Cuộc đua vô địch LPBank V.League 1: Nhiều ẩn số khó lường

TPO - Sau 7 vòng đầu, cuộc đua đến ngôi vương LPBank V.League 1 đang biến thành một võ đài rực lửa với hàng loạt diễn biến giằng co và khó lường. Các trật tự cũ đang bị xô đổ, nhường chỗ cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của những thế lực mới và cả những "ngựa ô" đầy ngoan cường.

Điều khiến giới chuyên môn và người hâm mộ ngỡ ngàng nhất có lẽ là phong độ chạm đáy của hai ông lớn Hà Nội FC và Thể Công Viettel. Từ vị thế của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, cả hai dường như đang tự loại mình ra khỏi cuộc chơi từ sớm.

Nhìn vào bảng xếp hạng, Hà Nội FC - đội bóng giàu thành tích nhất bóng đá Việt Nam - đang trôi dạt ở vị trí thứ 9 với vỏn vẹn 9 điểm sau 7 trận. Việc để thua tới 4 trận (nhiều hơn cả số trận thắng là 3) cho thấy sự bất ổn nghiêm trọng trong hệ thống phòng ngự cũng như khả năng kiểm soát thế trận của đội bóng áo tím. Mùa trước, phải sau 9 vòng thì họ mới cán mốc 4 thất bại. Và khi đó, bất kể đã tăng tốc vào cuối mùa, đội bóng này cũng chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 4.

Tình cảnh của Thể Công Viettel thậm chí còn đáng lo hơn. Đội bóng áo lính hiện đang ngụp lặn ở vị trí áp chót (thứ 13), mới chỉ có vỏn vẹn 4 điểm sau 6 trận đã đấu. Với vỏn vẹn 1 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận tới 4 thất bại, Thể Công Viettel đang chìm trong một cuộc khủng hoảng toàn diện.

Phong độ đáng quên với chuỗi 4 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua gần đây cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở phong độ cầu thủ mà còn ở tâm lý thi đấu và chiến thuật. Sự sa sút của Hà Nội FC và Viettel đã tạo ra một khoảng trống quyền lực, làm thay đổi hoàn toàn cục diện của giải đấu mùa này.

Trong khi các đối thủ truyền thống sa sút, đương kim vô địch Công an Hà Nội dù vẫn bám trụ ở nhóm đầu nhưng lại đang cho thấy những bước tiến khá chật vật. Với vị trí thứ 2 với 14 điểm (4 thắng, 2 hòa, 1 thua), CAHN vẫn là một ứng cử viên cực kỳ nặng ký. Tuy nhiên, màn trình diễn của họ không mang lại cảm giác áp đảo như mùa giải trước.

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự thiếu ổn định của CAHN chính là việc họ phải vắt kiệt sức để "chia lửa" trên nhiều đấu trường (dự AFC Champions League Elite và Shopee Cup). Việc thi đấu với mật độ dày đặc khiến thể lực của các trụ cột bị bào mòn, đồng thời làm tăng nguy cơ chấn thương.

Những kết quả hòa và thua xen kẽ trong chuỗi 5 trận gần nhất (thắng, hòa, hòa, thua, thắng) đã chỉ ra rằng cỗ máy CAHN đang gặp trục trặc trong việc duy trì cường độ cao. Họ ghi được 11 bàn và thủng lưới 5 bàn, một thống kê không tồi, nhưng lại chưa đủ để tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi. Nếu không nhanh chóng giải quyết bài toán thể lực và chiều sâu đội hình, CAHN hoàn toàn có thể bị hụt hơi trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.

Nam Định đang dẫn đầu đoàn đua

Tận dụng sự chững lại của các ông lớn, Thép Xanh Nam Định đang nổi lên như lá cờ đầu trong cuộc đua vô địch. Đội bóng thành Nam hiên ngang trên đỉnh bảng xếp hạng với 16 điểm. Dấu ấn đậm nét nhất của Nam Định chính là chuỗi phong độ hủy diệt với 4 chiến thắng liên tiếp.

Sức mạnh của Nam Định nằm ở hàng công rực lửa, nơi họ đã nã vào lưới các đối thủ tới 16 bàn (nhiều nhất giải) chỉ sau 7 vòng đấu. Hiệu số +10 chứng minh sự vượt trội của họ trong việc kiểm soát trận đấu và kết liễu đối phương. Một lối chơi gắn kết và sự bùng nổ đến từ những nhân tố lạ như Ngọc Sơn, Crawford đang giúp Nam Định gặt hái quả ngọt.

Họ không chỉ phòng ngự chắc chắn (chỉ lọt lưới 6 bàn) mà còn sở hữu khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng, ghi bàn liên tục. Điều này càng đáng khen ngợi trong bối cảnh chân sút số 1, người nắm giữ 50% sức công phá của Nam Định là Xuân Son vẫn đang chấn thương.

Nếu Nam Định là biểu tượng của sức mạnh tấn công, thì Sông Lam Nghệ An lại là bất ngờ thú vị nhất của giải đấu với sự lầm lỳ và bản lĩnh phòng ngự. Ít ai ngờ rằng đội bóng xứ Nghệ lại có thể chễm chệ ở vị trí thứ 3 với 13 điểm, và đặc biệt hơn cả: họ là đội duy nhất tại LPBank V.League 1 tính đến thời điểm hiện tại duy trì được thành tích bất bại (3 thắng, 4 hòa).

SLNA bất ngờ chen chân vào cuộc đua vô địch

Đội bóng này không hề hòa may mắn. Họ chơi sòng phẳng và cầm chân Công an Hà Nội, Công an TPHCM. Họ cũng vùi dập Hà Nội FC tới 4-1. SLNA vươn lên bằng tinh thần thi đấu máu lửa, tính kỷ luật trong chiến thuật và sự tỏa sáng của các tài năng trẻ cây nhà lá vườn.

Hàng phòng ngự thi đấu quả cảm, kết hợp với những pha phản công sắc lẹm đã giúp họ đứng vững trước những đối thủ sừng sỏ. Dù hòa nhiều (4 trận), nhưng việc không để thua bất kỳ trận nào sau 7 vòng là minh chứng cho thấy SLNA là một đối thủ cực kỳ khó chịu và hoàn toàn đủ khả năng sắm vai "ngựa ô" ngáng đường bất kỳ ông lớn nào trong cuộc đua vô địch.

Ngay phía sau SLNA, Ninh Bình (cùng 13 điểm) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (11 điểm) cũng đang bám đuổi gắt gao, tạo ra một nhóm dẫn đầu với điểm số san sát nhau. Khoảng cách từ đội dẫn đầu Nam Định đến đội thứ 4 Ninh Bình chỉ là 3 điểm - đúng bằng một trận thắng.

Với những diễn biến hiện tại, cuộc đua vô địch LPBank V.League 1 đang đi vào một khúc cua cực kỳ gay cấn và không thể đoán định. Việc Hà Nội FC và Viettel tự bắn vào chân mình đã vô tình mở ra cơ hội cho Nam Định, đồng thời tạo điều kiện cho những đội bóng như SLNA vươn lên khẳng định giá trị. Nếu SLNA hay Hà Tĩnh duy trì phong độ hiện tại, cuộc đua đến ngai vàng thực sự sẽ đảo chiều liên tục qua từng vòng, đem đến một kịch bản vô cùng hấp dẫn cho người xem.

BXH LPBANK V.LEAGUE 1