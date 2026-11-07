LIV Golf sụp đổ: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

TPO - LIV Golf đã từ bỏ kế hoạch tái khởi động mùa 2027 và chuyển sang lộ trình thu hẹp, thanh lý tài sản. Nhưng việc giải đấu khép lại không đồng nghĩa các golfer lập tức trở lại PGA Tour, còn những khoản nợ và quyền lợi hợp đồng cũng chưa thể giải quyết chỉ sau một phiên điều trần.

Ngày 5/11, tại một tòa phá sản ở bang New Jersey, Mỹ, luật sư của LIV Golf thông báo giải đấu không tiếp tục phương án tái cấu trúc mang tên LIV 2.0, mà chuyển sang kế hoạch giải thể.

Trước đó, LIV Golf đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 từ tháng 9, với hy vọng tái cấu trúc hoạt động và bước vào mùa 2027. Tuy nhiên, kế hoạch ấy đổ vỡ sau khi nhà đầu tư BC Partners rút khỏi thỏa thuận tài trợ trị giá 300 triệu USD.

Cú rút lui của BC Partners là đòn quyết định, nhưng không phải nguyên nhân cốt lõi. Quỹ Đầu tư công Saudi Arabia (PIF), nguồn vốn chính đã rót hơn 5 tỷ USD vào LIV Golf kể từ năm 2022, tuyên bố sẽ ngừng tài trợ sau mùa giải 2026.

BC Partners có thể thay thế một phần nguồn vốn đó, nhưng khoản đầu tư mới đi kèm điều kiện phải giữ được đủ số golfer hàng đầu. Tuy nhiên, các bên không đạt được đồng thuận về cam kết và điều khoản tài chính cần thiết để duy trì giải đấu.

Diễn biến này phơi bày điểm yếu cốt lõi của LIV Golf: tiền có thể nhanh chóng thu hút ngôi sao, mở giải ở nhiều thị trường và tạo ra những khoản thưởng lớn, nhưng không tự động tạo nên một mô hình đủ sức tồn tại khi nhà tài trợ lớn nhất rút lui.

LIV Golf từng tổ chức 62 giải trong 5 năm, mở ra một cách tiếp cận mới với golf chuyên nghiệp. Nhưng ngay cả khoản đầu tư 300 triệu USD cũng không đủ thuyết phục các bên nếu thiếu cả nguồn vốn dài hạn lẫn cam kết của những gương mặt làm nên sức hút của giải.

Golfer chưa có đường trở lại PGA Tour

Với các golfer, câu hỏi trước mắt là hợp đồng với LIV Golf sẽ được xử lý ra sao. Khi giải đấu dừng hoạt động, nhiều người có thể tìm cơ hội ở nơi khác, nhưng những tranh chấp về khoản tiền còn nợ và nghĩa vụ hợp đồng vẫn có thể kéo dài trong thủ tục phá sản.

Mỗi golfer cũng có một hoàn cảnh pháp lý khác nhau. Jon Rahm đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm với LIV Golf và từ bỏ khoản tiền bảo đảm trong tương lai được ước tính khoảng 100 triệu USD. Trong khi đó, LIV Golf còn nợ Bryson DeChambeau khoản tiền 5,7 triệu USD.

Những con số này cho thấy việc rời giải không chỉ là quyết định chọn nơi thi đấu tiếp theo, nó còn gắn với những cuộc thương lượng về quyền lợi tài chính và nghĩa vụ còn lại. Ngay cả khi hợp đồng được giải quyết, PGA Tour cũng chưa mở sẵn cánh cửa cho tất cả golfer quay lại.

Giám đốc điều hành Brian Rolapp từng nói PGA Tour sẽ chỉ xem xét khi người chơi chứng minh họ đã chấm dứt các cam kết hợp đồng và nghĩa vụ liên quan. Quy định đình chỉ 1 năm kể từ lần thi đấu LIV Golf gần nhất vẫn là rào cản hiện hữu.

Đầu năm nay, PGA Tour từng lập chương trình đặc biệt cho một nhóm nhà vô địch major, nhưng chỉ Brooks Koepka chấp nhận trở lại. DeChambeau, Rahm và Cameron Smith không tham gia. Đến tháng 9, CEO Rolapp nói PGA Tour chưa xem xét mở lại chương trình tương tự. Nói cách khác, LIV Golf sụp đổ có thể giúp một số golfer trở thành golfer tự do, nhưng không trao cho họ tư cách thành viên PGA Tour.

DP World Tour có thể là điểm đến gần hơn với một bộ phận golfer, song đây cũng không phải lối vào tự động. Khoảng 15 golfer LIV Golf, trong đó có Rahm và Tyrrell Hatton, vẫn còn tư cách thành viên DP World Tour. Một số người khác có thể tìm suất qua lời mời hoặc các điều kiện riêng.

Patrick Reed là ví dụ đáng chú ý: sau khi rời LIV Golf, anh thi đấu tại DP World Tour và đang cạnh tranh để giành thẻ PGA Tour thông qua thành tích ở đó. Tuy nhiên, cơ hội cụ thể sẽ tùy vào tình trạng thành viên, thời hạn đăng ký và quy định áp dụng cho từng golfer.

Thứ hạng thế giới cũng sẽ tác động tới lựa chọn của họ. Trong mùa 2026, Official World Golf Ranking chỉ trao điểm cho 10 golfer đứng đầu mỗi giải LIV Golf, cùng những người đồng hạng. Nếu LIV Golf không tổ chức mùa 2027, những người muốn cải thiện thứ hạng để giành suất dự các giải lớn sẽ phải tìm điểm số ở những hệ thống thi đấu khác. Đây là một áp lực thực tế, nhất là với những golfer không còn nhiều suất miễn trừ từ các danh hiệu trước đây.

Thương hiệu có thể còn, nhưng LIV 2.0 khó sống lại

Tài sản thương hiệu, bản quyền truyền thông và các đội LIV Golf có thể trở thành đối tượng được mua lại hoặc khai thác theo một hình thức khác. Nhưng đó mới là khả năng. Các chuyên gia nhận định các giải đấu thể thao như LIV Golf thường không sở hữu nhiều tài sản hữu hình.

Do đó, việc bán tên gọi hay hàng hóa mang thương hiệu chưa chắc đủ tạo nền tảng cho một giải đấu hoạt động trở lại. Nếu có nhà đầu tư xuất hiện, họ vẫn phải giải được bài toán về lịch thi đấu, golfer, đối tác và doanh thu.

Sự kết thúc của LIV Golf chưa khép lại toàn bộ cuộc cạnh tranh trong golf chuyên nghiệp. PGA Tour có thể giành lại một số ngôi sao, còn DP World Tour có cơ hội đón thêm golfer. Nhưng các quy định về đình chỉ, hợp đồng và tư cách thành viên khiến quá trình tái hợp không thể diễn ra ngay lập tức. Người hâm mộ cũng chưa chắc sớm được chứng kiến đầy đủ những gương mặt hàng đầu cùng thi đấu trên một hệ thống.

LIV Golf từng chứng minh một nguồn vốn khổng lồ có thể làm thay đổi cuộc chơi và buộc các tổ chức lâu đời phải chú ý tới cách họ giữ chân golfer, xây dựng sản phẩm và tiếp cận khán giả. Nhưng sự sụp đổ của giải đấu cho thấy sức mạnh tài chính chỉ có thể duy trì cuộc cạnh tranh đến một thời điểm.

Để tồn tại, một giải đấu còn cần nhà đầu tư bền bỉ, sản phẩm có giá trị thương mại và sự đồng thuận của những người tạo nên sức hút trên sân. Đó là câu hỏi LIV Golf không thể trả lời trước khi bước vào mùa giải thứ sáu. Để rồi, giải đấu từng muốn thay đổi thế giới golf cuối cùng lại không thể tự cứu chính mình.