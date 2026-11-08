Golfer Nông Quốc Khánh: 'Tôi muốn góp sức cùng đội Công an Nhân dân giành HCV đồng đội'

TPO - Lần đầu tiên, Giải Vô địch Golf Quốc gia được đưa vào chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc. Với golfer Nông Quốc Khánh, đại diện thi đấu cho đội Công an Nhân dân, mùa giải năm nay mang ý nghĩa đặc biệt bởi thành tích không chỉ thuộc về cá nhân mà còn là kết quả của cả tập thể.
Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, bầu bà Hà Thị Yến Oanh giữ chức Chủ tịch. Liên đoàn đặt mục tiêu mở rộng phong trào, nâng cao chất lượng hoạt động và bảo tồn giá trị võ học truyền thống.
TPO - Nhận định bóng đá Sunderland vs Chelsea, vòng 10 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sunderland từng hai lần đánh bại Chelsea ở mùa giải trước. Liệu Mèo đen có thể tiếp tục gieo sầu cho The Blues, hay thầy trò Xabi Alonso sẽ chứng minh sự khác biệt về đẳng cấp để giành 3 điểm?
TPO - Thành công của hiện tượng Como gắn liền với HLV Cesc Fabregas và gia đình tỷ phú Hartono người Indonesia. Nhưng trước khi bước lên sân khấu lớn như hiện nay, Como - hay đúng hơn là tiền thân của đội bóng này - từng được vợ cựu danh thủ Michael Essien mua lại qua một cuộc đấu giá với giá chỉ 237.000 euro (gần 7 tỷ đồng).
TPO - Với cú đúp của Luiz Guilherme, trong đó có một pha lập công đẹp mắt, SLNA đã buộc Hải Phòng phải cưa điểm với tỷ số 2-2 ngay tại Lạch Tray. Trận hòa này giúp đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn bảo toàn mạch bất bại, trở thành đội duy nhất chưa thua tại LPBank V.League mùa này.
TPO - Martin Odegaard ghi bàn duy nhất giúp Arsenal thắng Hull City 1-0 trên sân nhà ở vòng 10 Premier League 2026/27. Chiến thắng tối thiểu giúp Pháo thủ giữ vững ngôi đầu, tạo cách biệt 6 điểm so với đội bám đuổi.
TPO - Đội khách đã tạo ra rất nhiều tình huống ghi bàn mười mươi. Nhưng họ không đủ tỉnh táo để kết thúc trận đấu. Trong khi đó CAHN bản lĩnh hơn. Cú đúp của Alan giúp Công an Hà Nội chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng và trở lại mạnh mẽ ở cuộc đua vô địch.
TPO - Tháng 10 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) đã rút lui khỏi giải đấu do FIFA khai sinh là FIFA ASEAN Cup 2026. Bây giờ, có lẽ họ cảm thấy quyết định này là sai lầm.
TPO - LIV Golf đã từ bỏ kế hoạch tái khởi động mùa 2027 và chuyển sang lộ trình thu hẹp, thanh lý tài sản. Nhưng việc giải đấu khép lại không đồng nghĩa các golfer lập tức trở lại PGA Tour, còn những khoản nợ và quyền lợi hợp đồng cũng chưa thể giải quyết chỉ sau một phiên điều trần.
TPO - Dù trời mưa và mặt sình lầy lội, 168 nữ cầu thủ đến từ 13 đội bóng của Lào Cai và Tuyên Quang đã cống hiến cho khán giả những pha bóng lăn xả, kịch tính tại Giải Bóng đá Nữ xã Mường Lai mở rộng lần thứ Nhất năm 2026. Vượt lên trên một giải đấu thể thao, đây thực sự là ngày hội tôn vinh nét đẹp văn hóa và tinh thần kiên cường của phụ nữ vùng cao.
TPO - Trong thế giới bóng đá, chúng ta đã quá quen với những màn chia tay ngập tràn hoa tươi và những tràng pháo tay tri ân kéo dài. Nhưng với những siêu sao mang cái tôi lớn, cái kết đôi khi chỉ là cánh cửa đóng sập một cách lạnh lùng.
TPO - Nhận định bóng đá Valencia vs Real Madrid, La Liga - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sân vận động Mestalla từ lâu đã được xem là một trong những hiểm địa rực lửa và khắc nghiệt bậc nhất đối với bất kỳ đội bóng nào tại La Liga. Thế nhưng, đêm nay, nó rất dễ bị Real Madrid ‘kéo sập’.
TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Hull City, vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27, lúc 22h00 ngày 7/11. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thầy trò HLV Mikel Arteta có cơ hội nới rộng cách biệt ở ngôi đầu lên 6 điểm khi tiếp đón đã trải qua 8 trận liên tiếp không thắng.
TPO - Trưởng bộ phận pháp lý và tuân thủ Emilio Garcia Silvero rời FIFA sau hơn 8 năm, trở thành quan chức cấp cao thứ hai chia tay tổ chức này trong vài tháng, giữa lúc Chủ tịch Gianni Infantino đối mặt nhiều sức ép trước cuộc bầu cử năm 2027.
TPO - Lần đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia nằm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, đồng thời có thêm nội dung đồng đội. Ông Nguyễn Thái Dương - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) cho biết, những thay đổi này giúp tăng sức cạnh tranh và ý nghĩa của giải, đồng thời tạo thêm điều kiện phát triển cho vận động viên.
TPO - Nhận định bóng đá Hải Phòng vs SLNA, 18h00 ngày 7/11, vòng 7 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hải Phòng có lợi thế sân nhà sau chiến thắng trước Đồng Nai, nhưng SLNA đang duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa. Cuộc đối đầu tại Lạch Tray vì thế hứa hẹn nhiều thử thách cho đội chủ nhà.
TPO - Nhận định bóng đá Nottingham Forest vs Man City, vòng 10 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Haaland cùng các đồng đội sẽ vượt qua sức ép tại City Ground, giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch?