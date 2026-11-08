Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Tenerife cam kết hỗ trợ tài chính cho con gái cầu thủ vắn số Jesus de Miguel đến tròn 18 tuổi

Nguyễn Khánh

TPO - CLB Tenerife cam kết hỗ trợ tài chính cho con gái mới 16 tháng tuổi của tiền đạo Jesus de Miguel cho đến khi cô bé trưởng thành, sau khi cầu thủ này qua đời hôm 3/11 vì va chạm trong một trận đấu tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha.

Cái chết đột ngột của Jesus de Miguel ở tuổi 30 đã để lại nỗi đau lớn cho gia đình, đồng đội và bóng đá Tây Ban Nha. Trong hoàn cảnh đó, Tenerife, đội bóng chủ quản của tiền đạo này, quyết định đồng hành lâu dài với gia đình anh, đặc biệt là cô con gái nhỏ Carla.

Trả lời The Athletic, Giám đốc điều hành Tenerife Antonio Manuel Porro Granados xác nhận CLB sẽ hỗ trợ gia đình De Miguel cho đến khi con gái cầu thủ này đủ 18 tuổi. Đây là quyết định được đưa ra theo sáng kiến của cổ đông lớn nhất Rayco Garcia và nhận được sự ủng hộ của toàn bộ đội bóng.

anh.jpg
Hình ảnh Jesus de Miguel được chiếu trên màn hình SVĐ trong một trận đấu tại Tây Ban Nha để tưởng nhớ cầu thủ này.

“Chúng tôi muốn ở bên cô bé ít nhất cho đến khi trưởng thành. Tenerife, với tư cách một CLB, đưa ra cam kết này với gia đình và con gái của Jesus. Chúng tôi sẽ hỗ trợ ở mức tối đa có thể trên mọi phương diện, vượt xa những nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện”, ông Granados chia sẻ.

Lãnh đạo Tenerife cho biết CLB cũng đang tìm kiếm những phương án bổ sung nhằm tăng nguồn hỗ trợ tài chính, giúp gia đình De Miguel giảm bớt những khó khăn về vật chất sau biến cố. Ông thừa nhận không khoản hỗ trợ nào có thể bù đắp mất mát mà vợ con và người thân của cầu thủ phải chịu đựng, nhưng Tenerife muốn bảo đảm hoàn cảnh của họ không bị ảnh hưởng quá nặng nề về mặt kinh tế.

De Miguel gặp tai nạn sau một tình huống va chạm với thủ môn Jesus Owono của FC Andorra trong trận đấu thuộc giải hạng Nhì Tây Ban Nha hôm 2/11. Sự cố xảy ra ở phút bù giờ thứ 6 của hiệp hai, khiến trận đấu tại sân Tenerife phải dừng lại và không thể tiếp tục. Tiền đạo 30 tuổi qua đời một ngày sau đó.

Owono, 25 tuổi, sau đó đã lần đầu lên tiếng công khai về tai nạn. Thủ môn người Guinea Xích đạo cho biết anh đã trải qua những ngày tháng đau đớn nhất cuộc đời, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của De Miguel.

Không chỉ Tenerife, nhiều đội bóng và cá nhân trong làng túc cầu cũng chung tay hỗ trợ gia đình tiền đạo xấu số. CLB Burgos thông báo sẽ dành toàn bộ doanh thu bán vé trận tiếp đón Tenerife để quyên góp cho gia đình De Miguel, đặc biệt là con gái và những người thừa kế của anh.

Trong khi đó, Fran Sol, cựu tiền đạo Tenerife, cũng phát động một chiến dịch gây quỹ riêng để hỗ trợ vợ và con gái De Miguel. Nhiều cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Tây Ban Nha như Alvaro Morata và Alex Baena đã tham gia đóng góp. Số tiền quyên góp nhanh chóng vượt mốc 100.000 euro.

Xem thêm

#Tenerife #Jesus de Miguel #hỗ trợ tài chính #con gái De Miguel #Burgos #Fran Sol #quyên góp

Cùng chuyên mục

Nhận định Thể Công Viettel vs Thanh Hóa, 19h15 ngày 8/11: Qua cơn bĩ cực

Nhận định Thể Công Viettel vs Thanh Hóa, 19h15 ngày 8/11: Qua cơn bĩ cực

TPO - Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs Thanh Hóa, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chủ nhà đang trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng. Liệu sau khi chia tay HLV Popov, họ có giải được cơn khát để bắt đầu hành trình qua cơn bĩ cực?

Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển du lịch golf

Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển du lịch golf

TPO - Từ những sân golf đẳng cấp đến ẩm thực, văn hóa và sự thân thiện của con người, Việt Nam để lại nhiều ấn tượng với du khách quốc tế. Mr Mark Reeves - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG tin rằng những lợi thế ấy sẽ tiếp tục thúc đẩy sức hấp dẫn của du lịch golf trong nhiều năm tới.

Golfer Nông Quốc Khánh: 'Tôi muốn góp sức cùng đội Công an Nhân dân giành HCV đồng đội'

Golfer Nông Quốc Khánh: 'Tôi muốn góp sức cùng đội Công an Nhân dân giành HCV đồng đội'

TPO - Lần đầu tiên, Giải Vô địch Golf Quốc gia được đưa vào chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc. Với golfer Nông Quốc Khánh, đại diện thi đấu cho đội Công an Nhân dân, mùa giải năm nay mang ý nghĩa đặc biệt bởi thành tích không chỉ thuộc về cá nhân mà còn là kết quả của cả tập thể.

Sunderland vs Chelsea

Nhận định Sunderland vs Chelsea, 21h00 ngày 8/11: Bắt nạt chủ nhà

TPO - Nhận định bóng đá Sunderland vs Chelsea, vòng 10 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sunderland từng hai lần đánh bại Chelsea ở mùa giải trước. Liệu Mèo đen có thể tiếp tục gieo sầu cho The Blues, hay thầy trò Xabi Alonso sẽ chứng minh sự khác biệt về đẳng cấp để giành 3 điểm?

Vợ cựu sao Chelsea từng mua Como với giá chưa đầy 7 tỷ đồng

Vợ cựu sao Chelsea từng mua Como với giá chưa đầy 7 tỷ đồng

TPO - Thành công của hiện tượng Como gắn liền với HLV Cesc Fabregas và gia đình tỷ phú Hartono người Indonesia. Nhưng trước khi bước lên sân khấu lớn như hiện nay, Como - hay đúng hơn là tiền thân của đội bóng này - từng được vợ cựu danh thủ Michael Essien mua lại qua một cuộc đấu giá với giá chỉ 237.000 euro (gần 7 tỷ đồng).

Lấy 1 điểm ở Lạch Tray, SLNA bảo toàn mạch bất bại

Lấy 1 điểm ở Lạch Tray, SLNA bảo toàn mạch bất bại

TPO - Với cú đúp của Luiz Guilherme, trong đó có một pha lập công đẹp mắt, SLNA đã buộc Hải Phòng phải cưa điểm với tỷ số 2-2 ngay tại Lạch Tray. Trận hòa này giúp đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn bảo toàn mạch bất bại, trở thành đội duy nhất chưa thua tại LPBank V.League mùa này.

Alan lập cú đúp, Công an Hà Nội giành chiến thắng nhọc nhằn

TPO - Đội khách đã tạo ra rất nhiều tình huống ghi bàn mười mươi. Nhưng họ không đủ tỉnh táo để kết thúc trận đấu. Trong khi đó CAHN bản lĩnh hơn. Cú đúp của Alan giúp Công an Hà Nội chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng và trở lại mạnh mẽ ở cuộc đua vô địch.

LIV Golf sụp đổ: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

LIV Golf sụp đổ: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

TPO - LIV Golf đã từ bỏ kế hoạch tái khởi động mùa 2027 và chuyển sang lộ trình thu hẹp, thanh lý tài sản. Nhưng việc giải đấu khép lại không đồng nghĩa các golfer lập tức trở lại PGA Tour, còn những khoản nợ và quyền lợi hợp đồng cũng chưa thể giải quyết chỉ sau một phiên điều trần.

Chiêm ngưỡng những 'chiến binh váy xòe' đội mưa, lội bùn tranh cúp vô địch

Chiêm ngưỡng những 'chiến binh váy xòe' đội mưa, lội bùn tranh cúp vô địch

TPO - Dù trời mưa và mặt sình lầy lội, 168 nữ cầu thủ đến từ 13 đội bóng của Lào Cai và Tuyên Quang đã cống hiến cho khán giả những pha bóng lăn xả, kịch tính tại Giải Bóng đá Nữ xã Mường Lai mở rộng lần thứ Nhất năm 2026. Vượt lên trên một giải đấu thể thao, đây thực sự là ngày hội tôn vinh nét đẹp văn hóa và tinh thần kiên cường của phụ nữ vùng cao.

Nhận định Valencia vs Real Madrid, 03h00 ngày 8/11: Kéo sập ‘hang dơi’

Nhận định Valencia vs Real Madrid, 03h00 ngày 8/11: Kéo sập ‘hang dơi’

TPO - Nhận định bóng đá Valencia vs Real Madrid, La Liga - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sân vận động Mestalla từ lâu đã được xem là một trong những hiểm địa rực lửa và khắc nghiệt bậc nhất đối với bất kỳ đội bóng nào tại La Liga. Thế nhưng, đêm nay, nó rất dễ bị Real Madrid ‘kéo sập’.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe