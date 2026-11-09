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‘Màn tự hủy’ lịch sử: CLB Trung Quốc dẫn 12 điểm, còn 4 vòng vẫn không thể vô địch

Đặng Lai

TPO - Bóng đá thế giới vừa chứng kiến một trong những cú sảy chân chấn động và khó tin nhất lịch sử. Chengdu Rongcheng đã tự tay ném đi chiếc cúp vô địch Chinese Super League sau thất bại thứ 4 liên tiếp, qua đó đánh mất hoàn toàn cách biệt 12 điểm từng tạo ra trước đối thủ bám đuổi.

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Trước khi bước vào giai đoạn quyết định, ít ai tin đội bóng dưới quyền HLV John Aloisi lại có thể đánh mất ngôi vương VĐQG Trung Quốc. Chengdu nắm quyền tự quyết tuyệt đối. Họ bỏ cách đối thủ bám đuổi 12 điểm trong khi chỉ còn 4 vòng (52 so với 40).

Nghĩa là chỉ cần giành 1 trong tổng số 12 điểm tối đa là họ sẽ đăng quang. Đây là điều cực kỳ dễ dàng. Thế nhưng họ thua liền 3 trận. Đến vòng cuối, nhiệm vụ vẫn trong tay CLB này. Chengdu chỉ cần 1 điểm ở vòng hạ màn là đủ để chạm tay vào chiếc cúp.

Khó tin là kịch bản cay đắng nhất lại xảy ra. Trong chuyến làm khách trước Shandong Taishan, hàng thủ của Chengdu sớm vụn vỡ khi để thủng lưới 2 bàn chóng vánh chỉ sau 25 phút bóng lăn, lần lượt do công của Raphael Merkies và Guilherme Madruga.

Felipe Silva thắp lại hy vọng rút ngắn tỷ số, song chân sút Cryzan bên phía Shandong đã nhanh chóng tái lập cách biệt hai bàn. Dù cựu tiền đạo Arsenal, Wellington Silva, ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-3 khi trận đấu còn 11 phút, những nỗ lực muộn màng là không đủ để Chengdu tìm được bàn gỡ hòa quý như vàng.

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Silva gỡ lại 2-3 nhưng không thể cứu Chengdu

Thất bại cay đắng của Chengdu mở toang cánh cửa xưng vương cho Dalian Yingbo. Được thi đấu trên sân nhà trước Tianjin Tiger, Dalian mở tỷ số nhờ công của Yang Mingrui ngay phút thứ 5. Dù chịu sức ép lớn khi Xadas gỡ hòa cho đội khách từ chấm phạt đền ở phút 50, song các cầu thủ Dalian vẫn kiên cường chiến đấu. Phút 70, Liao Jintao đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước, trước khi Huang Shan ấn định chiến thắng 3-1 bằng pha dứt điểm cận thành ở phút bù giờ, biến cầu trường thành ngày hội.

Kết quả này tạo nên cái kết không tưởng cho cả mùa giải. Cả Chengdu và Dalian cùng kết thúc chiến dịch với 52 điểm. Tuy nhiên, Dalian Yingbo mới là đội nâng cao chiếc cúp vô địch nhờ sở hữu thành tích đối đầu vượt trội, bao gồm thắng lợi then chốt trước chính Chengdu ở vòng đấu áp chót.

Sự tương phản về phong độ ở chặng nước rút giữa hai đội quả thực khó tin: trong 5 vòng đấu cuối, Chengdu chỉ gom vỏn vẹn đúng 1 điểm, trong khi Dalian tạo nên màn bứt phá phi thường với trọn vẹn 15 điểm tối đa.

Cú trượt dốc không phanh của thầy trò John Aloisi chắc chắn sẽ đi vào biên niên sử bóng đá như một trong những cú sụp đổ tồi tệ nhất. Bi kịch này gợi nhớ đến những màn "tự hủy" kinh điển trong quá khứ, như khi Newcastle United của HLV Kevin Keegan đánh mất lợi thế 12 điểm vào tay Man United ở mùa giải Ngoại hạng Anh 1995/96, hay chính Quỷ đỏ sau đó cũng phung phí cách biệt tương tự trước Arsenal ở chiến dịch 1997/98. Đối với Chengdu Rongcheng, nỗi đau này sẽ còn ám ảnh họ trong rất nhiều năm tới.

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#Chengdu Rongcheng #Dalian Yingbo #Chinese Super League #John Aloisi #đua vô địch #bóng đá Trung Quốc

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