Nhận định Arsenal vs Hull, 22h00 ngày 7/11: Giữ vững ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Hull City, vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27, lúc 22h00 ngày 7/11. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thầy trò HLV Mikel Arteta có cơ hội nới rộng cách biệt ở ngôi đầu lên 6 điểm khi tiếp đón đã trải qua 8 trận liên tiếp không thắng.

Nhận định trước trận đấu

Trong nhiều ngày trước chuyến làm khách tại Anfield cuối tuần qua, chuỗi 14 năm không thắng của Arsenal ở các trận Premier League trên sân Liverpool được nhắc đến rộng rãi. HLV Mikel Arteta cũng không quên gợi lại thành tích đáng thất vọng ấy trước giờ bóng lăn.

Arteta từng là thành viên của đội hình Arsenal giành chiến thắng gần nhất tại Anfield ở giải đấu cao nhất nước Anh. Cuối tuần trước, ông có lần đầu tiên làm được điều đó trên cương vị HLV “Pháo thủ”. Bàn thắng cận thành của Kai Havertz cùng màn phòng ngự kiên cường giúp Arsenal đánh bại Liverpool đang có phong độ cao dưới sự dẫn dắt của HLV Andoni Iraola.

Chiến thắng càng thêm ấn tượng khi Arsenal không để Liverpool có cú sút trúng đích nào trên sân nhà ở Premier League. Dẫu vậy, đội khách cũng gặp may khi tình huống Jurrien Timber dường như kéo áo Alexander Isak trong vòng cấm không bị trọng tài thổi phạt.

Ba điểm tại Anfield, cộng với thất bại bất ngờ của Manchester City trước Brighton & Hove Albion, đưa Arsenal lên ngôi đầu với khoảng cách ba điểm. “Pháo thủ” có thể tạm nới cách biệt lên sáu điểm trước khi Man City gặp Nottingham Forest lúc 17h30 thứ Bảy.

Arsenal đã cho thấy thất bại trước Brighton chỉ là cú sảy chân hiếm hoi. Đội bóng thành London hiện thắng bốn trận Premier League liên tiếp. Với 24 điểm sau chín vòng, đây là khởi đầu tốt thứ ba của Arsenal kể từ khi Premier League ra đời năm 1992, chỉ sau mùa 2004-2005 và 2007-2008, khi họ cùng giành 25 điểm.

Đáng chú ý, Arsenal là đội duy nhất toàn thắng trên sân nhà ở Premier League mùa này. Chiến thắng 2-1 trước Slavia Prague hôm thứ Tư cũng là trận thắng thứ ba của họ trong bốn lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, Hull City mới có số trận thắng từ đầu mùa ngang bằng với Arsenal trong bốn trận gần đây. Sau khi khởi đầu bằng ba chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, thầy trò HLV Sergej Jakirovic đã trải qua tám trận liền không biết đến chiến thắng.

Hull chỉ thua hai trận Premier League trong chuỗi này, đều trên sân khách trước Newcastle United và Fulham, nhưng thường xuyên phải chia điểm. Đội bóng đã hòa năm trận, thuộc nhóm có nhiều trận hòa nhất giải, và có ba trận hòa trong bốn vòng gần đây.

Dẫu vậy, Hull khó có thể hài lòng với trận hòa 2-2 trước Ipswich cuối tuần qua. Họ chỉ kiểm soát bóng 39%, để đối thủ tạo ra bốn cơ hội lớn. Một điểm giúp Hull giữ vị trí thứ 11, ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Đội khách cũng bước vào trận đấu tại Emirates với hàng thủ thiếu chắc chắn: họ không giữ sạch lưới trong bảy trận liên tiếp trên mọi đấu trường và thua ba trong bốn chuyến làm khách gần nhất, để lọt lưới tổng cộng sáu bàn.

Chiến thắng 2-1 của Hull tại Emirates năm 2008 vẫn là một trong những kết quả đáng nhớ nhất lịch sử đội bóng. Nhưng kể từ đó, Arsenal bất bại trong 14 lần chạm trán đối thủ này. Hai đội gặp nhau gần nhất vào tháng 2/2017, khi Arsenal thắng 2-0 nhờ cú đúp của Alexis Sanchez.

Thông tin lực lượng

Trong trận đấu giữa tuần, William Saliba lần đầu có tên trong danh sách thi đấu của Arsenal mùa này sau chấn thương lưng nghiêm trọng. Trung vệ người Pháp trở lại đúng thời điểm hàng thủ đội bóng có thể thiếu Ezri Konsa, người phải rời sân ngay sau phút 60 vì vấn đề chưa được xác định.

Nếu Konsa không thể thi đấu vào thứ Bảy, Saliba có cơ hội được xếp đá chính. Tuy nhiên, HLV Mikel Arteta đã đưa ra thông tin tích cực trong buổi họp báo trước trận, và Konsa được dự đoán vẫn kịp góp mặt.

Bukayo Saka (chấn thương cơ đùi) và Max Dowman (treo giò) chắc chắn vắng mặt. Viktor Gyokeres gây ấn tượng ở Prague với một bàn thắng và đường kiến tạo cho Noni Madueke. Dù vậy, tiền đạo người Thụy Điển nhiều khả năng vẫn phải nhường suất đá chính cho Kai Havertz. Bàn thắng quyết định tại Anfield vừa qua cũng giúp Havertz trở thành cầu thủ Đức ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Premier League.

Bên kia chiến tuyến, HLV Jakirovic không có sự phục vụ của tiền vệ Matt Crooks do án treo giò. Cầu thủ này nhận thẻ vàng thứ năm tại Premier League mùa giải năm nay trong trận gặp Ipswich.

Crooks nằm trong danh sách những cầu thủ Hull vắng mặt cùng Eliot Matazo (chấn thương dây chằng chéo trước), Matt Targett (mắt cá), Lucas Gourna-Douath (bắp chân), Ilyas Ansah (lưng), Darko Gyabi và Charlie Hughes (đều chấn thương háng). Hidemasa Morita cũng không thể thi đấu sau khi gặp vấn đề ở háng. Trong khi đó, Jack Butland có thể trở lại danh sách đăng ký sau chấn thương tay.

Tiền đạo chủ lực Oli McBurnie tránh được thẻ vàng ở trận gặp Ipswich. Tuy nhiên, nếu bị cảnh cáo trước Arsenal, anh sẽ bị treo giò ở trận Hull gặp Brighton & Hove Albion ngày 22/11.