Nguyễn Quốc Bảo Huy vô địch Faldo Junior Tour Vietnam 2026

TPO - Golfer trẻ Nguyễn Quốc Bảo Huy đăng quang Faldo Junior Tour Vietnam 2026 với tổng điểm -11 sau ba vòng đấu tại Royal Long An Golf & Country Club. Giải đấu cũng xác định bốn vận động viên giành quyền dự Faldo Series Asia Grand Final vào tháng 4/2027.

Nguyễn Quốc Bảo Huy vô địch Faldo Junior Tour Vietnam 2026.

Diễn ra từ ngày 6 đến 8/11 tại Royal Long An Golf & Country Club, Faldo Junior Tour Vietnam 2026 khép lại sau ba ngày tranh tài sôi nổi, tạo cơ hội để các golfer trẻ kiểm chứng năng lực và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Tâm điểm của giải là Nguyễn Quốc Bảo Huy với phong độ ổn định qua ba vòng. Golfer này lần lượt đánh 71, 69 và 65 gậy, đạt tổng điểm -11 để giành chức vô địch. Vòng cuối 65 gậy giúp Bảo Huy bứt phá ở thời điểm quyết định, khép lại giải đấu bằng chiến thắng thuyết phục.

Bên cạnh cuộc đua vô địch, giải còn xác định bốn vận động viên giành quyền tham dự Faldo Series Asia Grand Final tại Laguna Lăng Cô, dự kiến diễn ra vào tháng 4/2027. Các gương mặt giành suất gồm Nguyễn Quốc Bảo Huy, Phạm Thế Nam, Anna Le và Nguyễn Miso.

Faldo Series Asia Grand Final sẽ là cơ hội để các vận động viên tiếp tục tranh tài, giao lưu và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường quốc tế.

Bên cạnh cuộc đua giành suất tham dự vòng chung kết châu Á, Faldo Junior Tour Vietnam 2026 cũng có các bảng đấu U12 và U14 dành cho golfer trẻ cọ xát, rèn luyện kỹ năng và tâm lý thi đấu. Các bảng này không xét suất tham dự Faldo Series Asia Grand Final.

Qua ba ngày thi đấu, các vận động viên có dịp vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tế, từ quản lý sân, lựa chọn chiến thuật đến kiểm soát tâm lý. Giải đấu khép lại với những trải nghiệm và kết quả làm hành trang cho các golfer trẻ trên chặng đường phát triển tiếp theo.