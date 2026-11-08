Nhận định Crystal Palace vs Liverpool, 21h00 ngày 8/11: Chung cơn khát thắng

TPO - Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Liverpool, 21h00 ngày 8/11, vòng 10 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cùng trải qua những kết quả tồi tệ gần đây, Crystal Palace và Liverpool đều rất cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực.

Nhận định trước trận Crystal Palace vs Liverpool

Crystal Palace đang trải qua giai đoạn khó khăn dưới thời HLV Pierre Sage. Sau 9 vòng đấu, đội chủ sân Selhurst Park mới giành được 7 điểm, đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League. Khoảng cách giữa họ với Fulham, đội đang xếp thứ 15, chỉ là 2 điểm, nhưng tình hình sẽ trở nên đáng lo ngại hơn nếu Palace tiếp tục trắng tay ở vòng đấu này.

Thất bại 0-2 trước Tottenham hôm 31/10 khiến Palace nối dài chuỗi trận không thắng tại Premier League lên con số 4, trong đó có 3 trận thua liên tiếp. Áp lực đang gia tăng đối với HLV Pierre Sage khi đội bóng không chỉ đánh mất sự ổn định mà còn bộc lộ nhiều vấn đề trong phòng ngự. Với 21 bàn thua sau 9 vòng, Palace hiện là đội để thủng lưới nhiều nhất giải đấu.

Trận hòa Hoffenheim 1-1 tại Europa League hôm giữa tuần phần nào đem lại tín hiệu tích cực khi Palace tìm được bàn gỡ ở phút bù giờ, dù chỉ còn 10 người trên sân. Tuy nhiên, một điểm không thể che lấp thực tế rằng đội bóng thành London đã trải qua 7 trận liên tiếp chỉ thắng một lần trên mọi đấu trường. Được trở về Selhurst Park cũng chưa chắc là lợi thế đủ lớn, bởi họ đã thua 3 trong 4 trận sân nhà tại Premier League mùa này.

Ở chiều ngược lại, Liverpool cũng đã rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League và không có sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến hành quân đến London. Đội bóng của HLV Andoni Iraola vừa để thua Fenerbahce 2-3 tại Champions League, nối tiếp thất bại 0-1 trước Arsenal ở Premier League. Hai trận thua liên tiếp đang đặt ra những câu hỏi về khả năng duy trì sự ổn định của Lữ đoàn đỏ.

Dù vậy, Liverpool vẫn có những cơ sở để hướng đến chiến thắng. Trước khi để thua Arsenal, đội bóng của HLV Iraola từng có những chiến thắng ấn tượng trước Bournemouth, Brentford và Brighton. Cả hai thất bại tại Premier League mùa này của Liverpool đều diễn ra trước những đối thủ mạnh như Manchester City và Arsenal. Khi đối đầu với những đội bóng có thực lực vừa phải, Liverpool vẫn cho thấy khả năng giành chiến thắng và duy trì vị thế của một ứng viên vô địch.

Phong độ, lịch sử đối đầu Crystal Palace vs Liverpool

Crystal Palace đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở cả hai đầu sân. Sau 9 vòng đấu, họ mới ghi được 9 bàn, chỉ nhiều hơn Nottingham Forest và Sunderland. Đặc biệt, đội bóng thành London đã không thể ghi bàn ở 4 trong 5 trận gần nhất tại Premier League, ngoại trừ chiến thắng 3-1 trước Nottingham.

Khả năng phòng ngự của Palace cũng sa sút đáng kể. Họ đã phải nhận 21 bàn thua, trong khi số lần để đối phương dứt điểm lên tới 169, tương đương trung bình 18,8 lần mỗi trận. Đây là con số cao nhất Premier League mùa này, cho thấy hàng thủ của HLV Pierre Sage vẫn còn khá nhiều bất ổn. Trên sân nhà, Palace ghi được 6 bàn nhưng cũng để thủng lưới 10 lần sau 4 trận, một thành tích khó tạo ra sự yên tâm trước hàng công Liverpool.

Liverpool (áo trắng) thường chơi tốt trong những chuyến làm khách tới sân của Crystal Palace gần đây.

Trong khi đó, Liverpool có thành tích sân khách tương đối tốt. Đội bóng của HLV Iraola đã ghi 7 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua sau 4 chuyến hành quân tại Premier League mùa này. Họ cũng bất bại trong 4 trận sân khách gần nhất ở giải đấu.

Xét riêng thành tích tại Selhurst Park, Liverpool cũng có ưu thế đáng kể. Trước thất bại hồi tháng 9/2025, họ từng thắng 10 trong 11 lần gần nhất hành quân đến sân đấu này. Ngoài ra, Liverpool cũng ghi bàn ở 8 trong 9 chuyến làm khách gần nhất tại đây thuộc khuôn khổ Premier League. Những thống kê đó là cơ sở để đội khách tự tin hướng đến một kết quả tích cực, dù Crystal Palace chắc chắn không dễ dàng chấp nhận thêm một thất bại trên sân nhà.

Thông tin lực lượng Crystal Palace vs Liverpool

Crystal Palace chịu tổn thất đáng kể trên hàng công khi Jean-Philippe Mateta phải nhận án treo giò 3 trận sau tấm thẻ đỏ trong thất bại trước Tottenham. Đội bóng thành London đã kháng cáo nhưng không thành công, đồng nghĩa với việc tiền đạo người Pháp chắc chắn vắng mặt trước Liverpool.

Jorgen Strand Larsen là phương án có thể giúp HLV Pierre Sage giải quyết khoảng trống này. Tiền đạo người Na Uy vừa trở lại danh sách đăng ký ở trận gặp Hoffenheim sau khi bình phục chấn thương mắt cá chân. Dù chưa được sử dụng, anh đã đủ thể lực để thi đấu khoảng 60-75 phút trước Liverpool. Tuy nhiên, Eddie Nketiah vẫn có khả năng được lựa chọn đá chính, trong khi Evann Guessand cũng là một phương án trên hàng công.

Ismaila Sarr tiếp tục vắng mặt vì chấn thương háng, còn Takehiro Tomiyasu chưa thể trở lại sau vấn đề ở bắp chân. Trung vệ Chadi Riad vẫn đang điều trị chấn thương dây chằng chéo trước. Ở tuyến giữa, Quinten Timber đã trở lại sau chấn thương gân kheo và có 55 phút thi đấu trước Hoffenheim, qua đó tăng thêm lựa chọn cho HLV Pierre Sage.

Bên phía Liverpool, tình trạng của Ryan Gravenberch là vấn đề được quan tâm nhất. Tiền vệ người Hà Lan đã bỏ lỡ hai trận gần đây vì chấn thương gót chân và sẽ phải trải qua bài kiểm tra thể lực trước chuyến làm khách đến Selhurst Park. Nếu Gravenberch không kịp bình phục, Dominik Szoboszlai nhiều khả năng sẽ được lựa chọn đá cặp cùng Alexis Mac Allister ở trung tâm hàng tiền vệ.

Nếu chơi đúng sức, Liverpool sẽ đánh bại Crystal Palace ngay trên sân khách.

HLV Andoni Iraola cũng có thể thực hiện một số điều chỉnh sau thất bại trước Fenerbahce. Florian Wirtz dự kiến trở lại vị trí hộ công, trong khi Ronald Araujo, Milos Kerkez, Cody Gakpo và Alexander Isak có cơ hội trở lại đội hình xuất phát. Tuy nhiên, Liverpool vẫn thiếu vắng Conor Bradley và Jeremie Frimpong vì chấn thương đầu gối và gân kheo. Giovanni Leoni cùng Hugo Ekitike cũng chưa thể trở lại do những chấn thương dài hạn.

Alexander Isak sẽ là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của Liverpool ở trận này. Tiền đạo người Thụy Điển đã ghi 6 bàn tại Premier League, đứng thứ hai trong danh sách những chân sút tốt nhất giải đấu. Isak cũng đang có duyên với những chuyến làm khách khi ghi 5 bàn trong 5 trận xa nhà gần nhất trên mọi đấu trường. Đáng nói, anh đã ghi 2 bàn trong 3 lần gần nhất đối đầu Crystal Palace, bao gồm bàn mở tỷ số ở chiến thắng 3-1 của Liverpool tại Anfield mùa trước.