Nhận định Sunderland vs Chelsea, 21h00 ngày 8/11: Bắt nạt chủ nhà

TPO - Nhận định bóng đá Sunderland vs Chelsea, vòng 10 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sunderland từng hai lần đánh bại Chelsea ở mùa giải trước. Liệu Mèo đen có thể tiếp tục gieo sầu cho The Blues, hay thầy trò Xabi Alonso sẽ chứng minh sự khác biệt về đẳng cấp để giành 3 điểm?

Nhận định Sunderland vs Chelsea

Sunderland đang trải qua quãng thời gian đáng quên. Đội bóng của HLV Regis Le Bris hiện đứng cuối bảng Premier League với 5 điểm. Thất bại 1-3 trước Coventry City ở vòng đấu gần nhất là đòn giáng mạnh vào tinh thần của đội chủ sân Stadium of Light. Chưa kịp lấy lại sự ổn định, Sunderland tiếp tục nhận thêm một kết quả đáng thất vọng khi để Dinamo Zagreb đánh bại 2-0 tại Europa League vào giữa tuần.

Đội bóng có biệt danh Mèo đen đã thua 5 trong 6 trận gần nhất tại Premier League và trải qua chuỗi 7 vòng liên tiếp không biết đến chiến thắng. Dù vậy, Stadium of Light vẫn là điểm tựa mà Sunderland có thể trông cậy trong cuộc đối đầu với Chelsea. Hơn nữa, việc từng đánh bại Chelsea ở cả hai lượt trận mùa trước sẽ giúp đội chủ nhà có thêm niềm tin. Muốn tạo bất ngờ, Sunderland cần chơi kỷ luật và hạn chế tối đa những sai lầm ở phần sân nhà. Họ khó có thể cạnh tranh khả năng kiểm soát bóng với Chelsea, vì vậy phương án phòng ngự chắc chắn, chờ cơ hội phản công sẽ hợp lý hơn.

Trái ngược với tình cảnh của Sunderland, Chelsea hiện đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Chiến thắng 2-0 trước Manchester United ở vòng đấu trước mang ý nghĩa quan trọng với thầy trò Xabi Alonso. Sau giai đoạn có phần chệch choạc, The Blues đã tìm lại sự chắc chắn và cho thấy khả năng giải quyết trận đấu trước đối thủ lớn. Cole Palmer vẫn là nhân tố quan trọng trong cách vận hành lối chơi, trong khi Estevao và Morgan Rogers mang đến tốc độ cùng sự linh hoạt.

Đáng chú ý, Palmer đang có thêm động lực thể hiện sau khi không được triệu tập vào đội tuyển Anh ở đợt tập trung sắp tới. Tiền vệ này có thể trở thành chìa khóa giúp Chelsea phá vỡ hệ thống phòng ngự của Sunderland. Một thuận lợi khác dành cho đội khách là họ được nghỉ ngơi trọn vẹn trong tuần qua, trong khi Sunderland vừa phải căng sức ở Europa League.

Tuy nhiên, Chelsea vẫn còn những vấn đề cần giải quyết. Hàng thủ của họ đã để thủng lưới 15 bàn, thành tích chưa tương xứng với một đội bóng nằm trong nhóm dẫn đầu. Nếu duy trì những khoảng trống ở tuyến dưới, The Blues có thể tạo điều kiện để Sunderland khai thác bằng các pha phản công.

Bởi vậy, mục tiêu của Xabi Alonso không chỉ là giành 3 điểm mà còn phải cải thiện khả năng phòng ngự. Một chiến thắng đi kèm với màn trình diễn chắc chắn sẽ giúp Chelsea bước vào giai đoạn tiếp theo của mùa giải với sự tự tin lớn hơn. Nếu chơi đúng sức, thầy trò Xabi Alonso đủ khả năng rời Stadium of Light với chiến thắng. Đây cũng là cơ hội để Chelsea khẳng định tham vọng cạnh tranh một vị trí trong nhóm đầu Premier League.

Phong độ, lịch sử đối đầu Sunderland vs Chelsea

Phong độ của Sunderland.



Phong độ của Chelsea.

Xét về danh tiếng và chất lượng đội hình, Chelsea rõ ràng được đánh giá cao hơn Sunderland. Tuy nhiên, những cuộc chạm trán gần đây lại cho thấy đội bóng thành London không có lý do để chủ quan.

Ở mùa giải 2025/26, Sunderland gây bất ngờ khi đánh bại Chelsea trong cả hai lượt trận tại Premier League. Đáng chú ý, cả hai lần Mèo đen đều giành chiến thắng với cùng tỷ số 2-1, trong đó có một trận diễn ra tại Stamford Bridge.

Thông tin lực lượng Sunderland vs Chelsea

Sunderland thiếu Omar Alderete do án treo giò. Daniel Ballard, Habib Diarra và Romaine Mundle vắng mặt vì chấn thương.

Chelsea không có sự phục vụ của Reece James, Jorrel Hato, Maxence Lacroix, Jamie Gittens và Joao Pedro.

Đội hình dự kiến Sunderland vs Chelsea

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, O'Nien, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Rigg, Le Fee, Angulo; Brobbey.

Chelsea: Penders; Acheampong, Fofana, Colwill, Palestra; Henderson, Lavia; Estevao, Palmer, Rogers; Neto.

Dự đoán tỷ số Sunderland 1-2 Chelsea