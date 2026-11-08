Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nguyễn Quốc Bảo Huy vô địch Faldo Junior Tour Vietnam 2026

Trọng Đạt

TPO - Golfer trẻ Nguyễn Quốc Bảo Huy đăng quang Faldo Junior Tour Vietnam 2026 với tổng điểm -11 sau ba vòng đấu tại Royal Long An Golf & Country Club. Giải đấu cũng xác định bốn vận động viên giành quyền dự Faldo Series Asia Grand Final vào tháng 4/2027.

nguyen-quoc-bao-huy-vo-dich.jpg
Nguyễn Quốc Bảo Huy vô địch Faldo Junior Tour Vietnam 2026.

Diễn ra từ ngày 6 đến 8/11 tại Royal Long An Golf & Country Club, Faldo Junior Tour Vietnam 2026 khép lại sau ba ngày tranh tài sôi nổi, tạo cơ hội để các golfer trẻ kiểm chứng năng lực và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Tâm điểm của giải là Nguyễn Quốc Bảo Huy với phong độ ổn định qua ba vòng. Golfer này lần lượt đánh 71, 69 và 65 gậy, đạt tổng điểm -11 để giành chức vô địch. Vòng cuối 65 gậy giúp Bảo Huy bứt phá ở thời điểm quyết định, khép lại giải đấu bằng chiến thắng thuyết phục.

Bên cạnh cuộc đua vô địch, giải còn xác định bốn vận động viên giành quyền tham dự Faldo Series Asia Grand Final tại Laguna Lăng Cô, dự kiến diễn ra vào tháng 4/2027. Các gương mặt giành suất gồm Nguyễn Quốc Bảo Huy, Phạm Thế Nam, Anna Le và Nguyễn Miso.

Faldo Series Asia Grand Final sẽ là cơ hội để các vận động viên tiếp tục tranh tài, giao lưu và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường quốc tế.

trao-giai-bao-huy.jpg

Bên cạnh cuộc đua giành suất tham dự vòng chung kết châu Á, Faldo Junior Tour Vietnam 2026 cũng có các bảng đấu U12 và U14 dành cho golfer trẻ cọ xát, rèn luyện kỹ năng và tâm lý thi đấu. Các bảng này không xét suất tham dự Faldo Series Asia Grand Final.

Qua ba ngày thi đấu, các vận động viên có dịp vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tế, từ quản lý sân, lựa chọn chiến thuật đến kiểm soát tâm lý. Giải đấu khép lại với những trải nghiệm và kết quả làm hành trang cho các golfer trẻ trên chặng đường phát triển tiếp theo.

Xem thêm

#Nguyễn Quốc Bảo Huy #Faldo Junior Tour #Faldo Series Asia #golfer trẻ #Royal Long An #Phạm Thế Nam #Anna Le

Cùng chuyên mục

Cuộc đua vô địch LPBank V.League 1: Nhiều ẩn số khó lường

Cuộc đua vô địch LPBank V.League 1: Nhiều ẩn số khó lường

TPO - Sau 7 vòng đầu, cuộc đua đến ngôi vương LPBank V.League 1 đang biến thành một võ đài rực lửa với hàng loạt diễn biến giằng co và khó lường. Các trật tự cũ đang bị xô đổ, nhường chỗ cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của những thế lực mới và cả những "ngựa ô" đầy ngoan cường.

Nhận định Thể Công Viettel vs Thanh Hóa, 19h15 ngày 8/11: Qua cơn bĩ cực

Nhận định Thể Công Viettel vs Thanh Hóa, 19h15 ngày 8/11: Qua cơn bĩ cực

TPO - Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs Thanh Hóa, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chủ nhà đang trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng. Liệu sau khi chia tay HLV Popov, họ có giải được cơn khát để bắt đầu hành trình qua cơn bĩ cực?

Nhận định Crystal Palace vs Liverpool, 21h00 ngày 8/11: Chung cơn khát thắng

Nhận định Crystal Palace vs Liverpool, 21h00 ngày 8/11: Chung cơn khát thắng

TPO - Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Liverpool, 21h00 ngày 8/11, vòng 10 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cùng trải qua những kết quả tồi tệ gần đây, Crystal Palace và Liverpool đều rất cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực.

Sunderland vs Chelsea

Nhận định Sunderland vs Chelsea, 21h00 ngày 8/11: Bắt nạt chủ nhà

TPO - Nhận định bóng đá Sunderland vs Chelsea, vòng 10 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sunderland từng hai lần đánh bại Chelsea ở mùa giải trước. Liệu Mèo đen có thể tiếp tục gieo sầu cho The Blues, hay thầy trò Xabi Alonso sẽ chứng minh sự khác biệt về đẳng cấp để giành 3 điểm?

Vợ cựu sao Chelsea từng mua Como với giá chưa đầy 7 tỷ đồng

Vợ cựu sao Chelsea từng mua Como với giá chưa đầy 7 tỷ đồng

TPO - Thành công của hiện tượng Como gắn liền với HLV Cesc Fabregas và gia đình tỷ phú Hartono người Indonesia. Nhưng trước khi bước lên sân khấu lớn như hiện nay, Como - hay đúng hơn là tiền thân của đội bóng này - từng được vợ cựu danh thủ Michael Essien mua lại qua một cuộc đấu giá với giá chỉ 237.000 euro (gần 7 tỷ đồng).

Lấy 1 điểm ở Lạch Tray, SLNA bảo toàn mạch bất bại

Lấy 1 điểm ở Lạch Tray, SLNA bảo toàn mạch bất bại

TPO - Với cú đúp của Luiz Guilherme, trong đó có một pha lập công đẹp mắt, SLNA đã buộc Hải Phòng phải cưa điểm với tỷ số 2-2 ngay tại Lạch Tray. Trận hòa này giúp đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn bảo toàn mạch bất bại, trở thành đội duy nhất chưa thua tại LPBank V.League mùa này.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe