về an ninh tại khu vực Trung Đông đang tạo nên hiệu ứng domino. Sau khi Asian Cup 2027 chính thức bị hoãn, hàng loạt kế hoạch thi đấu quốc tế của các đội tuyển châu Á cũng bị hủy bỏ.