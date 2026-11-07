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Thể thao

Chiêm ngưỡng những 'chiến binh váy xòe' đội mưa, lội bùn tranh cúp vô địch

Văn Đức

TPO - Dù trời mưa và mặt sình lầy lội, 168 nữ cầu thủ đến từ 13 đội bóng của Lào Cai và Tuyên Quang đã cống hiến cho khán giả những pha bóng lăn xả, kịch tính tại Giải Bóng đá Nữ xã Mường Lai mở rộng lần thứ Nhất năm 2026. Vượt lên trên một giải đấu thể thao, đây thực sự là ngày hội tôn vinh nét đẹp văn hóa và tinh thần kiên cường của phụ nữ vùng cao.

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Bất chấp cơn mưa vùng cao, hàng nghìn người dân và du khách vẫn đổ về vây kín sân vận động xã Mường Lai (Lào Cai) từ sớm để tiếp lửa cho trận chung kết giữa đội chủ nhà Mường Lai và Yên Thành sáng 7/11.
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Thời tiết không thuận lợi khiến mặt sân sũng nước và trơn trượt, nhưng không làm giảm đi ý chí chiến đấu và những pha bứt tốc ra chân đầy kỹ thuật của các cầu thủ.
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Nét độc đáo có một không hai tại giải đấu là các "bông hồng" vùng cao tự tin ra sân trong trang phục váy truyền thống﻿. Ngày thường bận rộn nương rẫy, khi vào trận, các chị em trở thành những chiến binh sân cỏ thực thụ. Trên ảnh là trận tranh giải ba dưới thời tiết mưa.
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Tại trận chung kết giữa xã Mường Lai và xã Yên Thành. Với bản lĩnh và sự gắn kết ăn ý cùng lối đá bài bản đã giúp đội chủ nhà vượt qua thử thách, áp đặt lối chơi thuyết phục trước đối thủ duyên nợ Yên Thành.
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Trận đấu thể hiện những pha đi bóng đầy khéo léo của các cầu thủ hai bên. Từ những pha dốc biên thần tốc của nữ cầu thủ Nông Thị Chiên (đội xã Mường Lai) hay những pha phòng ngự phản công chất lượng của đội xã Yên Thành.
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Tiếng trống, tiếng kèn vang dội khắp góc sân, sân vận động chật kín người dân trong khu vực và các địa phương lân cận đến theo dõi, cổ vũ.
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Trận đấu diễn ra hấp dẫn khiến cổ động viên hò reo thích thú. Anh Nguyễn Tiến Luân (đến từ phường Yên Bái) cho hay, khi biết tin xã Mường Lai tổ chức giải bóng đá nữ mở rộng đã rủ người thân lên xem, cổ vũ. Anh Luân chia sẻ, sau giải đấu bóng đá nữ quốc gia tổ chức tại Lào Cai vừa qua, biết được nhiều cầu thủ bóng đá nữ tại khu vực Lục Yên thi đấu rất hay nên rất muốn đến để cổ vũ.
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Kết thúc trận đấu, đội chủ nhà xã Mường Lai đã xuất sắc giành chức vô địch. Cầu thủ Nông Thị Huyện (đội bóng đá nữ xã Mường Lai) chia sẻ, ngôi vô địch﻿ là phần thưởng vô giá cho những ngày tháng tranh thủ sau giờ làm nương để tập luyện hết mình của toàn đội.
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Ban tổ chức trao giải Nhất cho chủ nhà Mường Lai, giải Nhì cho Yên Thành và giải Ba cho đội Mậu A. Giải đấu khép lại thành công rực rỡ, để lại ấn tượng sâu đậm về một Mường Lai giàu bản sắc, mến khách và đầy sức sống.

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#Bóng đá nữ Mường Lai #Giải bóng đá nữ 2026 #Xã Mường Lai #Phụ nữ vùng cao

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