Nhận định MU vs Aston Villa, 23h30 ngày 8/11: HLV Carrick tìm lời giải trước Emery

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Aston Villa, vòng 10 Premier League 2026/27, lúc 23h30 ngày 8/11. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận tiếp Aston Villa là dịp để HLV Carrick chứng minh khả năng xoay chuyển tình thế trước một Emery giàu kinh nghiệm.

Nhận định trước trận đấu

MU khởi đầu mùa giải kém kỳ vọng sau khi đứng thứ ba ở mùa trước, khiến sức ép dành cho HLV Michael Carrick ngày càng lớn. Chiến thắng ngược Roma 3-2 tại Champions League hôm thứ Ba giúp nhà cầm quân người Anh tạm thời giảm áp lực.

Bị dẫn trước hai bàn, Quỷ đỏ rút ngắn cách biệt nhờ quả phạt đền của đội trưởng Bruno Fernandes. Matheus Cunha sau đó tận dụng sai lầm nghiêm trọng của Leonardo Balerdi để gỡ hòa, trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng chỉ ba phút sau đó.

Kết quả này chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng trên mọi đấu trường của MU, trong đó có 6 thất bại. Trước trận đấu này, đội bóng của HLV Carrick đứng thứ 18 với 7 điểm sau 9 vòng, chỉ xếp trên Crystal Palace nhờ hiệu số bàn thắng bại và hơn đội cuối bảng Sunderland hai điểm.

Nếu giành chiến thắng, MU sẽ có trận thắng đầu tiên tại Premier League kể từ tháng 8 và bước vào kỳ nghỉ quốc tế với bầu không khí bớt căng thẳng hơn. Ngược lại, một thất bại có thể đẩy Quỷ đỏ xuống vị trí cuối bảng, đồng thời làm tăng sức ép lên HLV Carrick.

Aston Villa cũng không có phong độ tốt nhất khi trải qua ba trận liên tiếp không thắng. Dù vậy, tình hình ở đội khách vẫn tích cực hơn nhiều so với đối thủ khi HLV Unai Emery đang tiến gần đến một bản hợp đồng mới, dù ông được cho là nằm trong nhóm ứng viên MU cân nhắc để thay Carrick.

“Tôi đã có cuộc gặp rất tốt và tích cực với ông Nassef Sawiris. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi vào tuần tới, cố gắng đưa những điều đã bàn bạc vào một thỏa thuận”, HLV Emery nói trong buổi họp báo hôm thứ Sáu.

Villa từng có chuỗi bảy trận bất bại từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10, trong đó giành sáu chiến thắng, gồm trận thắng Manchester City 2-1. Tuy nhiên, đội bóng bắt đầu chững lại sau thất bại 0-3 trước Bournemouth ở Cúp Liên đoàn Anh. Họ tiếp tục hòa Fulham 1-1 tại Premier League, trước khi thua Barcelona 0-3 ở Champions League hôm thứ Ba, trận đầu tiên Villa mất điểm tại đấu trường này mùa giải năm nay.

Sau 9 vòng đấu, Villa đứng thứ 12 với 12 điểm, kém Everton ở vị trí thứ năm 4 điểm. Khoảng cách giữa đội bóng của HLV Emery với các CLB xếp từ thứ 13 đến thứ 17 cũng không lớn, khiến cuộc đua cải thiện thứ hạng vẫn rất sít sao.

Thông tin lực lượng

MU nhiều khả năng không có hậu vệ trái đúng sở trường ở trận đấu hôm Chủ nhật. Luke Shaw vẫn phải nghỉ thi đấu, còn Patrick Dorgu chưa chắc ra sân dù đã trở lại tập luyện một phần sau chấn thương gân kheo.

Trong bối cảnh đó, HLV Carrick có thể sử dụng Diogo Dalot ở cánh trái hàng thủ, bên cạnh hai trung vệ Harry Maguire và Ayden Heaven. Lisandro Martinez bị treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trong trận gặp Chelsea.

Carlos Baleba cũng vắng mặt vì chấn thương gân kheo. Tiền vệ Manuel Ugarte tiếp tục hồi phục sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước gặp phải tại World Cup. Vì vậy, Kobbie Mainoo và Youri Tielemans nhiều khả năng đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ.

Ở tuyến trên, Marcus Rashford đang gặp vấn đề ở hông, còn tiền đạo Benjamin Sesko sẽ phải nghỉ lâu hơn dự kiến vì chấn thương ống chân dai dẳng. Matheus Cunha nhiều khả năng dẫn dắt hàng công, với sự hỗ trợ của Amad Diallo, Bruno Fernandes và Bryan Mbeumo.

Trong khi đó, Aston Villa sẽ không có hậu vệ phải Matty Cash do án treo giò sau khi nhận đủ năm thẻ vàng. Hậu vệ trái Matteo Ruggeri vắng mặt vì chấn thương gân kheo, trong khi cầu thủ đa năng Aaron Wan-Bissaka phải chờ kiểm tra thể trạng sát giờ thi đấu.

HLV Emery cho biết cựu cầu thủ MU đang “tiến gần đến khả năng ra sân”. Nếu Wan-Bissaka chưa sẵn sàng, Lamare Bogarde và Ian Maatsen nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm hai vị trí hậu vệ biên.

Ở tuyến giữa, Amadou Onana đang tiến triển tốt trong quá trình hồi phục chấn thương đứt dây chằng chéo trước, nhưng vẫn cần nhiều tháng nữa mới có thể trở lại thi đấu.