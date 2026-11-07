Chiêm ngưỡng những 'chiến binh váy xòe' đội mưa, lội bùn tranh cúp vô địch

TPO - Dù trời mưa và mặt sình lầy lội, 168 nữ cầu thủ đến từ 13 đội bóng của Lào Cai và Tuyên Quang đã cống hiến cho khán giả những pha bóng lăn xả, kịch tính tại Giải Bóng đá Nữ xã Mường Lai mở rộng lần thứ Nhất năm 2026. Vượt lên trên một giải đấu thể thao, đây thực sự là ngày hội tôn vinh nét đẹp văn hóa và tinh thần kiên cường của phụ nữ vùng cao.