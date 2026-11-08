Golfer Nông Quốc Khánh: 'Tôi muốn góp sức cùng đội Công an Nhân dân giành HCV đồng đội'

TPO - Thành công của hiện tượng Como gắn liền với HLV Cesc Fabregas và gia đình tỷ phú Hartono người Indonesia. Nhưng trước khi bước lên sân khấu lớn như hiện nay, Como - hay đúng hơn là tiền thân của đội bóng này - từng được vợ cựu danh thủ Michael Essien mua lại qua một cuộc đấu giá với giá chỉ 237.000 euro (gần 7 tỷ đồng).