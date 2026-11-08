Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhận định MU vs Aston Villa, 23h30 ngày 8/11: HLV Carrick tìm lời giải trước Emery

Trọng Đạt

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Aston Villa, vòng 10 Premier League 2026/27, lúc 23h30 ngày 8/11. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận tiếp Aston Villa là dịp để HLV Carrick chứng minh khả năng xoay chuyển tình thế trước một Emery giàu kinh nghiệm.

1.png

Nhận định trước trận đấu

MU khởi đầu mùa giải kém kỳ vọng sau khi đứng thứ ba ở mùa trước, khiến sức ép dành cho HLV Michael Carrick ngày càng lớn. Chiến thắng ngược Roma 3-2 tại Champions League hôm thứ Ba giúp nhà cầm quân người Anh tạm thời giảm áp lực.

Bị dẫn trước hai bàn, Quỷ đỏ rút ngắn cách biệt nhờ quả phạt đền của đội trưởng Bruno Fernandes. Matheus Cunha sau đó tận dụng sai lầm nghiêm trọng của Leonardo Balerdi để gỡ hòa, trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng chỉ ba phút sau đó.

Kết quả này chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng trên mọi đấu trường của MU, trong đó có 6 thất bại. Trước trận đấu này, đội bóng của HLV Carrick đứng thứ 18 với 7 điểm sau 9 vòng, chỉ xếp trên Crystal Palace nhờ hiệu số bàn thắng bại và hơn đội cuối bảng Sunderland hai điểm.

Nếu giành chiến thắng, MU sẽ có trận thắng đầu tiên tại Premier League kể từ tháng 8 và bước vào kỳ nghỉ quốc tế với bầu không khí bớt căng thẳng hơn. Ngược lại, một thất bại có thể đẩy Quỷ đỏ xuống vị trí cuối bảng, đồng thời làm tăng sức ép lên HLV Carrick.

2-5249.jpg

Aston Villa cũng không có phong độ tốt nhất khi trải qua ba trận liên tiếp không thắng. Dù vậy, tình hình ở đội khách vẫn tích cực hơn nhiều so với đối thủ khi HLV Unai Emery đang tiến gần đến một bản hợp đồng mới, dù ông được cho là nằm trong nhóm ứng viên MU cân nhắc để thay Carrick.

“Tôi đã có cuộc gặp rất tốt và tích cực với ông Nassef Sawiris. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi vào tuần tới, cố gắng đưa những điều đã bàn bạc vào một thỏa thuận”, HLV Emery nói trong buổi họp báo hôm thứ Sáu.

Villa từng có chuỗi bảy trận bất bại từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10, trong đó giành sáu chiến thắng, gồm trận thắng Manchester City 2-1. Tuy nhiên, đội bóng bắt đầu chững lại sau thất bại 0-3 trước Bournemouth ở Cúp Liên đoàn Anh. Họ tiếp tục hòa Fulham 1-1 tại Premier League, trước khi thua Barcelona 0-3 ở Champions League hôm thứ Ba, trận đầu tiên Villa mất điểm tại đấu trường này mùa giải năm nay.

Sau 9 vòng đấu, Villa đứng thứ 12 với 12 điểm, kém Everton ở vị trí thứ năm 4 điểm. Khoảng cách giữa đội bóng của HLV Emery với các CLB xếp từ thứ 13 đến thứ 17 cũng không lớn, khiến cuộc đua cải thiện thứ hạng vẫn rất sít sao.

Thông tin lực lượng

MU nhiều khả năng không có hậu vệ trái đúng sở trường ở trận đấu hôm Chủ nhật. Luke Shaw vẫn phải nghỉ thi đấu, còn Patrick Dorgu chưa chắc ra sân dù đã trở lại tập luyện một phần sau chấn thương gân kheo.

Trong bối cảnh đó, HLV Carrick có thể sử dụng Diogo Dalot ở cánh trái hàng thủ, bên cạnh hai trung vệ Harry Maguire và Ayden Heaven. Lisandro Martinez bị treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trong trận gặp Chelsea.

Carlos Baleba cũng vắng mặt vì chấn thương gân kheo. Tiền vệ Manuel Ugarte tiếp tục hồi phục sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước gặp phải tại World Cup. Vì vậy, Kobbie Mainoo và Youri Tielemans nhiều khả năng đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ.

Ở tuyến trên, Marcus Rashford đang gặp vấn đề ở hông, còn tiền đạo Benjamin Sesko sẽ phải nghỉ lâu hơn dự kiến vì chấn thương ống chân dai dẳng. Matheus Cunha nhiều khả năng dẫn dắt hàng công, với sự hỗ trợ của Amad Diallo, Bruno Fernandes và Bryan Mbeumo.

Trong khi đó, Aston Villa sẽ không có hậu vệ phải Matty Cash do án treo giò sau khi nhận đủ năm thẻ vàng. Hậu vệ trái Matteo Ruggeri vắng mặt vì chấn thương gân kheo, trong khi cầu thủ đa năng Aaron Wan-Bissaka phải chờ kiểm tra thể trạng sát giờ thi đấu.

HLV Emery cho biết cựu cầu thủ MU đang “tiến gần đến khả năng ra sân”. Nếu Wan-Bissaka chưa sẵn sàng, Lamare Bogarde và Ian Maatsen nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm hai vị trí hậu vệ biên.

Ở tuyến giữa, Amadou Onana đang tiến triển tốt trong quá trình hồi phục chấn thương đứt dây chằng chéo trước, nhưng vẫn cần nhiều tháng nữa mới có thể trở lại thi đấu.

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Tielemans, Mainoo; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Cunha.

Aston Villa: Suzuki; Bogarde, Torres, Lindelof, Maatsen; Goretzka, Kamara; Alysson, McGinn, Manzambi; Jackson.

Dự đoán tỷ số: MU 1-3 Aston Villa

Xem thêm

#MU vs Aston Villa #Premier League 2026/27 #nhận định bóng đá #Michael Carrick #Unai Emery #đội hình dự kiến #dự đoán tỷ số

Cùng chuyên mục

Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển du lịch golf

Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển du lịch golf

TPO - Từ những sân golf đẳng cấp đến ẩm thực, văn hóa và sự thân thiện của con người, Việt Nam để lại nhiều ấn tượng với du khách quốc tế. Mr Mark Reeves - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG tin rằng những lợi thế ấy sẽ tiếp tục thúc đẩy sức hấp dẫn của du lịch golf trong nhiều năm tới.

Nhận định Crystal Palace vs Liverpool, 21h00 ngày 8/11: Chung cơn khát thắng

Nhận định Crystal Palace vs Liverpool, 21h00 ngày 8/11: Chung cơn khát thắng

TPO - Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Liverpool, 21h00 ngày 8/11, vòng 10 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cùng trải qua những kết quả tồi tệ gần đây, Crystal Palace và Liverpool đều rất cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực.

Golfer Nông Quốc Khánh: 'Tôi muốn góp sức cùng đội Công an Nhân dân giành HCV đồng đội'

Golfer Nông Quốc Khánh: 'Tôi muốn góp sức cùng đội Công an Nhân dân giành HCV đồng đội'

TPO - Lần đầu tiên, Giải Vô địch Golf Quốc gia được đưa vào chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc. Với golfer Nông Quốc Khánh, đại diện thi đấu cho đội Công an Nhân dân, mùa giải năm nay mang ý nghĩa đặc biệt bởi thành tích không chỉ thuộc về cá nhân mà còn là kết quả của cả tập thể.

Sunderland vs Chelsea

Nhận định Sunderland vs Chelsea, 21h00 ngày 8/11: Bắt nạt chủ nhà

TPO - Nhận định bóng đá Sunderland vs Chelsea, vòng 10 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sunderland từng hai lần đánh bại Chelsea ở mùa giải trước. Liệu Mèo đen có thể tiếp tục gieo sầu cho The Blues, hay thầy trò Xabi Alonso sẽ chứng minh sự khác biệt về đẳng cấp để giành 3 điểm?

Vợ cựu sao Chelsea từng mua Como với giá chưa đầy 7 tỷ đồng

Vợ cựu sao Chelsea từng mua Como với giá chưa đầy 7 tỷ đồng

TPO - Thành công của hiện tượng Como gắn liền với HLV Cesc Fabregas và gia đình tỷ phú Hartono người Indonesia. Nhưng trước khi bước lên sân khấu lớn như hiện nay, Como - hay đúng hơn là tiền thân của đội bóng này - từng được vợ cựu danh thủ Michael Essien mua lại qua một cuộc đấu giá với giá chỉ 237.000 euro (gần 7 tỷ đồng).

Lấy 1 điểm ở Lạch Tray, SLNA bảo toàn mạch bất bại

Lấy 1 điểm ở Lạch Tray, SLNA bảo toàn mạch bất bại

TPO - Với cú đúp của Luiz Guilherme, trong đó có một pha lập công đẹp mắt, SLNA đã buộc Hải Phòng phải cưa điểm với tỷ số 2-2 ngay tại Lạch Tray. Trận hòa này giúp đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn bảo toàn mạch bất bại, trở thành đội duy nhất chưa thua tại LPBank V.League mùa này.

Alan lập cú đúp, Công an Hà Nội giành chiến thắng nhọc nhằn

TPO - Đội khách đã tạo ra rất nhiều tình huống ghi bàn mười mươi. Nhưng họ không đủ tỉnh táo để kết thúc trận đấu. Trong khi đó CAHN bản lĩnh hơn. Cú đúp của Alan giúp Công an Hà Nội chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng và trở lại mạnh mẽ ở cuộc đua vô địch.

LIV Golf sụp đổ: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

LIV Golf sụp đổ: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

TPO - LIV Golf đã từ bỏ kế hoạch tái khởi động mùa 2027 và chuyển sang lộ trình thu hẹp, thanh lý tài sản. Nhưng việc giải đấu khép lại không đồng nghĩa các golfer lập tức trở lại PGA Tour, còn những khoản nợ và quyền lợi hợp đồng cũng chưa thể giải quyết chỉ sau một phiên điều trần.

Chiêm ngưỡng những 'chiến binh váy xòe' đội mưa, lội bùn tranh cúp vô địch

Chiêm ngưỡng những 'chiến binh váy xòe' đội mưa, lội bùn tranh cúp vô địch

TPO - Dù trời mưa và mặt sình lầy lội, 168 nữ cầu thủ đến từ 13 đội bóng của Lào Cai và Tuyên Quang đã cống hiến cho khán giả những pha bóng lăn xả, kịch tính tại Giải Bóng đá Nữ xã Mường Lai mở rộng lần thứ Nhất năm 2026. Vượt lên trên một giải đấu thể thao, đây thực sự là ngày hội tôn vinh nét đẹp văn hóa và tinh thần kiên cường của phụ nữ vùng cao.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe