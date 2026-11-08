Man City thua liền 3 trận ở Ngoại hạng Anh: Lỗ hổng khổng lồ từ những cuộc chia tay

TPO - Man City vừa thua trận thứ 3 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Rõ ràng, hàng thủ chịu trách nhiệm lớn nhất cho vấn đề này. Nhưng tất cả không chỉ đơn giản như vậy...

Chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây, bầu không khí tại sân Etihad đang trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Sau một thập kỷ vàng son thống trị bóng đá Anh, Man City bước vào mùa giải 2026/27 với một bộ mặt hoàn toàn mới, nhưng những gì họ đang thể hiện lại mang dáng dấp của một cuộc khủng hoảng trầm trọng.

Việc phải nhận thất bại thứ 3 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh: gục ngã 1-2 trước Aston Villa, trắng tay 0-1 ngay trên sân nhà trước Brighton và mới nhất là thảm bại thê thảm 1-3 trước Nottingham Forest đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng cạnh tranh ngôi vương của đội bóng áo xanh. Không những đánh mất vị thế thống trị, Man City còn đang phơi bày một hệ thống phòng ngự xập xệ, mất phương hướng và dễ dàng bị tổn thương đến mức khó tin.

Những con số thống kê trong giai đoạn một tháng qua đã lột tả rõ nhất sự sa sút này. Việc phải vào lưới nhặt bóng trung bình 2 lần mỗi trận trong chuỗi 3 trận thua liên tiếp ở Ngoại hạng Anh là một sự thật khó chấp nhận với một ứng cử viên vô địch.

5 lần ra sân gần nhất trên mọi mặt trận (bao gồm cả Cúp Liên đoàn và Champions League), mành lưới của Man City đã rung lên tới 11 lần. Đối với một đội bóng từng tự hào với lối chơi kiểm soát bóng triệt để nhằm bóp nghẹt không gian tấn công của đối thủ, việc nhận số bàn thua khổng lồ như vậy trong một khoảng thời gian ngắn là một sự sụp đổ mang tính hệ thống.

Điều đáng lo ngại nhất là cách hàng thủ Man City bị các đối thủ tầm trung xuyên phá. Dù ban lãnh đạo đã bạo chi trong mùa hè để mang về hàng loạt bản hợp đồng bom tấn song sự kết dính vẫn là một con số không tròn trĩnh. Trong thảm bại trước Nottingham, hệ thống phòng ngự của Man City thi đấu như những bóng ma, dễ dàng để Liam Delap và Jair Cunha thoải mái dứt điểm tung lưới Donnarumma.

Các hậu vệ liên tục mắc lỗi vị trí, thiếu sự liên lạc trong các tình huống chống phản công nhanh và chậm chạp trong khâu bọc lót ở hai hành lang cánh. Bức tường thành vững chắc ngày nào giờ đây trở nên mong manh, hoảng loạn và luôn đặt khung thành vào trạng thái báo động đỏ mỗi khi đối phương tổ chức lên bóng chuyển đổi trạng thái.

Sự rệu rã của hàng phòng ngự Man City trong thời điểm hiện tại không xuất phát từ phong độ nhất thời của một vài cá nhân, mà là hệ quả tất yếu của những dư chấn mang tính lịch sử diễn ra trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026. Đội chủ sân Etihad đang phải trả giá cho giai đoạn chuyển giao đầy rủi ro khi mất đi hai nhân vật mang tính biểu tượng, những người từng là linh hồn trong lối chơi của họ: Pep Guardiola và Rodri.

Nguyên nhân cốt lõi đầu tiên đến từ băng ghế chỉ đạo, nơi "cái bóng" vĩ đại của Pep Guardiola để lại là quá lớn đối với tân HLV Enzo Maresca. Sau 10 năm xây dựng nên một đế chế hoàn hảo, sự chia tay của Pep đã để lại một khoảng trống khổng lồ về mặt tâm lý và định hướng.

Enzo Maresca dù từng là trợ lý đắc lực của Pep và gặt hái được những thành công nhất định, nhưng việc tiếp quản một cỗ máy đã quen với hệ tư tưởng cũ là một thử thách quá tầm. Trong một tháng qua, hệ thống kiểm soát vị trí dưới tay Maresca bắt đầu bộc lộ sự xộc xệch.

Khả năng đánh chặn của Anderson là không tốt

Các cự ly đội hình không còn được duy trì một cách hoàn hảo, dẫn đến việc cự ly vây ráp khi mất bóng bị phá vỡ. Đối thủ không còn e sợ nhịp độ pressing của Man City, họ mạnh dạn đẩy bóng qua lớp tiền vệ để trực tiếp đánh vỗ mặt vào các trung vệ đang bị cô lập.

Nguyên nhân thứ hai, và cũng là lỗ hổng chí mạng nhất về mặt nhân sự trên sân, chính là sự ra đi của Rodri. Quyết định chuyển tới Barcelona vào tháng 8/2026 của tiền vệ người Tây Ban Nha đã rút đi "chiếc mỏ neo" quan trọng nhất, tấm khiên vững chãi nhất bảo vệ hàng thủ Man City.

Suốt nhiều năm, Rodri không chỉ là trạm trung chuyển bóng mà còn là bậc thầy trong việc đọc tình huống, tranh chấp tay đôi và thực hiện những pha phạm lỗi chiến thuật tinh tế nhằm dập tắt đợt phản công của đối phương từ trong trứng nước. Khi vắng anh, tuyến giữa hiện tại với những cái tên như Enzo Fernandez hay Elliot Anderson thiên nhiều về mặt làm bóng và thiếu đi sự điềm tĩnh, thể chất cũng như khả năng càn quét không gian ưu việt của người tiền nhiệm.

Không có một lớp phòng ngự từ xa đủ tốt, áp lực đổ dồn lên bộ tứ vệ là cực kỳ khủng khiếp, buộc họ phải liên tục đối mặt với những cầu thủ tấn công giàu tốc độ của đối phương trong thế bất lợi. 2 bàn thua đầu tiên trước Nottingham là ví dụ khi các tiền vệ đánh chặn gần như mắc lỗi vị trí, để Donnarumma vào thế nguy hiểm.

Thứ ba, sự thiếu đồng bộ của các tân binh ở mặt trận phòng ngự. Việc lắp ghép Marc Guehi đá cặp cùng Ruben Dias đã tạo ra sự lệch pha trong cách triển khai bóng từ tuyến dưới. Giao tiếp trên sân chưa thực sự trơn tru, bẫy việt vị hoạt động lỏng lẻo và sự chần chừ trong các pha ra quyết định đã tạo điều kiện để các chân sút tại Ngoại hạng Anh khai thác triệt để.

Cuối cùng là vấn đề về mặt tâm lý và động lực. Việc liên tục đón nhận những kết quả bất lợi trong một tháng qua đã bào mòn sự tự tin của các cầu thủ áo xanh. Khi hào quang của nhà vô địch bị tổn thương, đôi chân của họ trở nên nặng nề hơn.

Để vá lại lỗ hổng khổng lồ này, Enzo Maresca sẽ cần nhiều hơn là những bài tập chiến thuật thuần túy. Ông cần nhanh chóng thiết lập lại cấu trúc tuyến giữa, tìm ra phương án tối ưu để thay thế "trái tim" Rodri và xốc lại tinh thần chiến đấu trước khi mùa giải của nửa xanh thành Manchester trượt dài khỏi tầm kiểm soát.